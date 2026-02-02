Metal fiyatları sert düştü: Bakır rekorlardan geri döndü

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Riskten kaçışın hızlanması ve doların güçlenmesi, bakır başta olmak üzere metal piyasasında sert satışları beraberinde getirdi.
Küresel piyasalarda tansiyon yükselirken, yatırımcıların güvenli liman arayışı metal fiyatlarını vurdu. Özellikle bakır, kısa süre önce gördüğü rekor seviyelerden hızlı bir geri çekilme yaşadı. Satış dalgası sadece bakırla sınırlı kalmadı; kalaydan nikel’e kadar birçok metalde belirgin kayıplar dikkat çekti.
Asya piyasalarında işlemler sert başladı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda (SHFE) bakırın tonu yüzde 7,60 düşüşle 100.110 yuana geriledi. Aynı metal Londra Metal Borsası’nda (LME) ise yüzde 3,27 kayıpla 12.727 dolardan işlem gördü. Oysa bakır, kısa süre önce Şanghay’da 114.160 yuanı, Londra’da ise 14.527,50 doları görerek zirve yapmıştı.
Bakırdaki düşüş, diğer metallerde de kendini gösterdi. SHFE’de kalay yüzde 11 değer kaybederek 392.650 yuan/tona indi. LME cephesinde ise kalay fiyatı yüzde 7,15 düşüşle 48.240 dolar/tona geriledi.
Alüminyum, çinko, kurşun ve nikel de tabloya eşlik etti. SHFE’de alüminyum yüzde 6,64, çinko yüzde 5,64, kurşun yüzde 1,61 ve nikel yüzde 8,09 oranında düştü. LME’de ise alüminyum yüzde 2,56, çinko yüzde 3,13, kurşun yüzde 1,67 ve nikel yüzde 4,65 kayıp yaşadı.
Piyasadaki zayıf görünümü destekleyen bir diğer sinyal, talebe dair göstergelerden geldi. Yangshan bakır priminin ton başına 27 dolara yükselmesi, fiziki talebin zayıfladığına işaret etti. Üstüne bir de ABD dolarındaki güçlenme eklenince, dolar bazında fiyatlanan emtialar üzerindeki baskı iyice arttı.