Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu! İşte kasadaki para
Editör: İrem Çınar / Kaynak: tgrthaber.com
26 Aralık 2024 15:21 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 15:26
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık rezervlerini açıkladı. Merkez'in rezervleri 156 milyar 194 milyon dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni yayımladı. Açıklanan verilere göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 20 Aralık ile biten haftada 7 milyar 288 milyon dolar azalarak, 156 milyar 194 milyon dolar oldu.
Brüt döviz rezervleri 5 milyar 787 milyon dolarlık düşüşle 98 milyar 175 milyon dolardan 92 milyar 388 milyon dolara geriledi.
Altın rezervleri ise 20 Aralık haftasında 1 milyar 501 milyon dolar azalarak 65 milyar 307 milyon dolardan 63 milyar 806 milyon dolara indi.
Kaynak: tgrthaber.com