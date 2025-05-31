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 | Banu İriç

MEVA yakalıyor, Maliye yazı gönderiyor! Emlakçılardan yeni model önerisi

Gayrimenkul satışlarında düşük bedel gösterenleri yakalamak için bakanlığın uygulamaya koyduğu Mekansal Veri Analizi Sistemi (MEVA) sistemine ilişkin emlakçılardan çıkış geldi. Tapu harçlarının yüksekliğine dikkat çeken sektör temsilcileri önerilerini sıraladı.

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MEVA yakalıyor, Maliye yazı gönderiyor! Emlakçılardan yeni model önerisi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.05.2025
saat ikonu 22:41
|
GÜNCELLEME:
31.05.2025
saat ikonu 23:18

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hayata geçirdiği Mekansal Veri Analizi Sistemi (MEVA) ile gayrimenkul satışlarında sıkça karşılaşılan “düşük bedel gösterme” uygulamasına karşı denetimler hız kazandı. Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, sistemin detaylarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

MEVA yakalıyor, Maliye yazı gönderiyor! Emlakçılardan yeni model önerisi

MEVA SİSTEMİYLE TESPİT EDİLİYOR

Taylan, MEVA’nın, taşınmaz satışlarında beyan edilen değerlerle piyasa değerleri arasındaki farkı analiz eden bir yazılım sistemi olduğunu belirtti. Gerçek satış değerinden daha düşük gösterilen işlemleri tespit eden MEVA, Maliye Bakanlığı tarafından kullanılarak tapu harçlarında oluşabilecek kayıpların önüne geçmeyi amaçlıyor.

“MEVA şu ana kadar 16 bin mükellebi inceledi, 9 bin kişiye uyarı yazısı gönderildi. Bunların 2 bin 500'den fazlası yeniden beyan vererek eksik vergileri ödemeye başladı” diyen Taylan, sistemin birkaç aydır yoğun şekilde çalıştığını ve denetimlerin giderek arttığını vurguladı.

“10 MİLYONLUK EV 2-3 MİLYON GİBİ GÖSTERİLİYOR”

Taylan, piyasada gayrimenkul satışlarının çoğunun belediyelerin belirlediği düşük emlak beyan değerleri üzerinden yapıldığını, bu durumun da vergisel adaletsizliklere yol açtığını söyledi. “10 milyon lira değerindeki bir taşınmaz, çoğunlukla 2-3 milyon lira gibi gösteriliyor. Bu da hem alıcıyı hem satıcıyı ileride vergi yüküyle karşı karşıya bırakıyor” dedi.

MEVA yakalıyor, Maliye yazı gönderiyor! Emlakçılardan yeni model önerisi

“TAPU HARÇLARI ÇOK YÜKSEK, İNSANLAR GERÇEK BEDELİ BEYAN ETMEKTEN KAÇINIYOR”

Tapu harçlarının yüksekliği de vatandaşların düşük beyan yolunu tercih etmesinde etkili. Taylan, “2 milyonluk bir satışta yüzde 4 harç ödeniyor. Bu oran 10 milyonluk satışta 400 bin liraya ulaşıyor. Bu da vatandaşı gerçek bedeli beyan etmekten uzaklaştırıyor” diye konuştu.

Ayrıca, satışın 5 yıl dolmadan yapılması halinde satıcının sadece tapu harcı değil, değer artış kazancı vergisiyle de karşı karşıya kaldığını hatırlatan Taylan, bunun vatandaş için büyük bir maddi yüke dönüşebileceğini belirtti.

Sıkça Sorulan Sorular

MEVA SİSTEMİ NEDİR?
MEVA (Mekansal Veri Analiz Sistemi), Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilen dijital bir denetim aracıdır. Bu sistem, Türkiye genelindeki taşınmaz alım-satım işlemlerini analiz ederek tapuda beyan edilen satış bedelleri ile taşınmazın gerçek piyasa değeri arasındaki farkları belirlemeyi amaçlar.

“TAPU HARÇLARI DÜŞÜRÜLMELİ, BİR SEFERE MAHSUS VERGİ KOLAYLIĞI SAĞLANMALI”

Sistemin adaletli işlemesi için çözüm önerilerini de paylaşan Taylan, “Tapu harcı oranı yüzde 1’e indirilmeli, değer artış vergisinde ise bir sefere mahsus muafiyet ya da kolaylık getirilmeli. Bu konuda Maliye Bakanlığı’na çeşitli alternatifler sunduk. Gayrimenkulde düşük bedel beyanı artık bir kangrene dönüştü, kalıcı ve hakkaniyetli bir çözüm şart” ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
#vergi
#emlak
#Mekansal Veri Analiz Sistemi
#Meva
#Gayrimenkul Satişlari
#Düşük Bİdel Gösterme
#Tapu Harçlari
#Ekonomi
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