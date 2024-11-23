Mevduat enflasyonu yendi! Dolar, yatırımcısını ters köşeye yatırdı

23 Kasım 2024 10:00 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 10:24

Geçen yıl dolar bozdurarak TL mevduata geçen yatırımcı köşeyi döndü. Piyasalarda risk algısına göre hareketlilik devam ederken gerek mevduat, gerek borsa, gerekse de emtia piyasaları yatırımcının radarında. Özellikle döviz kurları ve mevduat faizlerinde yaşanan hareketlilik, ekonomi gündeminin en önemli gündem maddesi oldu. Geçen yıl dolar bozdurarak TL mevduata geçen bir yatırımcının kazancı hesaplandı. Banka mevduatı son bir yılda enflasyonu yendi, yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Merkez Bankasının faiz politikasına paralel olarak mevduat faizleri​ de 22 yılın zirvesinde seyrediyor. Mevduat faizlerinde getiri dolar/TL​'den daha yüksek seyrediyor. Aşırı yükselen faiz getirisi banka mevduatı son bir yılda enflasyonu yenerek reel getiri​ sağladı. Öte yandan son bir yılda dolarda TL’ye karşı değerlenme yüzde 19,9’la enflasyonun çok altında kaldı. Dolar yatırımcısı reel bazda ciddi oranda zarar etti.

ENFLASYON​ MEVDUATLA BAŞ EDEMEDİ

Son 1 yılda mevduat faizlerinde getiri dolar/TL'den daha fazla oldu. Mevduat hesapları, devlet tahvilleri ve benzeri araçlar, anaparanın korunmasını sağlarken yatırımcısına ciddi oranda getiri sağladı.

Dünya Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre, bankaya yatırılan ve bir ay vadeli mevduatta çevrilen birikimler son bir yılda bileşik bazda net yüzde 58,4, üç ay vadede çevrilen fonlar yüzde 63,6, altı ay vadede tutulan hesaplar yüzde 57 ve bir yıl vadede tutulan birikimler yüzde 40,8 getiri sağladı.

Ekim sonu itibarıyla yüzde 48,58 olan yıllık enflasyon mevduata yenildi. Mevduatın altı aya kadar olan vadelerde yüzde 5-10 arasında reel getiri sağladı.

DÖVİZ YATIRIMCISI KAR ETMEDİ

Son bir yılda dolar/TL paritesi ise 28,74’ten 34,45’e yükseldi. Son bir yılda dolarda TL’ye karşı değerlenme yüzde 19,9’la enflasyonun çok altında kaldı. Dolar adeta yatırımcısını ters köşeye yatırdı.

Geçen yıl bu tarihlerde dolar bozdurularak elde edilen 1 milyon TL ile açılan mevduat hesabı son bir yılda sürekli bir ay vade ile çevrildiği varsayılırsa 1 milyon 584 bin liraya, üç ay vade ile çevrildiyse 1 milyon 636,5 bin liraya, altı ay vade ile çevrildiyse 1 milyon 57 bin liraya ulaştı.