Mevduat faizi getiri şöleni! Bankalardan yeni yıl hediyesi: 100 bin 500 bin ve 1 milyon liranın faiz oranları patladı

01 Aralık 2024 15:32 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 16:24

Piyasalar aralık ayında faiz indirimini fiyatlarken bunun üzerine bankalar mevduat faizi oranlarını güncellemeye başladı. Bankalar bilançolarını büyütebilmek için yeni müşterinin peşine düşmüş durumda. Bu yüzden özellikle 32 ve 45 gün arasında vadelerde faiz oranlarını artırdı. 3 - 4 puanlık artışlar gözlendi. Bugün 32 gün vadeli bir vadenin mevduat hesabı açan vatandaş yüzde 49 ila yüzde 53 arasında faiz getirisi alabiliyor. Yeni müşteriler için faiz oranı daha da yükseliyor. İşte 100, 500 ve 1 milyon liranın güncel faiz oranları ve getiri hesaplamaları.

Yıl sonu yaklaştıkça bankaların mevduat​ yatırımcısı çekme rekabeti de kızışıyor. Bu rekabette de vadeli mevduat ve krediler öne çıkıyor. Bankalar yıl sonu hedeflerine ulaşmak için mevduat toplama yarışına girdi. Özellikle kısa vadeli mevduatlara yönelen bankalar, faizleri artırarak müşterileri kendilerine çekmeye çalışıyor. İşte banka​ banka 100 bin, 500 bin ve 1 milyon liranın faiz oranları.

BANKALARDAN YENİ MÜŞTERİ ÇEKME YARIŞI

Bankaların 'Hoş geldin' faizleri yüzde 49'dan başlıyor yüzde 54'e kadar devam ediyor. Burada bankalar arasında sıkı bir rekabet​ var. Ancak aynı durum uzun vadeli mevduatlar için geçerli değil. 3 ay ve üzeri vadelerde faiz oranlarındaki düşüşler dikkat çekiyor.

MEVDUAT FAİZ GETİRİLERİ KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYOR

90 gün vadeye çıkıldığı zaman bu faizlerin aslında 1 puan daha düştüğü gözlemlendi. 6 aylık vadelerde ise 45 puanlık bir düşüş söz konusu. Uzmanlara göre parasını değerlendirmek isteyenler mutlaka şubeye giderek pazarlık yapmalı.

Mobil bankacılıkta bugün yüzde 45 olan bir faizi şubelere gittiğiniz zaman yüzde 46'ya, 47'ye kadar çekebiliyorsunuz. Miktar arttıkça

da cebe girecek para da o oranda artıyor.

100 BİN LİRANIN AYLIK FAİZ GETİRİSİ NE KADAR?

Kampanyalarla sunulan en yüksek bir aylık mevduat faizi oranı yüzde 54. Örneğin 100.000 lirasını yüzde 54 faiz oranıyla 32 Gün faize yatırmak isteyen bir vatandaş ay sonunda 4 bin 367 lira kar elde ediyor. Böylece 100.000 liralık ana parası 104 bin 367 liraya çıkıyor.

500 BİN TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ UÇTU

AKBANK, TEB, ODEA ve ING gibi bankalar yüzde 52'lik faiz oranı ile öne çıkarken, yatırımcılar 32 gün sonunda 20 bin 515 TL'ye kadar net getiri elde edebiliyor.

BANKA BANKA 1 MİLYON TL'NİN AYLIK GETİRİSİ

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Vade: 32 gün

Faiz Oranı: %42

Net Getiri: 33.140 TL

Vade Sonu Tutar: 1.033.140 TL

YAPI KREDİ

Vade: 32 gün

Faiz Oranı: %45,50

Net Getiri: 35.901 TL

Vade sonu tutar: 1.035.901 TL

ODEABANK

Vade: 32 gün

Faiz Oranı: %47

Net Kazanç: 36.983,61 TL

Vade Sonu Tutar: 1.036.983,61 TL

GARANTİ BBVA

Vade: 32 gün

Faiz Oranı: %47,5

Net Kazanç: 37.377,05 TL

Vade Sonu Tutar: 1.037.377,05 TL

N KOLAY

Vade: 32 gün

Faiz Oranı: %48

Net Getiri: 37.874 TL

Vade Sonu Tutar: 1.037.874 TL

QNB

Vade: 32 gün

Faiz Oranı: %48,00

Net Getiri: 37.874 TL

Vade sonu tutar: 1.037.874 TL

DENİZBANK

Vade: 32 gün

Faiz Oranı: %48

Net Kazanç: 37.770,49 TL

Vade Sonu Tutar: 1.037.770,49 TL

ON DİJİTAL BANKACILIK

Vade: 32 gün

Faiz Oranı: %48

Net Getiri: 37.874 TL

Vade Sonu Tutar: 1.037.874 TL

ENPARA

Vade: 32 gün

Faiz Oranı %48,50

Net Getiri 38.268 TL

Vade Sonu Tutar 1.038.268 TL

FİBA BANKA

Vade: 32 gün

Faiz Oranı: %50

Net Getiri: 39.452 TL

Vade sonu tutar: 1.039.452 TL

GETİRFİNANS

Vade: 32 gün

Faiz Oranı: %51

Net Kazanç: 40.131,15 TL

Vade Sonu Tutar: 1.040.131,15 TL

TEB

Vade: 32 gün

Faiz Oranı: %52

Net Kazanç: 40.918,03 TL

Vade Sonu Tutar: 1.040.918,03 TL

ING BANK

Vade: 32 gün

Faiz Oranı: %52

Net Getiri: 41.030 TL

Vade sonu tutar: 1.041.030 TL

TÜRKİYE FİNANS

Vade: 32 gün

Faiz Oranı: %52

Net Getiri: 41.030 TL

Vade sonu tutar: 1.041.030 TL.

ALTERNATİF BANK

Vade: 32 gün

Faiz Oranı: %53

Net Getiri: 41.819 TL

Vade sonu tutar: 1.041.819 TL

HSCB