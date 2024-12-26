Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu! İşte kasadaki para

26 Aralık 2024 15:21 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 15:26

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık rezervlerini açıkladı. Merkez'in rezervleri 156 milyar 194 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası​ (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni yayımladı. Açıklanan verilere göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 20 Aralık ile biten haftada 7 milyar 288 milyon dolar azalarak, 156 milyar 194 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 5 milyar 787 milyon dolarlık düşüşle 98 milyar 175 milyon dolardan 92 milyar 388 milyon dolara geriledi.

Altın rezervleri ise 20 Aralık haftasında 1 milyar 501 milyon dolar azalarak 65 milyar 307 milyon dolardan 63 milyar 806 milyon dolara indi.