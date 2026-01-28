Metaller durmuyor: Alüminyum da uçuşa geçti

Kategoriler
Doların zayıflaması ve arz tarafındaki sıkışma, alüminyum fiyatlarını son yılların zirvesine taşıdı. Baz metaller 2026’ya hızlı girerken Goldman Sachs’tan yukarı yönlü tahminler geldi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın doların sert değer kaybını “gayet iyi” olarak nitelendirmesi, dolar aleyhine beklentileri güçlendirdi. Dolar endeksi son dört işlem gününde yaklaşık yüzde 3 gerilerken, emtia piyasalarına alım geldi. Baz metaller de bu rüzgârla 2026 yılına güçlü bir başlangıç yaptı.
Yatırımcıların artan bütçe açıkları ve para birimlerindeki değer kaybına yönelik kaygılarla daha “sert” varlıklara yönelmesi, fiyatları destekleyen bir diğer unsur. Arz tarafındaki sıkılaşma ise özellikle alüminyumda yükselişi besliyor.
Şanghay saatiyle 10.54 itibarıyla alüminyum LME’de yüzde 1,2 artışla 3.246,50 dolardan işlem gördü. Gün içinde 3.252 doların test edilmesiyle, Rusya-Ukrayna savaşının ardından görülen en yüksek seviye kayda geçti. Aynı saatlerde bakır yüzde 0,9, çinko ise yüzde 1,7 yükseldi.
Goldman Sachs, 2026’nın ilk yarısı için LME alüminyum fiyat tahminini ton başına 2.575 dolardan 3.150 dolara çıkardı. Banka, alüminyumun 2026 genelinde 3.000 doların üzerinde kalıcı olmasını beklemediğini belirtirken, 2026’nın dördüncü çeyreğine ilişkin tahminini de 2.350 dolardan 2.500 dolara yükseltti.
Küresel alüminyum piyasasına yönelik arz fazlası beklentileri de aşağı çekildi. Buna göre 2026 yılı için arz fazlası tahmini 1,1 milyon tondan 0,8 milyon tona indirildi. 2027 yılı için 1,6 milyon tonluk fazlalık öngörüsü korunurken, 2028 yılına ilişkin arz fazlası beklentisi 2,3 milyon tona yükseltildi.