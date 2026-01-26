Metallerde ayrışma derinleşiyor: Bakır hızlandı, kalay soluklandı

Kategoriler
Zayıflayan dolar ve Şili’deki arz sorunları bakır fiyatlarını yukarı taşırken, kalay rekorların ardından frene bastı. Piyasa, iki metalde bambaşka hikâyeler izliyor.
Küresel emtia piyasalarında bu hafta net bir ayrışma var. Doların değer kaybı ve arz tarafındaki belirsizlikler bakırı öne çıkarırken, kalay cephesinde ise rekor sonrası bir geri çekilme dikkat çekiyor.
Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda (Shanghai Futures Exchange – SHFE) en likit bakır kontratı pazartesi günü yüzde 2,50 yükselerek ton başına 103.130 yuana (14.827,97 dolar) çıktı. Londra Metal Borsası’nda (London Metal Exchange – LME) üç ay vadeli referans kontrat da yüzde 0,50 artışla 13.180,50 dolardan işlem gördü. Bu seviye, son bir haftanın zirvesi.
Piyasanın arkasındaki itici güçlerden biri, dolar endeksindeki gerileme. Doların zayıflaması, farklı para birimleriyle işlem yapan yatırımcılar için metalleri daha cazip hale getiriyor; bu da fiyatları yukarı çekiyor. Aslında tablo oldukça net: Para birimi baskısı azalınca emtia iştahı artıyor.
Bir diğer kritik başlık ise arz. Şili’de yaşanan maden kaynaklı aksaklıklar bakır fiyatlarını destekliyor. BHP’nin Escondida ve Antofagasta’nın Zaldivar madenlerinde blokajın kaldırılmasına yönelik anlaşma sağlanmış olsa da, Capstone Copper’ın Mantoverde tesisindeki grev hâlâ sürüyor. Yani arz tarafında soru işaretleri tamamen ortadan kalkmış değil.
Kalay cephesinde ise tablo biraz farklı. Şanghay’da ton başına 462.720 yuan ile tüm zamanların zirvesi görülmesinin ardından fiyatlar 447.800 yuana kadar geriledi. Londra’da da 57.515 dolarla kaydedilen rekorun ardından kalay 55.745 dolar seviyesine çekildi.
Bu sert yükselişin arkasında, özellikle Endonezya’da yasa dışı madenciliğe karşı askeri destekli denetimlerin sıkılaştırılmasıyla ortaya çıkan arz daralması vardı. Arzın daralması fiyatları yukarı itti, ancak rekor seviyeler sonrası kâr satışları kaçınılmaz oldu.