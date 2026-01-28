Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Metaller durmuyor: Alüminyum da uçuşa geçti

Ocak 28, 2026 10:33
1
Metaller durmuyor: Alüminyum da uçuşa geçti

Doların zayıflaması ve arz tarafındaki sıkışma, alüminyum fiyatlarını son yılların zirvesine taşıdı. Baz metaller 2026’ya hızlı girerken Goldman Sachs’tan yukarı yönlü tahminler geldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın doların sert değer kaybını “gayet iyi” olarak nitelendirmesi, dolar aleyhine beklentileri güçlendirdi. Dolar endeksi son dört işlem gününde yaklaşık yüzde 3 gerilerken, emtia piyasalarına alım geldi. Baz metaller de bu rüzgârla 2026 yılına güçlü bir başlangıç yaptı.

2
Metaller durmuyor: Alüminyum da uçuşa geçti

ARZ SIKIŞIYOR, TALEP CANLI

Yatırımcıların artan bütçe açıkları ve para birimlerindeki değer kaybına yönelik kaygılarla daha “sert” varlıklara yönelmesi, fiyatları destekleyen bir diğer unsur. Arz tarafındaki sıkılaşma ise özellikle alüminyumda yükselişi besliyor.

3
Metaller durmuyor: Alüminyum da uçuşa geçti

Şanghay saatiyle 10.54 itibarıyla alüminyum LME’de yüzde 1,2 artışla 3.246,50 dolardan işlem gördü. Gün içinde 3.252 doların test edilmesiyle, Rusya-Ukrayna savaşının ardından görülen en yüksek seviye kayda geçti. Aynı saatlerde bakır yüzde 0,9, çinko ise yüzde 1,7 yükseldi.

4
Metaller durmuyor: Alüminyum da uçuşa geçti

GOLDMAN SACHS’TAN YUKARI YÖNLÜ REVİZYON

Goldman Sachs, 2026’nın ilk yarısı için LME alüminyum fiyat tahminini ton başına 2.575 dolardan 3.150 dolara çıkardı. Banka, alüminyumun 2026 genelinde 3.000 doların üzerinde kalıcı olmasını beklemediğini belirtirken, 2026’nın dördüncü çeyreğine ilişkin tahminini de 2.350 dolardan 2.500 dolara yükseltti.

5
Metaller durmuyor: Alüminyum da uçuşa geçti

Küresel alüminyum piyasasına yönelik arz fazlası beklentileri de aşağı çekildi. Buna göre 2026 yılı için arz fazlası tahmini 1,1 milyon tondan 0,8 milyon tona indirildi. 2027 yılı için 1,6 milyon tonluk fazlalık öngörüsü korunurken, 2028 yılına ilişkin arz fazlası beklentisi 2,3 milyon tona yükseltildi.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.