Meta'nın bilançosu şaşırttı! Gelir 64,6 milyar dolara fırladı, kâr yüzde 264 arttı

SOSYAL MEDYA DAVALARININ FATURASI 9,89 MİLYAR DOLAR

Meta'nın açıkladığı bilançoda yalnızca gelir ve kâr artışı değil, sosyal medya davalarından kaynaklanan milyarlarca dolarlık maliyet de öne çıktı. Şirket, ağustos ayında gençlerin ruh sağlığı ve sosyal medya kullanımıyla bağlantılı davaları sonuçlandırmak amacıyla 52 eyalet başsavcısıyla anlaşmaya varıldığını hatırlattı. Yaklaşık 18,59 milyar dolara kadar ödeme öngören anlaşmanın üçüncü çeyrek bilançosuna yansıyan maliyet ve gider tutarı ise 9,89 milyar dolar oldu.

Meta'nın açıklamasına göre bu gider hesaba katılmadığında, şirketin faaliyet geliri 22,88 milyar dolara, hisse başına kârı da 7,40 dolara ulaşacaktı.