Metrekare fiyatı en ucuz iller belli oldu: Ev alacaklara kötü haber! 20 binin altında yer kalmadı

Şubat 19, 2026 12:50


Ev almayı planlayanların ilk baktığı konulardan biri metrekare fiyatı. Ve bu fiyat konutun bulunduğu lokasyona göre çok büyük farklılık gösteriyor. Merkez Bankası’nın açıkladığı “Konut Fiyat Endeksi” ise piyasaya dair son rakamları gözler önüne serdi. Banka tarafından açıklanan verilere göre Türkiye’de metrekare fiyatı 20 binin altında ev kalmazken, 3 ilde konut metrekare fiyatı 50 binin üzerine çıktı. İşte detaylar...



TCMB’nin açıkladığı Ocak Ayı Konut Fiyat Endeksi ile metrekare fiyatı en düşük ve en yüksek iller belli oldu. Buna göre Türkiye’de ortalama konut metrekare fiyatı 45 bin 447 TL oldu. En düşük metrekare fiyatı 20 bin 205 TL olurken, en yüksek metrekare fiyatı 76 bin 618 TL’yi buldu...



Türkiye’de konut metrekare fiyatı en düşük illere bakıldığında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illerin yoğunlukta olduğu görülüyor. En pahalı illere bakıldığında ise büyükşehirlerin yanı sıra Ege ve Akdeniz2de özellikle turizm ile öne çıkan illerin yer alması oldukça dikkat çekiyor.



METREKARE FİYATI EN UCUZ İLLER

  • Ağrı: 20 bin 205 TL
  • Mardin: 20 bin 338 TL
  • Adıyaman: 22 bin 293 TL
  • Şırnak: 22 bin 500 TL



  • Malatya: 22 bin 581 TL
  • Siirt: 22 bin 727 TL
  • Bitlis: 23 bin 298 TL
  • Osmaniye: 23 bin 418 TL



  • Şanlıurfa: 23 bin 695 TL
  • Kars: 24 bin 264
  • Kilis: 24 bin 363
  • Kırşehir: 24 bin 489 TL



  • Yozgat: 24 bin 549 TL
  • Bingöl: 24 bin 898 TL
  • Erzurum: 25 bin TL



METREKARE FİYATI EN PAHALI İLLER

  • Muğla: 76 bin 618 TL
  • İstanbul: 74 bin 100 TL
  • Antalya: 50 bin 363 TL
  • İzmir: 49 bin 543 TL



  • Çanakkale: 47 bin 332 TL
  • Aydın: 44 bin 305 TL
  • Balıkesir: 42 bin 794 TL
  • Edirne: 41 bin 324 TL



  • Ankara: 41 bin 280 TL
  • Bartın: 40 bin 361 TL
  • Kırklareli: 39 bin 644 TL
  • Kocaeli: 39 bin 221 TL



  • Denizli: 37 bin 903 TL
  • Tekirdağ: 37 bin 561 TL
  • Bolu: 37 bin 500 TL

