Meşhur tatlının içinden çıkan herkesi şaşırttı! Marketlerde satışı yasaklandı

ABD'de çok fazla tüketilen ve ülkenin popüler tatlısı olan Bonya markasına ait yoğurt parfelerde, ambalaj üzerinde belirtilmeyen badem bulunduğu tespit edildi. Ürünün ciddi sağlık riski taşıması nedeniyle market raflarından toplatılmasına karar verildi. Ayrıca alerjisi olanlar için hayati risk taşıyan ürünün tüketilmemesi ve iade edilmesi istendi.

ABD’de popüler tatlı ürünü olan Bonya markasına ait yoğurt parfeler, ciddi bir sağlık riski nedeniyle market raflarından toplatılıyor. Ürünün içeriğinde, ambalajda belirtilmeyen badem tespit edildi. Bu durum, özellikle kuruyemiş alerjisi olan kişiler için hayati tehlike oluşturabilecek alerjik reaksiyonlara yol açabileceği gerekçesiyle acil geri çağırma kararıyla sonuçlandı.

BADEM ALERJİSİ OLANLAR DİKKAT!

Knockro Inc. tarafından üretilen ve ülke genelindeki birçok zincir mağazada satışa sunulan yoğurt parfe ürünlerinin granola karışımında, etiket bilgileri dışında badem bulunduğu belirlendi. Badem, alerjik bireylerde şiddetli reaksiyonlara sebep olabileceğinden, ürünün tüketilmemesi çağrısı yapıldı.

ŞİRKET YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, şu ana kadar herhangi bir sağlık vakası bildirilmediği ancak ihtiyati bir önlem olarak ürünlerin geri çağrıldığı belirtildi. Sorunun, kısa süreli bir üretim ve paketleme hatasından kaynaklandığı ifade edildi.



Geri çağırma kararı, 12 onsluk şeffaf plastik kaplarda satılan yoğurt parfe ürünlerini kapsıyor. Tüketicilerden bu ürünleri kesinlikle tüketmemeleri ve satın aldıkları mağazalara iade etmeleri isteniyor. Ürünü iade eden müşterilere tam para iadesi yapılacağı da duyuruldu.