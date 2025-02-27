Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu! İşte kasadaki para

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık rezervlerini açıkladı. Merkez'in rezervleri 169 milyar 995 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık rezerv oranlarını açıkladı. Merkez'in toplam rezervleri 173 milyar 152 milyon dolardan 169 milyar 995 milyon dolara düştü.



TCMB rezervleri bir haftada 3 milyar 157 milyon dolar düştü. Altın rezervleri 72 milyar 475 milyon dolardan 72 milyar 297 milyon dolara düştü. Döviz rezervi ise 100 milyar 677 milyon dolardan 97 milyar 698 milyon dolara düştü.