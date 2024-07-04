Merkez Bankası'ndan Türk Lirası açıklaması! TL'nin değeri 2,5 yılın zirvesinde

04 Temmuz 2024 15:31 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 15:33

En düşük emekli maaşı ve kök aylık hesabını canlı yayında yaptı! İşte emekliyi üzecek refah payı haberi

En düşük emekli maaşı ve kök aylık hesabını canlı yayında yaptı! İşte emekliyi üzecek refah payı haberi

Son dakika | Altı aylık enflasyon farkı netleşti! Memur ve memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı belli oldu

Son dakika | Altı aylık enflasyon farkı netleşti! Memur ve memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı belli oldu

Türkiye ekonomisindeki gelişmeler yurt içi ve yabancı piyasalarda yakından takip ediliyor. TL'nin değer kazanmasına yönelik hamleler devam ederken Merkez Bankası Türk Lirası'nın reel değerine ilişkin veriyi paylaştı.

EYLÜLDEN BERİ EN YÜKSEK SEVİYE

Türk Lirası'nın reel değerindeki ılımlı artış bu ay da kendini gösterdi. Merkez Bankası verilerine göre, TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Haziran ayında 61,90 değerini aldı.

Mayıs ayında reel efektif Döviz kuru 61,54 olarak kaydedilmişti. Haziran ayındaki seviye Eylül 2021'den bu yana en yüksek seviye oldu. ÜFE bazlı reel kur ise 94,3 seviyesine yükseldi.

MERKEZ BANKASI BAŞKANINDAN KARARLILIK VURGUSU

Öte yandan Reuters'a konuşan TCMB Başkanı, "Sıkılığı koruyarak verilerin ve beklentilerin dezenflasyon patikamız doğrultusunda oluşmasını bekleyeceğiz. Henüz bu doğrultuda kat edecek mesafemiz olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullanarak kritik faiz mesajı verdi.

İKİ KURUMDAN KUR AÇIKLAMASI

Morgan Stanley Türkiye ekonomisi hakkındaki raporunda Merkez Bankası’nın sıkı para politikasının devam etmesinin beklendiğini ifade ederek Dolar/TL kurunun son 3 ayda yüzde 2 bandında değiştiğine dikkat çekti.

Goldman Sachs ise banka yaptığı açıklamada TL/USD paritesindeki sakinliğin düşük çekirdek enflasyonunda etkili rol oynadığı belirtildi. Tıpkı Morgan Stanley gibi Goldman Sachs'ta mart ayından beri TL'deki stabiliteyi vurguladı.

DOLAR/TL'DE YATAY SEYİR

Dolar/TL kuru geçtiğimiz 25 Haziran'da en yüksek seviyesi olan 33,13 lira bandına çıktı. Türkiye'nin FATF gri listesinden çıkmasının ardından kur düşüşe geçti. 4 Temmuz itibari ile 32,56 TL'den işlem görüyor.