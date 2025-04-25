Mevduat faizleri zirveye koşuyor! Bu bankalar yatırımcıların gözdesi oldu: İşte 750 bin TL'ye en çok kazandıran bankalar

Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 46’ya yükseltmesinin ardından bankacılık sektöründe mevduat faizleri adeta yarışa girdi. Pek çok banka, yatırım yapmak isteyenleri cezbetmek için faiz oranlarını yukarı çekti. Peki, 750 bin TL’lik bir yatırım 1 ayda ne kadar kazandırıyor? Hangi banka en yüksek faiz oranını sunuyor? İşte 25 Nisan 2025 itibarıyla en yüksek mevduat faiz oranını sunan bankalar ve bu bankaların sağladığı kazançlar...

Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 46 seviyesine yükseltmesinin ardından, bankacılık sektöründe mevduat faizleri cephesinde dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Birçok banka, bu yeni faiz ortamına hızlıca uyum sağlayarak mevduat faiz oranlarını yukarı yönlü revize etti. Özellikle kısa vadeli yatırımcılar için cazip fırsatlar sunulmaya başlandı.



Bankalar, 1 aylık vadeli mevduatlarda yüzde 50’ye yaklaşan faiz oranlarıyla yatırımcıların ilgisini çekmeye çalışıyor. Faiz oranlarındaki bu artış, bankalar arasında rekabeti kızıştırırken, en yüksek getiriyi sağlayan bankalar da yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

750 BİN TL'NİN AYLIK GETİRİSİ NE KADAR?

Özellikle 750 bin TL gibi yüksek tutarda yatırım yapmayı düşünen vatandaşlar için hangi bankanın daha avantajlı getiri sunduğu merak konusu oldu. Güncellenen faiz oranları, bu tutardaki yatırımların 1 ay sonunda sağlayacağı kazancı doğrudan etkiliyor.



Peki, 750 bin TL’lik bir yatırım 1 ayda ne kadar kazandırıyor? Hangi banka en yüksek faiz oranını sunuyor? Merkez Bankası’nın politika faizindeki artışının ardından bankalarda oluşan yeni tablo nasıl şekillendi?



İşte 25 Nisan 2025 itibarıyla en yüksek mevduat faiz oranını sunan bankalar ve bu bankaların sağladığı kazançlar:

AKBANK

Faiz Oranı: %47,5

Vade Sonu Tutar: 776.547,95 TL

Net Kazanç: 26.547,95 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %47

Vade Sonu Tutar: 776.268,49 TL

Net Kazanç: 26.268,49 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: %48,5

Vade Sonu Tutar: 777.106,85 TL

Net Kazanç: 27.106,85 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: %48,5

Vade Sonu Tutar: 777.106,85 TL

Net Kazanç: 27.106,85 TL

ENPARA

Faiz Oranı: %44,5

Vade Sonu Tutar: 774.871,23 TL

Net Kazanç: 24.871,23 TL

ODEA

Faiz Oranı: %49

Vade Sonu Tutar: 777.386,3 TL

Net Kazan: 27.386,3 TL

FİBABANKA

Faiz Oranı: %49

Vade Sonu Tutar: 777.386,3 TL

Net Kazanç: 27.386,3 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %35,5

Vade Sonu Tutar: 769.841,1 TL

Net Kazanç: 19.841,1 TL

ING

Faiz Oranı: %48

Vade Sonu Tutar: 776.827,4 TL

Net Kazanç: 26.827,4 TL

ON PLUS

Faiz Oranı: %47

Vade Sonu Tutar: 776.268,49 TL

Net Kazanç: 26.268,49 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %47,5

Vade Sonu Tutar: 776.547,95 TL

Net Kazanç: 26.547,95 TL

HSBC

Faiz Oranı: %50

Vade Sonu Tutar: 777.945,21 TL

Net Kazanç: 27.945,21 TL

HALKBANK

Faiz Oranı: %43

Vade Sonu Tutar: 774.032,88 TL

Net Kazanç: 24.032,88 TL