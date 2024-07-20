Merkez'den TL'ye destek geldi! Gözler Dolar/TL kuruna çevrildi: İşte 20 Temmuz döviz fiyatları

20 Temmuz 2024 10:26 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 10:30

Altın, borsa ve döviz piyasalarında karışık seyir! Bu hafta en çok kazandıran belli oldu

Altın, borsa ve döviz piyasalarında karışık seyir! Bu hafta en çok kazandıran belli oldu

Dolar/TL kuru, 15 Temmuz haftası boyunca sakin bir seyir izledi. Kur, hafta içi son bir ayın en yüksek seviyesi olan 33,16 TL’den 33,04 TL seviyesine kadar geriledi. Merkez Bankası’ndan ise döviz kredilerinde büyümeyi sınırlama kararı aldı. Dolar endeksi ise güçlenmeye devam etti. İşte döviz piyasalarında son durum…

DOLAR ENDEKSİ KAZANÇ SAĞLAMAYA DEVAM ETTİ

Dolar endeksi, bir önceki seansta, yüzde 0,4’lük kazanç sağladıktan sonra cuma günü 104,2’nin üzerinde kalmaya başardı. ABD iş gücü ve enflasyon verilerinden destek alan dolar endeksi dört aydır devam eden gerilemesini sonlandırarak toparlandı.

ABD EKONOMİK VERİLERİ TAKİP EDİLİYOR

ABD Orta Atlantik bölgesindeki üretim faaliyetlerindeki siparişlerdeki artış temmuz ayın da beklenenden daha fazla genişledi. Öte yandan son haftalık işsizlik başvuruları beklenenden fazla arttı, ancak mevsimsel faktörler nedeniyle işgücü piyasasına ilişkin görüşler değiştirmedi.

Başka bir yerde, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyon verilerindeki son iyileşmeye rağmen, enflasyonun merkez bankasının %2 hedefine doğru sürdürülebilir bir şekilde hareket ettiğine dair daha fazla güven beklediğini söyledi. Dışarıdan, Avrupa Merkez Bankası, perşembe günü, yaygın olarak beklendiği gibi faiz oranlarını sabit tuttu.

MERKEZ’DEN YENİ TL ADIMI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), sıkı para politikası duruşunu destekleyici yeni adımlar attı. Merkez Bankası, makroihtiyati çerçeveye ilişkin duyuru yaptı.

Duyuruda, TCMB'nin, sıkı para politikası duruşunu destekleyici adımlar attığı, bu doğrultuda kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişiklikler yapılarak dezenflasyon patikası ile kredi büyümesinin uyumlu seyri ve Türk lirası (TL) kredilerin payının korunmasının amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda, yabancı para krediler için yüzde 2 olan aylık büyüme sınırının yüzde 1,5'e indirilmesine, TL kredilerde yüzde 2 olan aylık büyüme sınırlarının sabit tutulmasına karar verilmiştir. Ek olarak, yatırım kredilerine sağlanan istisnanın kapsamı genişletilerek, uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarından sağlanan kaynaklar kapsamında kullandırılan yatırım kredilerinin TL ve yabancı para kredi büyüme sınırlarından muaf tutulmasına karar verilmiştir."