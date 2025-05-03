Merkez Bankası'ndan Türk Lirası'nı destekleyecek hamle! Zorunlu hale getirildi

Merkez Bankası Türk Lirası'na geçişi desteklemek ve finansal istikrarı güçlendirmek için yeni adımlar attı. Buna göre yabancı para mevduat için zorunlu karşılık oranları 200 baz puan artırıldı. İhracat gelirlerinin yüzde 35'inin satışını zorunlu hale getiren Merkez Bankası, döviz dönüşüm desteğini de yüzde 3'e çıkardı.

Ekonomi yönetimi, Türk Lirası'nı güçlendirecek birtakım yeni hamleler yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aldığı kararlar yürürlüğe girdi.

İHRACAT GELİRLERİNİN YÜZDE 35'İ SATILACAK

Buna göre, 31 Temmuz 2025’e kadar geçerli olmak üzere, ihracat bedeli satış zorunluluğu yüzde 35’e yükseltilirken, döviz dönüşüm desteği yüzde 3’e çıkarıldı.

ZORUNLU KARŞILIK VE FAİZ ORANI YÜKSELDİ

TCMB’nin zorunlu karşılık uygulaması kapsamında yaptığı değişikliklerle ise tüzel kişi mevduat için TL payı hedefi yeniden devreye alındı.

Yabancı para mevduat ve yurt içi yerleşiklerle yapılan yabancı para cinsinden repo işlemlerinde zorunlu karşılık oranları artırıldı. Ayrıca, Türk lirası zorunlu karşılıklara ödenen faiz ve telafi oranları yükseltildi.

Son dönemde yabancı para mevduat artışı ağırlıklı olarak ticari mevduat kaynaklıydı. Yeni adımlarla bankacılık sisteminde Türk lirası payının artması bekleniyor.