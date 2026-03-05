Menü Kapat
TGRT Haber
11°
MetropolCard halka arz sonuçları açıklandı mı kaç lot verdi? MCARD borsada ne zaman işlem görecek?

MetropolCard halka arz sonuçları için heyecanlı bekleme başladı. Metropal Kurumsal Hizmetler (MetropolCard), talep toplama süreci 2-4 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleşti. 18 milyon 900 bin lot dağıtımı yapma hedefiyle yola çıkan MetropolCard halka arz 80 TL hisse fiyatı ile talep topladı. Peki, MetropolCard halka arz sonuçları duyuruldu mu kaç lot dağıttı?

Yatırımcıların gündeminde yer alan halka arzlardan biri olan MetropolCard için sonuçların duyurulacağı tarih merak konusu oldu. Talep toplama sürecine yoğun katılım sağlanırken, yatırımcılar şimdi bakışlarını dağıtım sonuçlarına çevirdi. MetropolCard sonuçları ne zaman duyurulacak, kaç lot verdi ve MCARD ne zaman işlem görmeye başlayacak soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yerini aldı.

METROPOLCARD HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MetropolCard halka arz sonuçları henüz duyurulmadı. Halka arz sonuçlarının önümüzdeki günlerde kamuoyuna paylaşılması bekleniyor.

MetropolCard halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak.

Hisselerin borsada işlem göreceği tarih netleştiğinde haberimiz güncellenecek.

METROPOLCARD HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

MetropolCard halka arz kapsamında toplam 18 milyon 900 bin lot dağıtımı yapılacak. Ancak kişi başına düşen kesin lot miktarı henüz belli olmadı.

Katılımcı sayısına göre paylaştırılması muhtemel lot miktarları ise şu şekilde hesaplanıyor:

  • 150 Bin katılım ~ 61 Lot (4880 TL).
  • 250 Bin katılım ~ 36 Lot (2880 TL).
  • 350 Bin katılım ~ 26 Lot (2080 TL).
  • 500 Bin katılım ~ 18 Lot (1440 TL).
  • 700 Bin katılım ~ 13 Lot (1040 TL).
  • 1.1 Milyon katılım ~ 8 Lot (640 TL).
  • 1.6 Milyon katılım ~ 6 Lot (480 TL).
  • 2.2 Milyon katılım ~ 4 Lot (320 TL).

