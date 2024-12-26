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Merkez Bankası'ndan yeni karar! Reeskont kredilerinde faiz maliyeti düşürüldü

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
26 Aralık 2024 17:10 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 17:20
Merkez Bankası&#039;ndan yeni karar! Reeskont kredilerinde faiz maliyeti düşürüldü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, reeskont kredilerinde toplam faiz maliyetini düşürdü. Bugün açıklanan PPK kararıyla 2024 yılının son toplantısında politika faizini 250 baz puan düşürmesinin ardından ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde toplam faiz maliyeti de düşürüldü.

Reeskont kredilerinde toplam faiz maliyeti düşürüldü. Güncel reeskont kredisi toplam faiz maliyeti yüzde 29,93 olarak uygulanacak. 

REESKONT KREDİLERİ DÜŞÜRÜLDÜ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararının ardından, 2024 yılının son toplantısında politika faizini 250 baz puan düşürmesinin ardından ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde toplam faiz maliyetini de düşürdü. 

Güncel reeskont kredisi toplam faiz maliyeti yüzde 29,93 olarak uygulanacak. Önceki oran yüzde 35 seviyesindeydi.

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Kaynak: tgrthaber.com

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