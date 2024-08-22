Merkez'in attığı adımlar işe yaradı! KKM 1 yıldır soluksuz geriliyor

22 Ağustos 2024 15:45 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 15:51

Merkez Bankası rezervleri 2 milyar 682 milyon dolar arttı

Merkez Bankası rezervleri 2 milyar 682 milyon dolar arttı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı! Enflasyon için eylül ayına işaret etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı! Enflasyon için eylül ayına işaret etti

Dolar/TL için nisan ayından beri ilk! Döviz alacaklar dikkat: Kapalıçarşı-piyasa makası açıldı

Dolar/TL için nisan ayından beri ilk! Döviz alacaklar dikkat: Kapalıçarşı-piyasa makası açıldı

KKM’de düşüş 25 Ağustos 2023 tarihinden bu yana aralıksız olarak sürüyor. BDDK bültenine göre, Kur Korumalı Mevduat ve katılım hesapları 1 trilyon 659,7 milyar TL'ye düştü.

KKM’DE ERİME BİR YILDIR SÜRÜYOR

Merkez Bankası, yeni ekonomi yönetimiyle beraber geçtiğimiz sadeleşme hamlelerine başladı. TCMB, 20 Ağustos 2023 tarihinde yabancı para mevduattan kur korumalı mevduata dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre menkul kıymet tesis ve zorunlu karşılık uygulamasına son verdi.

Bununla beraber KKM hesaplarında başlayan gerileme devam ediyor.

ZİRVENİN ARDINDAN DÜŞÜŞE GEÇTİ

Ekonomi yönetiminin bir yıl önce aldığı kararla beraber TL mevduatlar artışa geçti. Kur korumalı hesaplardan TL mevduata geçiş sağlanarak kur korumalı mevduatın azaltıldı.

KKM’de 18 Ağustos 2023’te görülen zirvenin ardından kur korumalı mevduatlarda hacim yarı yarıya düştü. 18 Ağustos 2023’te KKM büyüklüğü 3 trilyon 407 milyar 948 milyon TL’ye ulaştı.

MEVDUATLARDA ARTIŞ GÖZLENDİ

BDDK verilerinde, aynı haftada krediler 14 trilyon 241,9 milyar TL'den 14 trilyon 289,6 milyar TL'ye, mevduat 16 trilyon 962,7 milyar TL'den 17 trilyon 294,8 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 769 milyar TL'den 1 trilyon 762,5 milyar TL’ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 529,9 milyar TL'den 1 trilyon 503,9 milyar TL'ye geriledi.

Takipteki alacaklar ise 246,9 milyar TL'den 249,3 milyar TL'ye çıktı. Veriler 16 Ağustos ile biten haftayı kapsıyor.