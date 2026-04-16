Mevduat getirisi rekor kırdı! Nisan 2026 için 32 günlük kazanç yükseldi

Mevduat getirileri 2026 nisan ayında da yükselmeye devam ediyor. Küresel piyasalardaki jeopolitik gerilimler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) likidite adımlarıyla birlikte ivme yukarı yönlü ilerliyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizi şu an %37 seviyesinde sabit olsa da, bankaların sunduğu mevduat faizleri bazı kurumlarda %45 seviyelerini gördü. Mevduat faizlerindeki son durum 22 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak olan TCMB faiz kararına göre değişiklik gösterebilir.
16 Nisan 2026 verilerine göre, 32 günlük vadede en yüksek oranlar %44 - %46 bandına kadar çıktı. İşte 500 bin liranın 32 günde mevduat getirisi...
Odeabank – Oksijen Hesap
Faiz: %45
Net Kazanç: 14.972 TL
Vade Sonu: 514.972 TL
Türkiye Finans Katılım Bankası – Günlük Hesap
Kâr Payı: %44
Net Kazanç: 15.912 TL
Vade Sonu: 515.912 TL
Akbank – Serbest Plus Hesap
Faiz: %42
ING – Turuncu Hesap
Faiz: %45
Net Kazanç: 13.833 TL
Vade Sonu: 513.833 TL
Garanti BBVA – E-Vadeli Mevduat
Faiz: %42
Net Kazanç: 15.189 TL
Vade Sonu: 515.189 TL
Fibabanka – Kiraz Hesap
Faiz: %46
Net Kazanç: 14.473 TL
Vade Sonu: 514.473 TL
Enpara.com – Vadeli Mevduat
Faiz: %35,5
Net Kazanç: 12.838 TL
Vade Sonu: 512.838 TL
Ziraat Dinamik – Dinamik Hesap
Faiz: %47
Net Kazanç: 11.898 TL
Vade Sonu: 511.898 TL
QNB – Kazandıran Günlük Hesap
Faiz: %44,5
Net Kazanç: 14.162 TL
Vade Sonu: 514.162 TL
Yapı Kredi – Sınırsız Hesap
Faiz: %43
Net Kazanç: 13.685 TL
Vade Sonu: 513.685 TL
Akbank – Vadeli Mevduat
Faiz: %43
Net Kazanç: 15.551 TL
Vade Sonu: 515.551 TL
Alternatif Bank – VOV Hesap
Faiz: %45
Net Kazanç: 14.972 TL
Vade Sonu: 514.972 TL
CEPTETEB – Marifetli Hesap
Faiz: %45
Net Kazanç: 14.647 TL
Vade Sonu: 514.647 TL
Vakıf Katılım – Katılma Hesabı
Kâr Payı: %31,25
Net Kazanç: 11.301 TL
Vade Sonu: 511.301 TL
DenizBank – Kaptan Hesap
Faiz: %45
Net Kazanç: 13.996 TL
Vade Sonu: 513.996 TL
TEB – Marifetli Hesap
Faiz: %45
Net Kazanç: 14.647 TL
Vade Sonu: 514.647 TL
Hayat Finans – Avantajlı Hesap
Kâr Payı: %42,22
Net Kazanç: 15.269 TL
Vade Sonu: 515.269 TL
ON Dijital – ON Plus
Faiz: %45
Net Kazanç: 13.345 TL
Vade Sonu: 513.345 TL
İş Bankası – Vade Bekletmeyen Hesap
Faiz: %39,5
Net Kazanç: 14.285 TL
Vade Sonu: 514.285 TL
GetirFinans – Vadeli Mevduat
Faiz: %43
Net Kazanç: 13.996 TL
Vade Sonu: 513.996 TL
Aktif Bank – N Kolay Bono
Faiz: %41
Net Kazanç: 14.827 TL
Vade Sonu: 514.827 TL
Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat
Faiz: %33
Net Kazanç: 11.934 TL
Vade Sonu: 511.934 TL
Halkbank – E-Mevduat
Faiz: %36
Net Kazanç: 13.019 TL
Vade Sonu: 513.019 TL
Şekerbank – e-Gece Gündüz Hesap
Faiz: %44
Net Kazanç: 13.366 TL
Vade Sonu: 513.366 TL
ICBC Turkey – Günlük Vadeli Hesap
Faiz: %33,5
Net Kazanç: 12.115 TL
Vade Sonu: 512.115 TL
HSBC – Modern Hesap
Faiz: %42,5
Net Kazanç: 14.140 TL
Vade Sonu: 514.140 TL
Garanti BBVA – GTL Para Piyasası Fonu
Yıllık Getiri: %50,02
Tahmini Kazanç: 18.089 TL
Akbank – ALE Para Piyasası Fonu
Yıllık Getiri: %49,88
Tahmini Kazanç: 18.039 TL
Yapı Kredi – Altın Fonu
Yıllık Getiri: %66,72
Tahmini Kazanç: 24.129 TL
Odeabank – Hediye Fon
Yıllık Getiri: %51,69
Tahmini Kazanç: 18.693 TL
Aktif Bank – Havacılık & Savunma Fonu
Yıllık Getiri: %46,1
Tahmini Kazanç: 16.672 TL
TEB – Para Piyasası Fonu
Yıllık Getiri: %49,35
Tahmini Kazanç: 17.847 TL
Alternatif Bank – Fon Sepeti Fonu
Yıllık Getiri: %59,86
Tahmini Kazanç: 21.648 TL