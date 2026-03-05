MetropolCard halka arz sonuçları açıklandı mı kaç lot verdi? MCARD borsada ne zaman işlem görecek?

Yatırımcıların gündeminde yer alan halka arzlardan biri olan MetropolCard için sonuçların duyurulacağı tarih merak konusu oldu. Talep toplama sürecine yoğun katılım sağlanırken, yatırımcılar şimdi bakışlarını dağıtım sonuçlarına çevirdi. MetropolCard halka arz sonuçları ne zaman duyurulacak, kaç lot verdi ve MCARD ne zaman işlem görmeye başlayacak soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yerini aldı.

METROPOLCARD HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MetropolCard halka arz sonuçları henüz duyurulmadı. Halka arz sonuçlarının önümüzdeki günlerde kamuoyuna paylaşılması bekleniyor.

MetropolCard halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak.

Hisselerin borsada işlem göreceği tarih netleştiğinde haberimiz güncellenecek.

METROPOLCARD HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

MetropolCard halka arz kapsamında toplam 18 milyon 900 bin lot dağıtımı yapılacak. Ancak kişi başına düşen kesin lot miktarı henüz belli olmadı.

Katılımcı sayısına göre paylaştırılması muhtemel lot miktarları ise şu şekilde hesaplanıyor: