Mevduat faizi konut kirasından daha cazip! Uzman isim konut almak isteyenler için tarih verdi

30 Temmuz 2024 12:13 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 12:19

Petrol 2 ayın dibini gördü! Akaryakıt fiyatları için tablo belli oldu: Çin ve FED petrolün yönünü belirleyecek

Petrol 2 ayın dibini gördü! Akaryakıt fiyatları için tablo belli oldu: Çin ve FED petrolün yönünü belirleyecek

Yaz aylarında konut sektöründeki durgunluk devam etti. Mevduat faizi oranlarının artması ve kira gelirlerinin faizin altında kalmasıyla yatırımcıyı konut alımından vazgeçti. Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp Duman eylül ayı sonrasına dikkat çekerek uygun faizli kredilerin açılması halinde sektörün hareketleneceğini ifade etti.

MEVDUAT FAİZİ KONUT ALMAKTAN DAHA CAZİP

Duman, gayrimenkul satışlarının yaz aylarında beklenen noktaya ulaşmadığını açıklayarak özellikle mevduat hesaplarının vermiş olduğu yüksek faizlerin vatandaşa cazip geldiğini söyledi.

Mevduat hesaplarının faizlerinin düşmeye başlamasıyla vatandaşların yatırımlarını gayrimenkule yapacaklarını belirten Duman şunları kaydetti:

“Mevduat faizleri yüksek diye vatandaşların tercihi bankalar olurken, gayrimenkul fiyatları alınabilecek noktada. Mevduat faizlerinin düşüşü ve uygun faizde kredilerin açılması gayrimenkul değerlerini arttıracaktır. Vatandaşlar, şimdiden firmaların yapmış olduğu kampanyaları kaçırmasınlar.”

EYLÜL AYINA İŞARET ETTİ

Eylül ayı sonrasında faiz indiriminin beklendiğine dikkat çeken Duman açıklamalarının devamından şu ifadeleri kullandı:

“Banka mevduat faizlerinin yüksek olması nedeniyle vatandaşlarımız paralarını burada tutuyor. Bu durum gayrimenkul sektörünü etkiliyor. Bir gayrimenkulden alınacak kira geliri, banka faizlerinden alınan miktardan çok düşük kalıyor.

Böyle olunca vatandaşlar yatırımlarını şu anda gayrimenkul üzerine yapmıyor. Ancak bu durumun yıl sonuna kadar değişeceğini düşünüyorum. Konut kredilerinde yapılacak bir kampanya sektöre hız kazandıracak.”

“KONUT ALMAK İSTEYEN KAMPANYALARI TAKİP ETSİN”

İnşaat firmaları tarafından yapılan projelerin farklı kampanyalarla satışa çıkarıldığını anlatan Şule Alp Duman, yeni fırsatlar yakalamak isteyenler için şu ifadeleri kullandı:

“Gayrimenkul sektöründe bugünlerde alan kazanıyor. İnşaat firmaları kendi içlerinde yaptıkları kampanyalarla vatandaşı gayrimenkul sahibi yapıyor. Eylül sonrasında beklenen hareketlenme yeni yıl sonrasında hız kazanacaktır. Sektörde yaşanacak hareketlenme öncesinde yatırımını yapan kazanacak. Hareketlenme sonrası uygun fiyata gayrimenkul alma şansını kaçırmış olabilirsiniz.

Sektörde yaşanan durağanlıkta fırsatı yakalamalısınız. Bundan dolayı özellikle firmaların yapmış oldukları kampanyaları iyi takip edip, yatırımlar yapılmalı.”