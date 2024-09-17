Kredi kullanacaklar dikkat! İhtiyaç kredisi ve konut kredisi faiz oranları düştü, mevduat faizi yükseldi: İşte yeni rakamlar

17 Eylül 2024 10:25 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 10:51

Kredi, ve konut faizlerinde düşüş hız kazandı. Rezervlerdeki artış, güçlü yabancı girişi ve KKM'deki çözülme ile artan likidite fazlası, faizleri geriye çekti. Özellikle ihtiyaç kredisinde faiz 8 Mart'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Mevduat faizi ise yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi. İşte ihtiyaç kredisi faizleri, tüketici kredileri, konut faiz oranları ve mevduatlarda son durum.

Mevduat faiz oranlarına yeni ayar: 500 bin ve 1 milyon TL'nin faiz getirisini duyan bankaya koşacak

Mevduat faiz oranlarına yeni ayar: 500 bin ve 1 milyon TL'nin faiz getirisini duyan bankaya koşacak

Hızlanan yabancı girişi ve döviz rezervlerindeki yükseliş, TL likiditesini artırdı. Enflasyonla mücadelede hız kesmeden devam ederken faiz oranları​ güncellendi. Kredi faizleri değişti. İhtiyaç kredisinde faiz oranları tam 6.2 puan azaldı. Bankaların ortalama mevduat faiz oranları da değişti. Konut kredisi​ faiz oranlarında ise temmuzdan bu yana süren gevşeme devam diyor.

FAİZ ORANLARI GÜNCELLENDİ

Mevduat faizleri, risksiz ve yüksek getiri sunmaya devam ederken kredi ve konut faizleri ise geri çekildi. İhtiyaç kredisi​ faiz oranları yüzde 71.65 ile 6 ayın en düşük seviyesine indi. İhtiyaç kredisi faizleri 12 Temmuz'da yüzde 77.90 olan ihtiyaç kredisi faizleri, 6 Eylül'de yüzde 71.65'e geriledi.

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZLERİ

Kredi faizlerinde yaşanan düşüşün fitilini likidite fazlası çekti.

İhtiyaç kredisi faizleri 29 Mart 2024'te yüzde 86.15 zirve yaşamış altı aylık düşüş 14.5 puana ulaşmıştı. Tüketici kredisindeki genel faiz oranı da 12 Temmuz'da yüzde 75.24 iken, 6 Eylül'de yüzde 68.79'a geriledi. 2023 sonundan bu yana ise ihtiyaç kredileri 300 milyara yakın artarak 1.8 trilyonu geçti.

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi faiz oranları temmuzdan bu yana düşüş gösteriyor. Faiz oranlarında yaşanan bu gevşeme gayrimenkul alımına da yansıdı. Evlerin aylık taksitleri 5 bin TL azaldı. Özel bankalarda 10 yıl vadede yüzde 2.97 ile 3 arasındaki oranlarla çekilecek 1 milyon liralık konut kredisinin aylık taksit ödemesi bu sayede 5 bin lira düştü. Özellikle mevduat faizindeki düşüş öngörüsü ve faiz indirimi sinyalleri, konut alıcısını harekete geçirdi.

MEVDUAT FAİZİ​ GETİRİLERİ YÜZ GÜLDÜRÜYOR

Mevduat faizleri, risksiz ve yüksek getiri sunmaya devam ediyor. Yüzde 53’e kadar çıkan faiz oranları yatırımcısını sevindiriyor. Bankaların sunduğu mevduat faiz oranları, 32 günlük vadeli mevduatlar için yüzde 44-45 oranlarında faiz teklif ederken, diğer bankalarda bu oran yüzde 53’e kadar çıktı.

Bu ay gerçekleşecek Merkez Bankası faiz toplantısında yüzde 50 olan politika faizinde bir değişiklik beklenmiyor. Bundan kaynaklı mevduat faizlerinde de bir geri çekilme sinyalleri gelmedi. Fakat likidite fazlası dönemlerinde Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı’nda (TLREF) bir miktar düşüş kendini gösterebilir.