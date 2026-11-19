Küresel emtia piyasalarında sanayi metallerinin yükseliş serisi yerini sert satışlara bıraktı. Bakır başta olmak üzere alüminyum, kalay, çinko ve nikel fiyatlarında düşüş yaşanırken, piyasalarda gözler yeniden Çin ekonomisine ve ABD'nin faiz politikasına çevrildi. Özellikle bakırdaki değer kaybı dikkat çekiyor. Eylül ayında gördüğü zirveden yüzde 16 uzaklaşan metalde, artan stoklar ve küresel talebin zayıflayabileceği endişesi fiyatlar üzerindeki baskıyı büyütüyor.

BAKIRDA YÜZDE 16'LIK KAYIP: DİĞER METALLER DE GERİLEDİ

Sanayi metallerinde bu hafta satışlar hız kazandı. Küresel ekonominin önemli göstergelerinden biri olarak takip edilen bakır, eylül ayındaki en yüksek seviyesinden yaklaşık yüzde 16 düşerek libre başına 5,80 doların altına indi.

Kayıplar yalnızca bakırla sınırlı kalmadı. Alüminyumun ton fiyatı 2 bin 868 dolara gerilerken kalay 45 bin dolar, çinko ise 3 bin 618 dolar civarında işlem gördü. Nikel fiyatlarında da aşağı yönlü hareketler yaşandı. Metal piyasalarındaki bu tablo, son dönemdeki yükselişin ardından yatırımcıların kâr satışlarına yöneldiğine işaret ediyor.

GÜÇLENEN DOLAR VE FAİZ ENDİŞESİ SATIŞLARI HIZLANDIRDI

Metallerdeki geri çekilmenin arkasında birden fazla etken bulunuyor. Bunların başında ABD dolarındaki güçlenme ve faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceği endişesi geliyor.

Doların değer kazanması, bu para birimi üzerinden fiyatlanan metalleri diğer ülkelerdeki alıcılar için daha pahalı hale getiriyor. Bu durum talep üzerinde baskı oluştururken yüksek faiz beklentileri de yatırımcıların emtia piyasalarına ilgisini azaltıyor.

Üstelik fiyatların daha önce önemli ölçüde yükselmiş olması, mevcut koşullarda kâr satışlarının hızlanmasına zemin hazırlıyor.

ÇİN'DEKİ YAVAŞLAMA METAL PİYASASINI TEDİRGİN EDİYOR

Piyasaların yakından izlediği bir diğer gelişme ise Çin ekonomisindeki yavaşlama. Dünyanın en büyük metal tüketicilerinden biri olan Çin'de özellikle inşaat ve gayrimenkul sektörlerinin zayıf seyretmesi, sanayi metallerine yönelik talep konusunda endişe yaratıyor. Çin'den gelecek ekonomik veriler bu nedenle fiyatların yönü açısından büyük önem taşıyor. Verilerin beklentileri karşılamaması halinde bakır, alüminyum ve diğer sanayi metallerinde satış baskısının daha da artabileceği değerlendiriliyor.

BAKIR STOKLARINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Bakır fiyatlarını aşağı çeken gelişmelerden biri de stoklardaki hızlı yükseliş oldu. Ağustos ayında 205 bin ton seviyesinde bulunan bakır stokları, kasım ayının ortasında 320 bin tona ulaştı. Stoklardaki bu artış, talebin mevcut arzı karşılamakta zorlanabileceği endişesini güçlendirdi.

Piyasada biriken bakır miktarının yükselmesi, özellikle kısa vadeli fiyat beklentileri üzerinde baskı yaratıyor. Talepte güçlü bir toparlanma görülmemesi halinde stok seviyeleri, yatırımcıların en fazla dikkat ettiği göstergelerden biri olmaya devam edecek.

METALLERDE DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ?

,Sanayi metallerinde bundan sonraki yönü belirleyecek başlıca unsurlar küresel ekonomik büyüme, Çin'in talebi, doların seyri ve merkez bankalarının faiz politikaları olacak.Bakırda kısa vadeli satışlara rağmen uzun vadeli talep beklentileri önemini koruyor. Elektrikleşme, enerji şebekelerinin genişletilmesi ve veri merkezi yatırımları, metalin gelecekteki tüketimini destekleyebilecek alanlar arasında gösteriliyor.

Alüminyum fiyatlarında küresel sanayi üretimi ve Çin'deki talep belirleyici olurken çinkoda üretim artışı, nikelde ise küresel arz fazlası önemli riskler arasında bulunuyor. Kalayda yaşanan kayıplar da satış dalgasının yalnızca birkaç metalle sınırlı olmadığını gösteriyor.

GÖZLER KÜRESEL BÜYÜME VE ÇİN'DEN GELECEK VERİLERDE

Metal piyasalarında şimdi en çok merak edilen konu, yaşanan sert düşüşün geçici bir düzeltme mi yoksa daha uzun soluklu bir gerilemenin başlangıcı mı olduğu.

Küresel sanayi üretiminde beklenen toparlanmanın gerçekleşmemesi ve Çin'den gelen talebin zayıf kalması halinde fiyatlardaki baskının sürmesi olası görülüyor. Buna karşılık enerji dönüşümü, elektrikli araçlar, altyapı ve veri merkezi yatırımlarının yarattığı uzun vadeli talep, özellikle bakır piyasasında yükseliş beklentilerini destekleyen başlıca unsurlar olmayı sürdürüyor.