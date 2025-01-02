Metaller doların gölgesinde 2025’e yükselişle başladı! İşte bakır, aliminyum, nikel ve kurşun güncel fiyatları

02 Ocak 2025 10:02 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 10:16

Yeni yıla yükselişle giren metal fiyatları, Çin’in büyüme politikalarına dair iyimserlikten destek buldu. Ancak güçlü ABD doları ve yüksek faiz beklentileri kazançları sınırlandırdı. Bakır, aliminyum, nikel ve kurşun güncel fiyatları doların etkisinde kalırken bu etkilerin sınırlı kalabileceği ifade edildi.

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Yeni yılın ilk işlem günü, temel metal piyasalarında yükseliş başladı. Çin’in büyümeyi desteklemek için daha proaktif politikalar uygulayacağı beklentisi, yatırımcılarda iyimserlik oluşturdu. Ancak bu kazançlar, güçlü ABD doları nedeniyle sınırlı kaldı. ABD dolarının 2025’e güçlü bir başlangıç yapması, metal fiyatlarındaki artışı baskı altında bıraktı. Doların güçlü seyri, özellikle bakır fiyatlarındaki artışı kısıtladı.

ÇİN​'İN BÜYÜME MESAJI PİYASALARI DESTEKLEDİ

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 2024 yılında ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının 130 trilyon yuanı (yaklaşık 17,8 trilyon dolar) aşacağını belirtti. Ayrıca, 2025 yılında daha güçlü büyüme politikalarının uygulanacağını açıkladı. Bu açıklamalar, özellikle metal piyasalarında olumlu bir hava oluşturdu.

Çin ekonomisinin toparlanması, temel metallerin fiyatlarını destekleyen en önemli faktörlerden biri oldu. Yatırımcılar, altyapı ve sanayi yatırımlarında artış yaşanacağına inanıyor.

GÜÇLÜ ABD DOLARI KAZANÇLARI SINIRLADI

ABD dolarının 2025’e güçlü bir başlangıç yapması, metal fiyatlarındaki artışı baskı altında bıraktı. ABD Merkez Bankası’nın faiz oranlarını uzun bir süre yüksek tutacağına dair beklentiler, doları destekledi. Bu durum, metal ithalatında maliyet artışına yol açarak küresel fiyatlar üzerinde sınırlayıcı bir etki yarattı.

10 yıllık ABD Hazine tahvil getirilerinin son yedi ayın en yüksek seviyesine ulaşması, dolardaki yükselişi pekiştirdi. Bir piyasa uzmanı, “ABD Merkez Bankası’nın sıkı politikaları ve doların güçlü seyri, özellikle bakır fiyatlarındaki artışı kısıtladı” dedi.

LONDRA VE ŞANGHAY PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

Londra Metal Borsası’nda (LME) üç aylık bakır fiyatı, sabah işlemlerinde %1,1 artışla 8.861 dolar/tona yükseldi.

Alüminyum %0,6 artışla 2.565 dolar/ton, nikel %0,9 artışla 15.465 dolar/ton,

çinko %1,2 artışla 3.013 dolar/ton seviyesini gördü.

Kurşun fiyatları %0,5 artışla 1.961 dolar/tona çıkarken, kalay %0,8 düşüşle 28.855 dolar/tondan işlem gördü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda (SHFE) ise bakır, Asya sabah işlemlerinin sonunda %0,6 düşüşle 73.370 yuan/tona (yaklaşık 10.051 dolar) geriledi.

Alüminyum %0,5 artışla 19.885 yuan/ton, nikel %0,1 artışla 124.630 yuan/ton seviyesini korurken,

çinko %0,2 düşüşle 25.265 yuan/ton ve kalay %0,8 düşüşle 244.110 yuan/ton olarak kaydedildi.

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Uzmanlar, Çin’in yeni büyüme politikalarının temel metaller üzerinde olumlu etkiler yaratabileceğini düşünüyor. Ancak ABD dolarının güçlü kalmaya devam etmesi ve yüksek faiz politikalarının sürmesi durumunda, bu etkilerin sınırlı kalabileceği ifade ediliyor.