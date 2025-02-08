Meta binlerce çalışanını işten çıkaracak

Teknoloji dünyasının devlerinden Meta, yeni bir işten çıkarma dalgasına hazırlanıyor. The Information'ın haberine göre, şirket pazartesi günü toplam işgücünün yaklaşık yüzde 5’ini işten çıkaracak. Bu süreçten 3.600 çalışanın etkilenmesi bekleniyor.

Meta, cuma günü çalışanlarına işten çıkarmalarla ilgili resmi bir mesaj gönderdi. Şirkete göre, işten çıkarılan çalışanlar bir saat içinde dahili sistemlerden çıkarılacak ve kıdem tazminatlarıyla ilgili bilgilendirme e-posta yoluyla yapılacak.

Bu işten çıkarmalar, yalnızca Meta ile sınırlı değil. Silikon Vadisi'nde Amazon, Microsoft ve Salesforce gibi büyük şirketlerin de işgücünü azaltmayı planladığı belirtiliyor. İlginç bir şekilde, bu işten çıkarmaların yapay zeka yatırımlarının hız kazandığı bir döneme denk gelmesi dikkat çekiyor. Teknoloji şirketleri, maliyetleri optimize etmek ve yeni teknolojilere daha fazla kaynak ayırmak amacıyla yeniden yapılanmaya gidiyor.