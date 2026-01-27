Metallerde yol ayrımı: Altın ve gümüş parlıyor, bakır frene bastı

Kategoriler
Jeopolitik riskler ve zayıflayan dolar, altın ve gümüşte yükselişi desteklerken; bakırda kâr satışları ve Çin’den gelen adımlar fiyatları aşağı çekti.
Küresel piyasalarda metaller cephesinde tablo netleşiyor: Altın ve gümüş yükselişini korurken, bakır tarafında geri çekilme dikkat çekiyor. Güvenli liman arayışının güçlendiği ortamda yatırımcı ilgisi değerli metallere yönelmiş durumda.
Altın fiyatları, önceki seansta ilk kez 5.100 dolar seviyesini aşarak tarihi bir zirve gördükten sonra yükselişini sürdürdü. Jeopolitik risklerin arttığı, belirsizliğin yüksek seyrettiği küresel ortamda güvenli liman talebi canlı kalmaya devam ediyor.
Spot altın, TSİ 06.40 itibarıyla yüzde 1,2 artışla 5.077 dolar/ons seviyesine yükseldi. Bir gün önce 5.110,50 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini test eden metal, rekorun ardından da güçlü duruşunu korudu.
Piyasalardaki temkinli hava, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret politikalarına ilişkin açıklamalarıyla daha da belirginleşti. Trump, Güney Kore’yi Washington ile ticaret anlaşmasını hayata geçirememekle eleştirerek, Güney Kore menşeli otomobil, kereste ve ilaç ithalatına uygulanan gümrük vergilerini yüzde 25’e çıkaracaklarını duyurdu.
Bu açıklama, Kanada Başbakanı Mark Carney’nin ay başında Çin’i ziyaret ederek iki ülke arasındaki ilişkileri yumuşatmaya çalıştığı bir döneme denk geldi. Trump’ın daha önce Kanada’ya yönelik vergi tehditleri de küresel ticaret endişelerini diri tutan başlıklar arasında yer aldı.
Öte yandan Japon yeni karşısında değer kazanan para birimleri, dolar üzerinde baskı oluşturdu. ABD’de yaklaşan hükümet kapanışı riski ve Trump’ın öngörülemez politika adımları nedeniyle dolar, dört ayın en düşük seviyelerine yakın seyrediyor. Doların zayıflaması ise, dolar bazında fiyatlanan altını denizaşırı yatırımcılar için daha cazip hale getiriyor.
Gümüş tarafında da tablo oldukça güçlü. Spot gümüş, pazartesi günü 117,69 dolarla rekor kırmasının ardından yüzde 6,1 artışla 110,15 dolar/ons seviyesine yükseldi. Yıl başından bu yana gümüşteki değer kazancı yüzde 55’e ulaşmış durumda. Yani yükseliş, sadece kısa vadeli bir hareketten ibaret değil.
Bakır fiyatları ise rekor seviyelere yaklaşmasının ardından kâr satışlarının etkisiyle geriledi. Çin’deki Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nın (SHFE) teminat oranlarını artırma kararı da fiyatlar üzerinde baskı yaptı.
SHFE’de en aktif işlem gören bakır kontratı, sabah saatlerinde yüzde 0,64 düşüşle ton başına 102.100 yuan (14.675 dolar) seviyesine indi. Londra Metal Borsası’nda (LME) üç ay vadeli bakır kontratı ise yüzde 1,11 gerileyerek 13.052 dolar/tondan işlem gördü. Buna rağmen fiyatların 13.000 dolar seviyesinin üzerinde kalması, düşüşün şimdilik sınırlı kaldığını gösteriyor.
Piyasa oyuncuları, geri çekilmede ağırlıklı olarak kâr realizasyonlarının etkili olduğunu belirtirken, SHFE’nin artan fiyat oynaklığına karşı riskleri sınırlamak amacıyla bu adımı attığı görüşünde birleşiyor.