Mert Başaran konut alacakları uyardı: Sokaklarda evler bedava verilecek

27 Eylül 2024 10:09 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 10:17

Yurt içi yerleşik yatırımcı altın ve borsada yaşanan hareketliliklere göre pozisyon almayı sürdürüyor. Konut fiyatlarında kredi faizlerinin düşmesiyle başlayan hareketlilik de yatırımcının gündeminde. Konut almak ya da evini satmak isteyenler fiyatların yılın son çeyreğinde düşmesini bekliyor. Ünlü yatırım uzmanı Mert Başaran konut fiyatları ile ilgili kritik değerlendirmeler yaptı.

Merkez Bankası’nın geçtiğimiz toplantıda politika faizlerini sabit bırakması sonrası piyasalarda faiz indirimleri​ konuşulmaya başlandı. Bankaların faizleri indirmesi ise konut fiyatları​ yükseltti. Konut fiyatlarında reel olarak azalma yüzde 11,6 seviyesine geldi. Konut almak ya da konut satmak isteyen yatırımcı piyasayı yakından takip ediyor. Yatırım uzmanı Mert Başaran gayrimenkul alım satımı yapacak vatandaşları uyardı.

FİYATLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ

Konut fiyatlarının hızla arttığı 2021 yılında bu yana gayrimenkul sektörü durgunluktan şikâyetçi. Konut fiyatlarındaki artış yükselen maliyetler ve giderler beraber oluşan fırsatçılık ortamıyla da son dönemlerde rekor seviyeleri aştı. 15 Eylül’de hayata geçirilen doğrulanmış ilan düzenlemesiyle fiyatların düşmesi bekleniyor.

Öte yandan bankaların faizleri indirmesi sonrası ev fiyatları yeniden yükselişe geçti. Yüzde 10-15 arası artışların yaşanmasının ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçerek fiyat artışı yapanlara ceza kesti.

Merkez Bankası​ eylül ayı verilerine göre, Konut Fiyat Endeksi (KFE) ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,6, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 34,3 oranında arttı. Fiyatlar reel olarak ise yüzde 11,6 oranında azaldı.

EVLER BEDAVA VERİLECEK

Yatırım uzmanı Mert Başaran, konut piyasasına dair uyarılarda bulunarak alım satım yapacakları uyardı. Başaran, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını düşürmesiyle konut kredisi faizlerinde değişiklikler yaşandığını hatırlattı.

Başaran konut fiyatlarındaki hareketliliğe dikkat çekerek eylül ayından itibaren satışların düştüğünü söyledi. Başaran çarpıcı bir değerlendirmede bulunarak "Sokaklarda evler bedava verilecek" dedi.

BÜYÜK DEĞİŞİM OLACAK

Başaran 2020’den bu yana şişen piyasanın patlama noktasına geldiğini aktararak yatırımcıya acele etmeyin çağrısında bulundu. Başaran, “Emlak işi yapan biri olarak söylüyorum; siz satmayın, biz kazanmayalım! Konut piyasasında büyük bir değişim olacak, sabırlı olun” dedi.

Faize para yatıranları da uyaran Başaran, faiz getirilerinin yanıltıcı olduğunu söyleyerek "Faizle gelen para eriyor, asıl kazancı kaçırmayın" açıklaması yaptı.