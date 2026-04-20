Mevduat getirisi 7 ayın en yüksek seviyesinde! Rekor kazanç için bankalar yarışa girdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 1-3 ay vadeli TL mevduat faizi yüzde 40,6 ile son yedi ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Aynı dönemde ihtiyaç kredisi faizleri yüzde 50,1'e ulaşırken, ticari kredi faizleri de yüzde 40,9 seviyesine çıktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine dayanan güncel göstergeler, 1-3 ay vadeli ortalama TL mevduat faizinin yüzde 40,6 seviyesine yükselerek son yedi ayın zirvesine ulaştığını ortaya koydu. Bu artış mevduata yeniden ilginin arttığını gösteriyor. Peki 500 bin liranın 3 aylık getirisi hangi bankada ne kadar? İşte detaylar...
Odeabank – Oksijen Hesap
Faiz oranı: %45
Net kazanç: 25.733 TL
Vade sonu: 525.733 TL
Türkiye Finans Katılım Bankası – Günlük Hesap
Kâr payı: %34
Net kazanç: 21.134 TL
Vade sonu: 521.134 TL
Akbank – Serbest Plus Hesap
Faiz oranı: %42
ING – Turuncu Hesap
Faiz oranı: %45
Net kazanç: 23.775 TL
Vade sonu: 523.775 TL
Fibabanka – Kiraz Hesap TL
Faiz oranı: %38
Net kazanç: 20.549 TL
Vade sonu: 520.549 TL
Garanti BBVA – E-Vadeli Mevduat Hesabı
Faiz oranı: %37
Net kazanç: 22.998 TL
Vade sonu: 522.998 TL
Enpara.com – Vadeli Mevduat Hesabı
Faiz oranı: %35,5
Net kazanç: 22.066 TL
Vade sonu: 522.066 TL
Anadolubank – Renkli Hesap
Faiz oranı: %45
Net kazanç: 25.174 TL
Vade sonu: 525.174 TL
Ziraat Bankası – Dinamik Kazandıran Hesap
Faiz oranı: %47
Net kazanç: 20.450 TL
Vade sonu: 520.450 TL
QNB Finansbank – Kazandıran Günlük Hesap
Faiz oranı: %42,25
Net kazanç: 23.110 TL
Vade sonu: 523.110 TL
Yapı Kredi – Sınırsız Hesap
Faiz oranı: %43
Net kazanç: 23.520 TL
Vade sonu: 523.520 TL
Alternatif Bank – VOV Hesap
Faiz oranı: %35
Net kazanç: 20.015 TL
Vade sonu: 520.015 TL
DenizBank – Kaptan Hesap
Faiz oranı: %45
Net kazanç: 24.055 TL
Vade sonu: 524.055 TL
TEB – Marifetli Hesap
Faiz oranı: %34,5
Net kazanç: 19.300 TL
Vade sonu: 519.300 TL
İş Bankası – Vade Bekletmeyen Hesap
Faiz oranı: %39,5
Net kazanç: 24.552 TL
Vade sonu: 524.552 TL
GetirFinans – Vadeli Mevduat
Faiz oranı: %43
Net kazanç: 24.055 TL
Vade sonu: 524.055 TL
Aktif Bank – N Kolay Bono
Faiz oranı: %41
Net kazanç: 25.485 TL
Vade sonu: 525.485 TL
Halkbank – E-Mevduat Hesabı
Faiz oranı: %36
Net kazanç: 22.377 TL
Vade sonu: 522.377 TL
Şekerbank – e-Gece Gündüz Hesabı
Faiz oranı: %20
Net kazanç: 10.442 TL
Vade sonu: 510.442 TL
ICBC Turkey – Günlük Vadeli Mevduat
Faiz oranı: %23,5
Net kazanç: 14.607 TL
Vade sonu: 514.607 TL
HSBC – Modern Hesap
Faiz oranı: %32
Net kazanç: 18.299 TL
Vade sonu: 518.299 TL