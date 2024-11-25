Mevduat getirileri tavan yaptı: 1 milyon lira getirisi katlanacak! Yüksek faiz oranları için son vagon kalkıyor
Merkez Bankası faiz kararı sonrası ekonomistler ve yatırımcılar faiz indiriminin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Parasını mevduatta değerlendirmek isteyenler faiz adımlarını yakından takip ediyor. Konuyla ilgili konuşan ekonomist Muhammet Bayram, "Yüksek faiz trenine binmek için son vagon" dedi. 21 Kasım'daki faiz kararı sonrası, vatandaşlar mevduat faizi oranlarına odaklanırken bankaların 1 milyon lira için 32 gün vadeyle verdiği oranlar değişti.
Politika faizindeki ilk indirime dair sinyaller Merkez Bankası kasım ayı faiz kararının ardından geldi. Gözler mevduat yatırımlarına çevrildi. Öte yandan Merkez'in politika faizini düşürmeye göz kırpmasıyla birlikte bankacılık hisseleri başta olmak üzere borsa yükselişe geçti. En yüksek getiriye sahip bankaların sunduğu mevduat oranları da değişti. İşte 1 milyon lira için 32 gün vadeyle mevduat getirileri.
YÜKSEK FAİZ GETİRİLERİ İÇİN SON FIRSAT
Merkez Bankası kasım ayı faiz kararını verdi. Merkez Bankası politika faizi karar metninde güvercin ifadeler yer aldı. TCMB kararı sonrası ekonomistler ve yatırımcılar faiz indiriminin ne zaman başlayabileceğini sorguluyor.
Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram faiz indirimi için sinyal verilse de şu an olmayacağını ifade etti. Aralıkta faiz indirimi ihtimali düşük görünüyor diyen uzman mevduat getirileri için çağrı yaptı. Açıklamaları şöyle;
"Şu an yüksek faiz trenine binmek için son vagon diyebiliriz. Son vagonu kaçırmak istemeyen yatırımcılar yüksek faiz fırsatından yararlanmalıdır. Artık Merkez Bankası’nın politika faizini indirmeye başlayacağını algılayabiliriz. İlk indirim de ocak ayı itibarıyla yapılacaktır. Bu sebeple dövizi olan mutlak surette bozdurup mevduata geçmelidir. Çünkü dövizin getirisi enflasyonun da altında. Yatırımcıların son yüksek faiz getirisini kaçırılmamasını tavsiye ederim" dedi.
MEVDUAT FAİZ ORANLARI DEĞİŞTİ
Enflasyona ve piyasa risklerine karşı yatırımlarını korumak isteyen vatandaşlar ise mevduat faiz oranlarını araştırmaya devam ediyor. İşte Merkez Bankası faiz kararı sonrası banka banka 1 milyon liranın faiz getiri oranları;
ALTERNATİF BANK
- Vade: 32 gün
- Faiz Oranı: %53
- Net Getiri: 41.819 TL
- Vade Sonu Tutarı: 1.041.819 TL
ING BANK
- Vade: 32 gün
- Faiz Oranı: %52
- Net Getiri: 41.030 TL
- Vade Sonu Tutarı: 1.041.030 TL
TÜRKİYE FİNANS
- Vade: 32 gün
- Faiz Oranı: %52
- Net Getiri: 41.030 TL
- Vade Sonu Tutarı: 1.041.030 TL
TEB
- Faiz Oranı: %52
- Net Getiri: 40.918 TL
- Vade Sonu Tutarı: 1.040.918 TL
GETİRFİNANS
- Vade: 32 gün
- Faiz Oranı: %51
- Net Getiri: 40.131,15 TL
- Vade Sonu Tutarı: 1.040.131,15 TL
FİBA BANKA
- Faiz Oranı: %50
- Net Getiri: 39.452 TL
- Vade Sonu Tutarı: 1.039.452 TL
ENPARA
- Faiz Oranı: %48,50
- Net Getiri: 38.268 TL
- Vade Sonu Tutarı: 1.038.268 TL
DENİZBANK
- Faiz Oranı: %48
- Net Getiri: 37.770,49 TL
- Vade Sonu Tutarı: 1.037.770,49 TL
QNB
- Faiz Oranı: %48
- Net Getiri: 37.874 TL
- Vade Sonu Tutarı: 1.037.874 TL
N KOLAY
Faiz Oranı: %48
Net Getiri: 37.874 TL
Vade Sonu Tutarı: 1.037.874 TL