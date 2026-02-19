Metrekare fiyatı en ucuz iller belli oldu: Ev alacaklara kötü haber! 20 binin altında yer kalmadı

Kategoriler
Ev almayı planlayanların ilk baktığı konulardan biri metrekare fiyatı. Ve bu fiyat konutun bulunduğu lokasyona göre çok büyük farklılık gösteriyor. Merkez Bankası’nın açıkladığı “Konut Fiyat Endeksi” ise piyasaya dair son rakamları gözler önüne serdi. Banka tarafından açıklanan verilere göre Türkiye’de metrekare fiyatı 20 binin altında ev kalmazken, 3 ilde konut metrekare fiyatı 50 binin üzerine çıktı. İşte detaylar...
TCMB’nin açıkladığı Ocak Ayı Konut Fiyat Endeksi ile metrekare fiyatı en düşük ve en yüksek iller belli oldu. Buna göre Türkiye’de ortalama konut metrekare fiyatı 45 bin 447 TL oldu. En düşük metrekare fiyatı 20 bin 205 TL olurken, en yüksek metrekare fiyatı 76 bin 618 TL’yi buldu...
Türkiye’de konut metrekare fiyatı en düşük illere bakıldığında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki illerin yoğunlukta olduğu görülüyor. En pahalı illere bakıldığında ise büyükşehirlerin yanı sıra Ege ve Akdeniz2de özellikle turizm ile öne çıkan illerin yer alması oldukça dikkat çekiyor.