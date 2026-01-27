Metallerde yol ayrımı: Altın ve gümüş parlıyor, bakır frene bastı

GÜMÜŞ ZİRVEYE YAKIN SEYREDİYOR

Gümüş tarafında da tablo oldukça güçlü. Spot gümüş, pazartesi günü 117,69 dolarla rekor kırmasının ardından yüzde 6,1 artışla 110,15 dolar/ons seviyesine yükseldi. Yıl başından bu yana gümüşteki değer kazancı yüzde 55’e ulaşmış durumda. Yani yükseliş, sadece kısa vadeli bir hareketten ibaret değil.

BAKIRDA KÂR SATIŞLARI ÖNE ÇIKTI

Bakır fiyatları ise rekor seviyelere yaklaşmasının ardından kâr satışlarının etkisiyle geriledi. Çin’deki Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nın (SHFE) teminat oranlarını artırma kararı da fiyatlar üzerinde baskı yaptı.