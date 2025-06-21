Merkez Bankası’ndan TL’yi güçlendirecek yeni adımlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk lirasını güçlendirmeye yönelik adımlar atmaya devam ediyor. Banka, bu kapsamda yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Buna göre, artık 1 aydan uzun vadeli TL mevduatlarda değişken faizli hesap açılmasına olanak tanınacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini geçtiğimiz perşembe günü yüzde 46 seviyesinde sabit bırakmasının ardından, 21 Haziran 2025 itibarıyla yeni düzenlemeleri devreye aldı. Alınan kararlarla birlikte, parasal aktarımın etkinliğini artırmak ve Türk lirasına geçişi teşvik etmek amacıyla makroihtiyati çerçevede çeşitli değişiklikler yapıldı.

TL MEVDUAT HEDEFLERİ YÜKSELTİLDİ

Yeni uygulamaya göre, gerçek kişilere ait TL mevduat oranı yüzde 60’ın altında kalan bankalar için hedefler yukarı çekildi. Oranı yüzde 60 ile 65 arasında olan bankalara ise her ay yüzde 0,4 oranında artış hedefi getirildi. Bu adım, TL’nin finansal sistemdeki ağırlığını artırmayı hedefliyor.

KKM’YE SIKILAŞMA: KARŞILIK ORANI ARTIRILDI

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarıyla ilgili olarak da önemli değişiklikler yapıldı. Zorunlu karşılık oranı yüzde 33’ten yüzde 40’a çıkarılırken, KKM hesapları için uygulanan asgari faiz oranı politika faizinin yüzde 50’sinden yüzde 40’ına indirildi. Bununla birlikte, KKM’den TL mevduatlara geçiş hedefi kaldırıldı; ancak KKM’nin yenilenmesi ve TL’ye dönüş hedefi toplamda korunmaya devam edecek.

FAİZ VE VADELERDE ESNEKLİK

Yeni düzenlemelerle birlikte, daha önce yalnızca 3 aydan uzun vadelerde mümkün olan değişken faizli TL mevduat açılışı artık 1 aydan uzun vadeler için de geçerli hale getirildi. Ayrıca, TÜFE, ÜFE ve TLREF’e endeksli mevduatlar için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde yüzde 10 olarak sabitlendi.

YABANCI PARA ZORUNLU KARŞILIĞI AZALDI

Yabancı para mevduatlara ilişkin TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılık oranı ise yüzde 4’ten yüzde 2,5’e düşürüldü. Bu adımın döviz talebini azaltmaya yönelik olduğu değerlendiriliyor.