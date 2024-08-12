Merkez Bankası'ndan yeni swap adımı! Güney Kore ile anlaşma yenilendi

12 Ağustos 2024 08:56 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 08:58

Merkez Bankası rezervleri 150,4 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 150,4 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'dan yeni bir swap adımı geldi. TCMB'nın Güney Kore Merkez Bankası ile Türk lirası-Kore wonu ikili para takası (swap) anlaşmasını yenilediği öğrenildi.

TCMB'nin açıklamasına göre anlaşma TCMB Başkanı Fatih Karahan ile Kore Merkez Bankası Başkanı Chang Yong Rhee tarafından imzalandı.

GEÇERLİLİK SÜRESİ 3 YIL

Açıklama, swap anlaşmasının iki merkez bankası arasında güncel döviz kurlarını yansıtacak şekilde azami 56 milyar Türk lirası veya 2,3 trilyon Kore wonu değerinde yerel para birimi takasına imkan sağlayacağı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Anlaşma geçerlilik süresi bugünden itibaren 3 yıl olup, tarafların karşılıklı uzlaşısı üzerine uzatılabilecektir. Anlaşma, para takası finansmanlı ticaret mutabakatı yoluyla ikili ticareti ve mali iş birliğini teşvik etme amacını taşımaktadır.

Taraflar, swap anlaşması ile iki merkez bankası arasındaki iş birliğinin daha da güçleneceğini öngörmektedir.