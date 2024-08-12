Merkez Bankası'ndan yeni swap adımı! Güney Kore ile anlaşma yenilendi
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kısa süre önce Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işleminin sonlandırıldığını duyurdu. Son günlerde swap anlaşmalarının üzerinde duran Merkez yeni bir karar aldı. Buna göre, TCMB ve Güney Kore Merkez Bankası arasındaki swap anlaşması yenilendi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'dan yeni bir swap adımı geldi. TCMB'nın Güney Kore Merkez Bankası ile Türk lirası-Kore wonu ikili para takası (swap) anlaşmasını yenilediği öğrenildi.
TCMB'nin açıklamasına göre anlaşma TCMB Başkanı Fatih Karahan ile Kore Merkez Bankası Başkanı Chang Yong Rhee tarafından imzalandı.
GEÇERLİLİK SÜRESİ 3 YIL
Açıklama, swap anlaşmasının iki merkez bankası arasında güncel döviz kurlarını yansıtacak şekilde azami 56 milyar Türk lirası veya 2,3 trilyon Kore wonu değerinde yerel para birimi takasına imkan sağlayacağı belirtilerek şunlar kaydedildi:
"Anlaşma geçerlilik süresi bugünden itibaren 3 yıl olup, tarafların karşılıklı uzlaşısı üzerine uzatılabilecektir. Anlaşma, para takası finansmanlı ticaret mutabakatı yoluyla ikili ticareti ve mali iş birliğini teşvik etme amacını taşımaktadır.
Taraflar, swap anlaşması ile iki merkez bankası arasındaki iş birliğinin daha da güçleneceğini öngörmektedir.