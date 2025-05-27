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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Mevduat faizleri zirveye koşuyor! 2 milyon TL'yi bankaya yatıran ayda ne kadar kazanıyor? Aylık getirisi dudak uçuklatıyor

Bankalar mevduat faiz oranlarını yukarı yönlü revize etti. 27 Mayıs 2025 itibarıyla son aylardaki en yüksek seviyeye ulaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz artışları sonrası TL yeniden yatırımcının radarına girerken, döviz ve altından çıkan sermaye mevduata yöneldi. 2 milyon TL’yi 32 günlüğüne yatıran ne kadar kazanç elde ediyor? 2 milyon TL’lik bir yatırım 1 ayda ne kadar kazandırıyor? Hangi banka en yüksek faiz oranını sunuyor? İşte 27 Mayıs 2025 itibarıyla en yüksek mevduat faiz oranını sunan bankalar ve bu bankaların sağladığı kazançlar...

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
27.05.2025
saat ikonu 15:26
|
GÜNCELLEME:
27.05.2025
saat ikonu 15:29

Merkez Bankası’nın politika faizinde yaptığı artış ve dövizden Türk Lirası’na geçişi teşvik eden yeni uygulamalar, yatırımcıların ilgisini yeniden TL mevduata yönlendirdi. Bu gelişmelerin etkisiyle bankalar, kısa vadeli mevduatlara sundukları faiz oranlarını yukarı çekti.

Özellikle 32 günlük vadede bazı bankaların sunduğu faiz oranları yüzde 50’yi aşarken, yüksek birikimi olan yatırımcılar için getiriler dikkat çekici seviyelere ulaştı. Örneğin, 2 milyon TL’lik tasarrufunu TL mevduatta değerlendiren bir yatırımcı, bir ay gibi kısa bir sürede yüksek bir kazanç elde edebiliyor.

Mevduat faizleri zirveye koşuyor! 2 milyon TL'yi bankaya yatıran ayda ne kadar kazanıyor? Aylık getirisi dudak uçuklatıyor

İşte 27 Mayıs 2025 itibarıyla en yüksek mevduat faiz oranını sunan bankalar…

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: %51

Vade Sonu Tutar: 2.076.010,96 TL
Net Kazanç: 76.010,96 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %48,5
Vade Sonu Tutar: 2.072.284,93 TL
Net Kazanç: 72.284,93 TL

Mevduat faizleri zirveye koşuyor! 2 milyon TL'yi bankaya yatıran ayda ne kadar kazanıyor? Aylık getirisi dudak uçuklatıyor

DENİZBANK

Faiz Oranı: %50
Vade Sonu Tutar: 2.075.881,28 TL
Net Kazanç: 75.881,28 TL

ENPARA

Faiz Oranı: %47,5
Vade Sonu Tutar: 2.070.794,52 TL
Net Kazanç: 70.794,52 TL

Mevduat faizleri zirveye koşuyor! 2 milyon TL'yi bankaya yatıran ayda ne kadar kazanıyor? Aylık getirisi dudak uçuklatıyor

ODEA

Faiz Oranı: %51
Vade Sonu Tutar: 2.077.427 TL
Net Kazan: 77.427 TL

FİBABANKA

Faiz Oranı: %52
Vade Sonu Tutar: 2.069.102,1 TL
Net Kazanç: 69.102,1 TL

Mevduat faizleri zirveye koşuyor! 2 milyon TL'yi bankaya yatıran ayda ne kadar kazanıyor? Aylık getirisi dudak uçuklatıyor

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %38
Vade Sonu Tutar: 2.056.635,62 TL
Net Kazanç: 56.635,62 TL

ON PLUS

Faiz Oranı: %44,5
Vade Sonu Tutar: 2.060.659,77 TL

Net Kazanç: 60.659,77 TL

Mevduat faizleri zirveye koşuyor! 2 milyon TL'yi bankaya yatıran ayda ne kadar kazanıyor? Aylık getirisi dudak uçuklatıyor

CEPTETEBB

Faiz Oranı: %52
Vade Sonu Tutar: 2.069.102,1 TL
Net Kazanç: 69.102,1 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %53
Vade Sonu Tutar: 2.073.476,12 TL

Net Kazanç: 73.476,12 TL

Mevduat faizleri zirveye koşuyor! 2 milyon TL'yi bankaya yatıran ayda ne kadar kazanıyor? Aylık getirisi dudak uçuklatıyor

GETİR FİNANS

Faiz Oranı: %49,5
Vade Sonu Tutar: 2.073.775,34 TL
Net Kazanç: 73.775,34 TL

HSBC

Faiz Oranı: %51
Vade Sonu Tutar: 2.076.010,96 TL
Net Kazanç: 76.010,96 TL

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Sıkça Sorulan Sorular

Mevduat faizi neye göre yükselir?
Arz talep dengesi ile piyasa faiz oranları mevduat faizini etkiler. Ek likidite ihtiyacı olan bankalar diğer bankalara göre daha yüksek mevduat faizi belirleyerek daha çok para almayı hedefleyebilir.
ETİKETLER
#mevduat faizleri
#Kredi Faiz Oranları
#Ekonomi
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