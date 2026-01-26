Metallerde ayrışma derinleşiyor: Bakır hızlandı, kalay soluklandı

KALAYDA REKOR SONRASI DURAKLAMA

Kalay cephesinde ise tablo biraz farklı. Şanghay’da ton başına 462.720 yuan ile tüm zamanların zirvesi görülmesinin ardından fiyatlar 447.800 yuana kadar geriledi. Londra’da da 57.515 dolarla kaydedilen rekorun ardından kalay 55.745 dolar seviyesine çekildi.

Bu sert yükselişin arkasında, özellikle Endonezya’da yasa dışı madenciliğe karşı askeri destekli denetimlerin sıkılaştırılmasıyla ortaya çıkan arz daralması vardı. Arzın daralması fiyatları yukarı itti, ancak rekor seviyeler sonrası kâr satışları kaçınılmaz oldu.