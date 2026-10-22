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Meta'nın bilançosu şaşırttı! Gelir 64,6 milyar dolara fırladı, kâr yüzde 264 arttı

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 16:50
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 16:52
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1
Meta'nın bilançosu şaşırttı! Gelir 64,6 milyar dolara fırladı, kâr yüzde 264 arttı

Sosyal medya devi Meta, 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi olan şirket, hem gelir hem de kâr tarafında piyasa beklentilerini geride bıraktı. Temmuz-eylül döneminde Meta'nın geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 64,6 milyar dolara ulaştı. Şirket, 2025'in üçüncü çeyreğinde 51,2 milyar dolar gelir elde etmişti. Asıl dikkat çeken yükseliş ise net kârda yaşandı. Meta'nın net kârı yıllık bazda yüzde 264 artışla 2,7 milyar dolardan 9,9 milyar dolara çıktı.

2
Meta'nın bilançosu şaşırttı! Gelir 64,6 milyar dolara fırladı, kâr yüzde 264 arttı

HİSSE BAŞINA KÂRDA BÜYÜK SIÇRAMA

Meta'nın güçlü bilançosu hisse başına kâr rakamlarına da yansıdı. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,05 dolar olan hisse başına kâr, bu yılın aynı döneminde 3,83 dolara yükseldi. Şirket, yılın son çeyreğine ilişkin beklentilerini de paylaştı. Meta, 2026'nın dördüncü çeyreğinde gelirinin 73 milyar dolar ile 76 milyar dolar arasında gerçekleşmesini öngörüyor.

3
Meta'nın bilançosu şaşırttı! Gelir 64,6 milyar dolara fırladı, kâr yüzde 264 arttı

SOSYAL MEDYA DAVALARININ FATURASI 9,89 MİLYAR DOLAR

Meta'nın açıkladığı bilançoda yalnızca gelir ve kâr artışı değil, sosyal medya davalarından kaynaklanan milyarlarca dolarlık maliyet de öne çıktı. Şirket, ağustos ayında gençlerin ruh sağlığı ve sosyal medya kullanımıyla bağlantılı davaları sonuçlandırmak amacıyla 52 eyalet başsavcısıyla anlaşmaya varıldığını hatırlattı. Yaklaşık 18,59 milyar dolara kadar ödeme öngören anlaşmanın üçüncü çeyrek bilançosuna yansıyan maliyet ve gider tutarı ise 9,89 milyar dolar oldu.

Meta'nın açıklamasına göre bu gider hesaba katılmadığında, şirketin faaliyet geliri 22,88 milyar dolara, hisse başına kârı da 7,40 dolara ulaşacaktı.

4
Meta'nın bilançosu şaşırttı! Gelir 64,6 milyar dolara fırladı, kâr yüzde 264 arttı

META'DAN OY HAKKI OLMAYAN YENİ HİSSE KARARI

Teknoloji devi, finansal sonuçlarının yanı sıra sermaye yapısına ilişkin yeni bir kararı da duyurdu. Meta Yönetim Kurulu, Ocak 2027'den itibaren geçerli olmak üzere yeni bir "C Sınıfı" adi hisse senedi oluşturulmasını onayladı. Borsada işlem görebilecek bu hisselerin oy hakkı bulunmayacak.

5
Meta'nın bilançosu şaşırttı! Gelir 64,6 milyar dolara fırladı, kâr yüzde 264 arttı

ZUCKERBERG: YATIRIMLARIMIZ MEYVELERİNİ VERİYOR

Meta'nın kurucusu ve Üst Yöneticisi Mark Zuckerberg de bilanço sonuçlarının ardından şirketin yapay zekâ yatırımlarına dikkat çekti. İlk ileri düzey yapay zekâ modelleri Muse ve Muse Wonder'ın kullanıma sunulmasını önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiren Zuckerberg, kişisel süper zekâ hedefinde ilerleme kaydettiklerini söyledi.

Zuckerberg, şirketin performansına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bu çeyrekte, ilk ileri düzey modelimiz olan Muse ve Muse Wonder'ın kullanıma sunulması da dahil olmak üzere herkes için kişisel bir süper zeka sunma hedefimize yönelik önemli dönüm noktalarına ulaştık. Yaptığımız yatırımlar meyvelerini veriyor, ana iş kolumuz oldukça güçlü ve her alanda kayda değer bir hızlanma görüyoruz."

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