Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Metal fiyatları sert düştü: Bakır rekorlardan geri döndü

Şubat 02, 2026 10:26
1
Metal fiyatları sert düştü: Bakır rekorlardan geri döndü

Riskten kaçışın hızlanması ve doların güçlenmesi, bakır başta olmak üzere metal piyasasında sert satışları beraberinde getirdi.

2
Metal fiyatları sert düştü: Bakır rekorlardan geri döndü

Küresel piyasalarda tansiyon yükselirken, yatırımcıların güvenli liman arayışı metal fiyatlarını vurdu. Özellikle bakır, kısa süre önce gördüğü rekor seviyelerden hızlı bir geri çekilme yaşadı. Satış dalgası sadece bakırla sınırlı kalmadı; kalaydan nikel’e kadar birçok metalde belirgin kayıplar dikkat çekti.

3
Metal fiyatları sert düştü: Bakır rekorlardan geri döndü

BAKIRDA SERT DÜŞÜŞ

Asya piyasalarında işlemler sert başladı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda (SHFE) bakırın tonu yüzde 7,60 düşüşle 100.110 yuana geriledi. Aynı metal Londra Metal Borsası’nda (LME) ise yüzde 3,27 kayıpla 12.727 dolardan işlem gördü. Oysa bakır, kısa süre önce Şanghay’da 114.160 yuanı, Londra’da ise 14.527,50 doları görerek zirve yapmıştı.

4
Metal fiyatları sert düştü: Bakır rekorlardan geri döndü

DİĞER METALLER DE SATIŞTAN KAÇAMADI

Bakırdaki düşüş, diğer metallerde de kendini gösterdi. SHFE’de kalay yüzde 11 değer kaybederek 392.650 yuan/tona indi. LME cephesinde ise kalay fiyatı yüzde 7,15 düşüşle 48.240 dolar/tona geriledi.

5
Metal fiyatları sert düştü: Bakır rekorlardan geri döndü

Alüminyum, çinko, kurşun ve nikel de tabloya eşlik etti. SHFE’de alüminyum yüzde 6,64, çinko yüzde 5,64, kurşun yüzde 1,61 ve nikel yüzde 8,09 oranında düştü. LME’de ise alüminyum yüzde 2,56, çinko yüzde 3,13, kurşun yüzde 1,67 ve nikel yüzde 4,65 kayıp yaşadı.

6
Metal fiyatları sert düştü: Bakır rekorlardan geri döndü

TALEP ENDİŞESİ VE DOLAR BASKISI

Piyasadaki zayıf görünümü destekleyen bir diğer sinyal, talebe dair göstergelerden geldi. Yangshan bakır priminin ton başına 27 dolara yükselmesi, fiziki talebin zayıfladığına işaret etti. Üstüne bir de ABD dolarındaki güçlenme eklenince, dolar bazında fiyatlanan emtialar üzerindeki baskı iyice arttı.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.