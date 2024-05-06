Merkez enflasyonun haritasını çizdi! Gıda ve akaryakıta dikkat çekildi

06 May 2024 10:50 - Güncelleme : 06 May 2024 10:53

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası fiyat gelişmeleri raporunda TÜFE’nin nisan ayında yüzde 3,18 oranında yükseldiği, yıllık enflasyon 1,30 puan artışla yüzde 69,80 olduğu hatırlatıldı.

ULAŞTIRMADA BAYRAM ETKİSİ

Yıllık enflasyonda gıdada gerilemelerin yaşandığı ifade edilen raporda TÜFE’nin diğer gruplarda yükseldiği, hizmet grubunda aylık fiyat artışının yüksek seyretmeye devam ettiği açıklanırken şu ifadeler kaydedildi:

Son dönemde öne çıkan alt gruplara ek olarak, güçlü artış kaydeden ulaştırma hizmetleri aylık enflasyonunda bayram etkisi hissedilmiştir. Temel mal grubunda mevsimsel etkilerden arındırılmış aylık fiyat artışı yavaşlamıştır.

İŞLENMEMİŞ GIDADA ARTIŞ DEVAM ETTİ

Bu gelişmede, otomobil fiyatlarındaki ılımlı fiyat artışı kaynaklı olarak dayanıklı mal grubu etkili olmuştur. Gıda grubunda, aylık fiyat artışını işlenmemiş gıda alt grubu sürüklemeye devam etmiş, işlenmiş gıda enflasyonundaki ılımlı seyir korunmuştur.

AKARYAKIT FİYATLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Enerji grubu fiyatları, Türk lirası cinsi petrol fiyatlarındaki gelişmelere paralel olarak yükselen akaryakıt fiyatlarının doğal gaz fiyatlarındaki mekanik etki kaynaklı düşüş ile dengelenmesi sonucu, aylık bazda değişim göstermemiştir. Aylık üretici fiyat artışı güçlü seyrini korurken, yıllık üretici enflasyonu yükselmeye devam etmiştir.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE

Ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde, fiyat artışlarının genele yayıldığı ve sermaye malları dışında kalan gruplarda daha belirgin olduğu gözlenmiştir.

Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle, B ve C göstergelerinin aylık artış oranları zayıflama eğilimini korumakla birlikte Enflasyon Raporu öngörülerinin üzerinde kalmaya devam etmiş, göstergelerin yıllık enflasyonları ise bir miktar artış kaydetmiştir.