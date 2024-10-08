Mevduat faizinde 5 puanlık makas! Eski-yeni müşteri farkı açılıyor: İşte güncel mevduat faizi oranları

08 Ekim 2024 13:08 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 13:16

Eylül ayı enflasyon verisinin yüzde 2,29 ile beklentilerin üstünde gelmesi sonrası TCMB faiz indirim beklentisi 2025 yılına kaldı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan gelen açıklamalarla yılın sonuna kadar mevduata olan talebin güçlü kalacağı tahmin ediliyor. Bankalar gelişmelerin ardından faiz oranlarını güncellerken eski-yeni müşteri ayırımı da dikkat çekti. İşte güncel mevduat faizi oranları…

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası​ eylül ayında yapılan PPK toplantısında faizleri sabit bıraktığını duyurdu. Eylül ayı enflasyonu beklentilerin üzerinde gelirken yabancı kurumlar Türkiye için faiz beklentilerini güncelledi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın Meclis’te yaptığı sunumda “Para politikasındaki sıkı duruşumuzu fiyat istikrarı sağlanana kadar kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullanması faiz indirim beklentilerini düşürdü. Yatırımcı ise mevduat faizlerine yöneldi. Peki, güncel mevduat faizi​ oranları ne kadar oldu? İşte 100 bin liranın faiz getirisi…

MEVDUAT FAİZLERİNE OLUMSUZ YANSIDI

NTV’de yer alan habere göre, ekonomi yaşanan gelişmelerle bankalar faiz oranlarını da güncelledi. Ancak bu kez de yeni ve eski müşterileri arasında faiz oranlarında büyük bir fark ortaya çıktı. Bankaların eski müşterileri için kısa vadeli mevduat faiz oranları​ yüzde 44-49 bandına geriledi. Bu düşüşte piyasalardaki fazla Türk Lirası'nın etkileri görüldü.

Öte yandan sıkı para politikalarına bağlı olarak gecelik faiz oranlarında hareketlilik görüldü. Gecelik faiz, dün yeniden yüzde 49,82'ye kadar inerken bu gelişmenin mevduat faizleri üzerindeki etkisi negatif oldu.

ESKİ YENİ MÜŞTERİ ARASI 5 PUAN FARK

Bankalar yeni müşteriler çekmek için mevduat faizlerine kampanya yaparak faizleri yüzde 54 oranına çekti. Böylelikle eski ve yeni müşteriler arasında 5 puanlık fark ortaya çıktı.

MEVDUAT FAİZ ORANLARI BELLİ OLDU

Merkez Bankası, bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranlarını açıkladı.

TCMB verilerine göre 27 Eylül itibarıyla ortalama faiz oranları şu şekilde gerçekleşti:

1 aya kadar vadede faiz yüzde 54,84

3 aya kadar vadede yüzde 59,48

6 aya kadar vadede yüzde 50,53

1 yıla kadar vadede yüzde 50,20

1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 39,27

100 BİN LİRANIN GETİRİSİ NE KADAR?

Ana para: 100 bin TL

Faiz oranı: Yüzde 54

Vade: 32 gün

Vade sonu tutar: 104 bin 367 TL

Net kazanç: 4 bin 367 TL

Ana para: 100 bin TL

Faiz oranı: Yüzde 47

Vade: 32 gün

Vade sonu tutar: 103 bin 801 TL

Net kazanç: 3 bin 801 TL

1 MİLYON LİRANIN GETİRİSİ NE KADAR?

Ana para: 1 milyon TL

Faiz oranı: Yüzde 54

Vade: 32 gün

Vade sonu tutar: 1 milyon 43 bin 672 TL

Net kazanç: 43 bin 672 TL

Ana para: 1 milyon TL

Faiz oranı: Yüzde 48

Vade: 32 gün

Vade sonu tutar: 1 milyon 38 bin 820 TL

Net kazanç: 38 bin 820 TL