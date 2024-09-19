Mevduat faiz oranları çakıldı! Merkez Bankası indirim fiyatlaması oranları değiştirdi: Bankalar hazırlığa başladı

19 Eylül 2024 09:18 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 09:40

Merkez Banaksı bugün eylül ayı faiz kararını açıklayacak. Faiz indirim beklentisi bankacılık sektörünü etkiledi. Yüzde 50’leri aşan 6 aydan uzun vadeli mevduat faizleri yüzde 38-32 seviyelerine düştü. Merkez Bankası'nın 2025 ilk çeyreğine kadar politika faizini yüzde 30’un altına çekilmesi bekleniyor. İşte güncel mevduat faiz oranları.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK)​ bir kez daha faiz kararını belirlemek üzere Fatih Karahan​ başkanlığında toplanacak. Eylül ayı faiz kararı​, 19 Eylül 2024​ Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak. Faiz beklenti anketlerinin sonuçlarına göre poltika faizinin 2024 sonunda 500 baz puan indirilerek yüzde 45'e çekilmesi, 2025 ilk çeyreğine kadar da yüzde 30’un altına çekilmesi bekleniyor. Bankalar faiz indirimini fiyatlamaya başladı. Mevduat faiz oranları çakıldı. İşte mevduat faizlerine güncelleme.

TCMB FAİZ KARAR NE OLACAK?

Merkez Bankası faiz kararı için kritik gün. PPK faiz kararı öncesi Eylül ayı faiz kararı beklentileri bankalardaki faiz oranlarını etkiledi. Merkez Bankası, son toplantıda politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu. TCMB'nin 19 Eylül Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizin bu ay yüzde 50'de sabit bırakılması, 2024 sonunda 500 baz puan indirilerek yüzde 45'e çekilmesi, 2025 ilk çeyreğine kadar da yüzde 30’un altına çekilmesi bekleniyor.

İNDİRİM BEKLENTİLERİ FAİZ ORANLARINI ETKİLEDİ

Bankalardan faiz indirimi fiyatlaması ile yılın ilk yarısında yüzde 50’leri aşan 6 aydan uzun vadeli mevduat faizleri yüzde 38-32 seviyelerine düştü. Bankacılık sektöründe artık 3 aydan uzun vadeli mevduatlarda faiz oranları yüzde 32-38 arasına geriledi.

Bu yıl hem yüksek faizler hem de borsanın da dalgalı seyri standart TL mevduatın toplam mevduat içindeki payının yüzde 52’nin üzerine çıkarmıştı. Standart TL mevduat tarihinde ilk kez de 9 trilyon lirayı aştı. Toplam mevduatın 17 trilyon 294,8 milyar liraya yükseldiği 16 Ağustos haftasında standart TL mevduatın toplam mevduat içindeki payı da yüzde 52,64 ile 18 Mayıs 2018'de gördüğü yüzde 53 seviyesinden sonraki en yüksek seviyesini gördü.

YATIRIMCILAR MEVDUAT FAİZLERİNE YÖNELDİ

Yüksek faiz getirili mevduatlar yılın ilk yarısında yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım aracı oldu. Faizlerin düşüş trendine gireceği beklentisiyle 1 yıla kadar vadeli mevduatın toplam mevduat yatırımları içindeki payı 1 yılda neredeyse 5’e katlandı.50 bin liraya kadar olan mevduatlar için de uzun vadeli planlamalarda mevduat faizi yüzde 50’ye dayandı. Ancak yaz aylarında düşüş eğilimi başladı.

Haziran sonunda 6 aya kadar vadede standart TL mevduatı yüzde 47, 6 ay-1 yıl arası ise yüzde 43,5’e indi. 8 Temmuz’da yani haziran enflasyon verisinin açıklanmasının ardından yüzde 40’a 6 aydan uzun vadeli mevduat faizi ise yüzde 38-34 seviyelerine geriledi.

Bankacılık sektörü kaynaklarının verdiği bilgiye göre politika faizinde indirim döngüsünün başlamasıyla birlikte 3 aya kadar vadeli mevduat faizleri de gerileyecek. Şu an yüzde 40-45 arasında olan faizlerde önümüzdeki aylarda düşüş başlayacak.