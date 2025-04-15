Merkezi yönetim bütçe açığı 261,5 milyar TL oldu

Mart ayında merkezi yönetim bütçesi 261,5 milyar TL açık verdi. Yılın ilk üç ayında toplam bütçe açığı 710,8 milyar TL’ye ulaştı. Faiz dışı açık ise aynı dönemde 246,9 milyar TL olarak gerçekleşti.

2025 yılı mart ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 27,7 milyar TL, bütçe gelirleri 766,3 milyar TL ve bütçe açığı 261,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, aynı ayda faiz dışı bütçe giderleri 866,5 milyar TL ve faiz dışı açık ise 100,2 milyar TL oldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"2025 yılı Ocak-Mart döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 3 trilyon 117,6 milyar TL, bütçe gelirleri 2 trilyon 406,8 milyar TL ve bütçe açığı 710,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 2 trilyon 653,6 milyar TL ve faiz dışı açık ise 246,9 milyar TL olarak gerçekleşmiştir."