Mevduat faizinde oranlar güncelleniyor! Yüzde 50 tarihe karışıyor: Gözler faiz kararında

23 Ocak 2025 10:26 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 10:32

Merkez Bankası bugün yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Piyasalar, TCMB'nin faiz indirim sürecini sürdürmesini öngörüyor. Bankaların ise mevduat faiz oranlarını yüzde 50'nin altına çekmesi bekleniyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün saat 14.00'te yeni faiz kararını açıklayacak. Piyasalarda, politika faizinde 250 baz puanlık bir indirimle oranının yüzde 45'e çekilmesi yönünde güçlü bir beklenti hakim. Bu kararın, mevduat ve kredi faizlerini de etkilemesi bekleniyor.

MEVDUAT FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ?

Uzmanlara göre, beklenen faiz indirimiyle birlikte yüzde 50 seviyesindeki yüksek mevduat faizleri tarih olabilir. Politika faizinin yüzde 45'e düşmesi halinde, mevduatta yüzde 50 ve üzeri oranların sürdürülebilir olmayacağı ifade ediliyor.

MEVDUAT FAİZLERİNDE SON DURUM

Bankalar, faiz kararı öncesi mevduat oranlarını güncellemeye başladı. Hafta başında yüzde 53 seviyesinde olan en yüksek mevduat faizi, bugün itibarıyla yüzde 51'e geriledi. Uzun vadeli mevduatlarda ise oranlar yüzde 38-40 bandında seyrediyor.

1 MİLYON LİRANIN GETİRİSİ NE KADAR?

Mevduat faiz oranlarına göre 1 milyon liranın 32 günlük getirisi de farklılık gösteriyor:

Yüzde 50 faiz oranı ile 39.452 TL

Yüzde 48 faiz oranı ile 37.874 TL

Faiz kararı sonrası bu getirilerin de değişmesi bekleniyor. TCMB'nin açıklayacağı yeni oranlar, piyasalardaki dengeleri yakından etkileyecek.