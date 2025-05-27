Mevduat faizleri zirveye koşuyor! 2 milyon TL'yi bankaya yatıran ayda ne kadar kazanıyor? Aylık getirisi dudak uçuklatıyor

Bankalar mevduat faiz oranlarını yukarı yönlü revize etti. 27 Mayıs 2025 itibarıyla son aylardaki en yüksek seviyeye ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz artışları sonrası TL yeniden yatırımcının radarına girerken, döviz ve altından çıkan sermaye mevduata yöneldi. 2 milyon TL’yi 32 günlüğüne yatıran ne kadar kazanç elde ediyor? 2 milyon TL’lik bir yatırım 1 ayda ne kadar kazandırıyor? Hangi banka en yüksek faiz oranını sunuyor? İşte 27 Mayıs 2025 itibarıyla en yüksek mevduat faiz oranını sunan bankalar ve bu bankaların sağladığı kazançlar...
Merkez Bankası’nın politika faizinde yaptığı artış ve dövizden Türk Lirası’na geçişi teşvik eden yeni uygulamalar, yatırımcıların ilgisini yeniden TL mevduata yönlendirdi. Bu gelişmelerin etkisiyle bankalar, kısa vadeli mevduatlara sundukları faiz oranlarını yukarı çekti.
Özellikle 32 günlük vadede bazı bankaların sunduğu faiz oranları yüzde 50’yi aşarken, yüksek birikimi olan yatırımcılar için getiriler dikkat çekici seviyelere ulaştı. Örneğin, 2 milyon TL’lik tasarrufunu TL mevduatta değerlendiren bir yatırımcı, bir ay gibi kısa bir sürede yüksek bir kazanç elde edebiliyor.
İşte 27 Mayıs 2025 itibarıyla en yüksek mevduat faiz oranını sunan bankalar…
Faiz Oranı: %51
Vade Sonu Tutar: 2.076.010,96 TL
Net Kazanç: 76.010,96 TL
Faiz Oranı: %48,5
Vade Sonu Tutar: 2.072.284,93 TL
Net Kazanç: 72.284,93 TL
Faiz Oranı: %50
Vade Sonu Tutar: 2.075.881,28 TL
Net Kazanç: 75.881,28 TL
Faiz Oranı: %47,5
Vade Sonu Tutar: 2.070.794,52 TL
Net Kazanç: 70.794,52 TL
Faiz Oranı: %51
Vade Sonu Tutar: 2.077.427 TL
Net Kazan: 77.427 TL
Faiz Oranı: %52
Vade Sonu Tutar: 2.069.102,1 TL
Net Kazanç: 69.102,1 TL
Faiz Oranı: %38
Vade Sonu Tutar: 2.056.635,62 TL
Net Kazanç: 56.635,62 TL
Faiz Oranı: %44,5
Vade Sonu Tutar: 2.060.659,77 TL
Net Kazanç: 60.659,77 TL
Faiz Oranı: %52
Vade Sonu Tutar: 2.069.102,1 TL
Net Kazanç: 69.102,1 TL
Faiz Oranı: %53
Vade Sonu Tutar: 2.073.476,12 TL
Net Kazanç: 73.476,12 TL
Faiz Oranı: %49,5
Vade Sonu Tutar: 2.073.775,34 TL
Net Kazanç: 73.775,34 TL
Faiz Oranı: %51
Vade Sonu Tutar: 2.076.010,96 TL
Net Kazanç: 76.010,96 TL