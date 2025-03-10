Mevduat faiz getirileri tam 7 bin TL düştü! Bankada parası olanlar için yeni dönem: Çıkan para yön arıyor

Mevduat faizlerinde büyük gerileme yaşandı. Yatırımcılar yeni güvenli liman peşine düştü. 1 milyon liranın 32 günlük vadede getirisi tam 7 bin TL değer kaybetti. Bankada parası olanlar ise tedirgin. Mevduat faizlerindeki düşüş, yatırımcıları altın, döviz, tahvil veya borsa gibi alternatiflere yönlendirebilir.

Faiz indirimleri ve stopaj düzenlemesi ile mevduat getirileri sert düştü. Mevduata yüzde 10 stopaj uygulamasının devam ettiği Aralık 2024'te, 1 milyon TL mevduatın 32 günlük getirisi yaklaşık 43 bin 400 TL iken yaklaşık 3 aylık süreçte 750 baz puanlık indirim ve stopajın yüzde 15'e çıkarılmasıyla beraber, bugün 35 bin 770 TL'ye kadar geriledi. Böylece 1 milyon TL'nin getirisi de 7 bin 630 TL düştü.

MEVDUAT FAİZLERİNDE SON 3 AYDA ŞOKE EDEN DÜŞÜŞ

Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indiriminin ardından bankalar mevduat faizlerini hızla güncellemeye başladı. ürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 750 baz puan indirdi ve aynı dönemde stopaj oranı yüzde 15'e çıkarıldı.

YÜZDE 48 FAİZ GETİRİSİ DE TARİH OLUYOR

yüzde 48 gibi yüksek faiz oranları sunan bankalar, bu oranları artık sadece yeni müşterilerine sağlıyor. 10 Mart 2025 itibarıyla, sadece 2 banka 1 milyon TL için yüzde 48 seviyesini sunuyor.

EN YÜKSEK FAİZ GETİRİSİ HANGİ BANKADA?

Güncel yüksek mevduat oranları şu şekilde;

Alternatif Bank: Yüzde 48,00

Anadolubank: Yüzde 48,00

Odea Bank: Yüzde 47,00

ING Bank: Yüzde 47,00

Fibabanka: Yüzde 47,00

Uzun vadeli mevduatlarda ise faiz aralığı yüzde 38 civarında seyrediyor.

BANKALAR KREDİLER İÇİN AĞIR KALDI

Perşembe, politika faizinin yüzde 42,50 seviyesine çekilmesi ile mevduat faizlerine hızla ayarlamalara girişen bankalar, kredi faizlerinde daha ağır kaldı. Bankaların mevduat faizlerini yüzde 45'in altına düşürmesi bekleniyor. Kredi faizlerinde de güncelleme yapılması öngörülüyor.

DÜŞEN MEVDUAT FAİZLERİ KREDİLERİ UCUZLATACAK MI?

Özellikle son dönemde mevduat faizlerinde bir miktar geri çekilme yaşansa da bu kredi faizlerinde büyük ölçüde yansımamıştı. TCMB'nin faiz kararı ile birlikte ihtiyaç, konut ve taşıt kredilerine de indirim gelmesi bekleniyor. Analistler tarafından kredi sınırlarının gevşetilmesinin yılın ikinci yarısı ele alınabileceği ifade edildi. Kredi faizinin ucuzlamasıyla, yatırımların artması, piyasanın canlanması bekleniyor. Kredi faizinin ucuzlaması, mevduat faizinin aşağıya çekilmesine bağlı. Son faiz kararı ile birlikte bankaların Merkez Bankası’ndan gecelik borç alma ve verme faizi düşeceği için tüm kredi türlerinde faiz indirimleri bekleniyor.

YATIRIMCI NEREDE GÜVENLİ LİMAN BULACAK?

Mevduat faizlerindeki düşüş, yatırımcıları altın, döviz, tahvil veya borsa gibi alternatiflere yönlendirmeye başladı. Piyasanın geleceğe yönelik beklentileri ve yatırımcıların tercih ettiği yeni enstrümanlar merak ediliyor. Faizlerin düşmesiyle birlikte yatırımcıların farklı piyasalara yönelme ihtimali ve bunun borsa ve emtiada daha yoğun olacağı öngörüldü. Öte yandan mevduat faizlerinden çıkacak yüksek miktarda paranın gayrimenkul yatırım alanlarına da kayması bekleniyor.

Faiz indiriminin piyasalara etkisi doğrultusunda konut ve borsa, şu an en çok dikkat çeken alanlar arasında. Bu sebeple yatırımcılar da pozisyonlarını yeniden ayarlamaya çalışıyor.

TASARRUF SAHİPLERİ RİSK ALACAK

Konservatif yatırımcılar ve emekliler gibi düşük riskli yatırım yapanlar için mevduat faizlerinin düşüşü yatırımcıları daha riskli yatırımlara yönelmek zorunda bıraktı. Yatırımlar genellikle riskli ve güvenli olarak sınıflandırılırsa da deneyimlerinden kaynaklı olarak her yatırımda farklı risk seviyeleri ve risk türleri bulunuyor. En kısa sürede en kârlı hamleyi yaparak gelir düzeyini artırmak isteyenler için en riskli yatırım araçları profesyoneller tarafından şöyle sıralanıyor;

Vadeli İşlemler Petrol ve Gaz Arama Sondajı Kuruşluk Hisse Senetleri Yüksek Getirili Tahviller Kaldıraçlı ETF'ler Halka Arzlar

RİSK ORANI DÜŞÜK YATIRIM ARAÇLARI NELERDİR?

Vadeli Mevduat Tahvil Altın Repo Yatırım Fonları Likit Fon BES Gayrimenkul Devlet Tahvili