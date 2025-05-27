Mevduat faizleri zirveye koşuyor! 2 milyon TL'yi bankaya yatıran ayda ne kadar kazanıyor? Aylık getirisi dudak uçuklatıyor

Bankalar mevduat faiz oranlarını yukarı yönlü revize etti. 27 Mayıs 2025 itibarıyla son aylardaki en yüksek seviyeye ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz artışları sonrası TL yeniden yatırımcının radarına girerken, döviz ve altından çıkan sermaye mevduata yöneldi. 2 milyon TL’yi 32 günlüğüne yatıran ne kadar kazanç elde ediyor? 2 milyon TL’lik bir yatırım 1 ayda ne kadar kazandırıyor? Hangi banka en yüksek faiz oranını sunuyor? İşte 27 Mayıs 2025 itibarıyla en yüksek mevduat faiz oranını sunan bankalar ve bu bankaların sağladığı kazançlar...