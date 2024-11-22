Merkez Bankası'ndan sadeleşme adımları Resmi Gazete'de

22 Kasım 2024 00:31 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 00:32

Merkez Bankası mevduat hesaplarında zorunlu karşılık oranlarını artırdı. Sadeleşme adımlarında bir karar daha Resmi Gazete'de ilan edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası​ (TL) mevduat payının artışını dikkate alarak sadeleşme adımları atma kararını Resmi Gazete'de duyurdu. TCMB​, bugünkü Resmi Gazete’nin 22 Kasım Cuma tarihli sayısında yayımlanan "Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile ilgili duyurusunda, artan TL mevduat payı doğrultusunda sadeleşme adımlarının atılmasına karar verdiğini ilan etti.

ZORUNLU KARŞILIK​ YÜKSELTİLDİ

Yapılan değişiklikle, TL mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları ile yabancı para (YP) mevduat için TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık oranları yeniden düzenlendi.

Buna göre, kısa vadeli TL mevduat için zorunlu karşılık oranı yüzde 15’ten yüzde 17’ye yükseltilirken, YP mevduatlar için TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık oranı ise yüzde 5’ten yüzde 4’e düşürüldü. Bu değişiklikle ilgili zorunlu karşılıklar, 6 Aralık 2024 itibarıyla uygulanmaya başlanacak. Ayrıca, tüzel kişi TL mevduat payı hedefi de kaldırıldı.

Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarının TL'ye dönüşü ve yenilenmesiyle ilgili toplam hedef ise yüzde 75'ten yüzde 70’e indirildi.