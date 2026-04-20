Mevduat getirisi 7 ayın en yüksek seviyesinde! Rekor kazanç için bankalar yarışa girdi

GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 14:55
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 15:02
vadeli TL mevduat faizi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 1-3 ay vadeli TL mevduat faizi yüzde 40,6 ile son yedi ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Aynı dönemde ihtiyaç kredisi faizleri yüzde 50,1'e ulaşırken, ticari kredi faizleri de yüzde 40,9 seviyesine çıktı.

vadeli ortalama TL mevduat faizi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine dayanan güncel göstergeler, 1-3 ay vadeli ortalama TL mevduat faizinin yüzde 40,6 seviyesine yükselerek son yedi ayın zirvesine ulaştığını ortaya koydu. Bu artış mevduata yeniden ilginin arttığını gösteriyor. Peki 500 bin liranın 3 aylık getirisi hangi bankada ne kadar? İşte detaylar...
 

Odeabank – Oksijen Hesap

Faiz oranı: %45
Net kazanç: 25.733 TL
Vade sonu: 525.733 TL
 

Türkiye Finans Katılım Bankası – Günlük Hesap

Kâr payı: %34
Net kazanç: 21.134 TL
Vade sonu: 521.134 TL
 

Akbank – Serbest Plus Hesap

Faiz oranı: %42
 

ING – Turuncu Hesap

Faiz oranı: %45
Net kazanç: 23.775 TL
Vade sonu: 523.775 TL
 

Fibabanka – Kiraz Hesap TL

Faiz oranı: %38
Net kazanç: 20.549 TL
Vade sonu: 520.549 TL
 

Garanti BBVA – E-Vadeli Mevduat Hesabı

Faiz oranı: %37
Net kazanç: 22.998 TL
Vade sonu: 522.998 TL
 

Enpara.com – Vadeli Mevduat Hesabı

Faiz oranı: %35,5
Net kazanç: 22.066 TL
Vade sonu: 522.066 TL
 

Anadolubank – Renkli Hesap

Faiz oranı: %45
Net kazanç: 25.174 TL
Vade sonu: 525.174 TL
 

Ziraat Bankası – Dinamik Kazandıran Hesap

Faiz oranı: %47
Net kazanç: 20.450 TL
Vade sonu: 520.450 TL
 

QNB Finansbank – Kazandıran Günlük Hesap

Faiz oranı: %42,25
Net kazanç: 23.110 TL
Vade sonu: 523.110 TL
 

Yapı Kredi – Sınırsız Hesap

Faiz oranı: %43
Net kazanç: 23.520 TL
Vade sonu: 523.520 TL
 

Alternatif Bank – VOV Hesap

Faiz oranı: %35
Net kazanç: 20.015 TL
Vade sonu: 520.015 TL
 

DenizBank – Kaptan Hesap

Faiz oranı: %45
Net kazanç: 24.055 TL
Vade sonu: 524.055 TL
 

TEB – Marifetli Hesap

Faiz oranı: %34,5
Net kazanç: 19.300 TL
Vade sonu: 519.300 TL
 

İş Bankası – Vade Bekletmeyen Hesap

Faiz oranı: %39,5
Net kazanç: 24.552 TL
Vade sonu: 524.552 TL
 

GetirFinans – Vadeli Mevduat

Faiz oranı: %43
Net kazanç: 24.055 TL
Vade sonu: 524.055 TL
 

Aktif Bank – N Kolay Bono

Faiz oranı: %41
Net kazanç: 25.485 TL
Vade sonu: 525.485 TL
 

Halkbank – E-Mevduat Hesabı

Faiz oranı: %36
Net kazanç: 22.377 TL
Vade sonu: 522.377 TL
 

Şekerbank – e-Gece Gündüz Hesabı

Faiz oranı: %20
Net kazanç: 10.442 TL
Vade sonu: 510.442 TL
 

ICBC Turkey – Günlük Vadeli Mevduat

Faiz oranı: %23,5
Net kazanç: 14.607 TL
Vade sonu: 514.607 TL
 

HSBC – Modern Hesap

Faiz oranı: %32
Net kazanç: 18.299 TL
Vade sonu: 518.299 TL

