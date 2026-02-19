Metrekare fiyatı en ucuz iller belli oldu: Ev alacaklara kötü haber! 20 binin altında yer kalmadı

TCMB’nin açıkladığı Ocak Ayı Konut Fiyat Endeksi ile metrekare fiyatı en düşük ve en yüksek iller belli oldu. Buna göre Türkiye’de ortalama konut metrekare fiyatı 45 bin 447 TL oldu. En düşük metrekare fiyatı 20 bin 205 TL olurken, en yüksek metrekare fiyatı 76 bin 618 TL’yi buldu...