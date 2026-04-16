Mevduat getirisi rekor kırdı! Nisan 2026 için 32 günlük kazanç yükseldi

Bengü Sarıkuş
GİRİŞ:
16.04.2026
saat ikonu 16:11
16.04.2026
saat ikonu 16:14
Mevduat getirisi 2026 nisan

Mevduat getirileri 2026 nisan ayında da yükselmeye devam ediyor. Küresel piyasalardaki jeopolitik gerilimler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) likidite adımlarıyla birlikte ivme yukarı yönlü ilerliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizi şu an %37 seviyesinde sabit olsa da, bankaların sunduğu mevduat faizleri bazı kurumlarda %45 seviyelerini gördü. Mevduat faizlerindeki son durum 22 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak olan TCMB faiz kararına göre değişiklik gösterebilir.
 

16 Nisan 2026 verilerine göre, 32 günlük vadede en yüksek oranlar

16 Nisan 2026 verilerine göre, 32 günlük vadede en yüksek oranlar %44 - %46 bandına kadar çıktı. İşte 500 bin liranın 32 günde mevduat getirisi...
 

Odeabank – Oksijen Hesap

Faiz: %45
Net Kazanç: 14.972 TL
Vade Sonu: 514.972 TL
 

Türkiye Finans Katılım Bankası – Günlük Hesap

Kâr Payı: %44
Net Kazanç: 15.912 TL
Vade Sonu: 515.912 TL
 

Akbank – Serbest Plus Hesap

Faiz: %42
 

ING – Turuncu Hesap

Faiz: %45
Net Kazanç: 13.833 TL
Vade Sonu: 513.833 TL

Garanti BBVA – E-Vadeli Mevduat

Faiz: %42
Net Kazanç: 15.189 TL
Vade Sonu: 515.189 TL
 

Fibabanka – Kiraz Hesap

Faiz: %46
Net Kazanç: 14.473 TL
Vade Sonu: 514.473 TL
 

Enpara.com – Vadeli Mevduat

Faiz: %35,5
Net Kazanç: 12.838 TL
Vade Sonu: 512.838 TL
 

Ziraat Dinamik – Dinamik Hesap

Faiz: %47
Net Kazanç: 11.898 TL
Vade Sonu: 511.898 TL
 

QNB – Kazandıran Günlük Hesap

Faiz: %44,5
Net Kazanç: 14.162 TL
Vade Sonu: 514.162 TL
 

Yapı Kredi – Sınırsız Hesap

Faiz: %43
Net Kazanç: 13.685 TL
Vade Sonu: 513.685 TL
 

Akbank – Vadeli Mevduat

Faiz: %43
Net Kazanç: 15.551 TL
Vade Sonu: 515.551 TL
 

Alternatif Bank – VOV Hesap

Faiz: %45
Net Kazanç: 14.972 TL
Vade Sonu: 514.972 TL
 

CEPTETEB – Marifetli Hesap

Faiz: %45
Net Kazanç: 14.647 TL
Vade Sonu: 514.647 TL
 

Vakıf Katılım – Katılma Hesabı

Kâr Payı: %31,25
Net Kazanç: 11.301 TL
Vade Sonu: 511.301 TL
 

DenizBank – Kaptan Hesap

Faiz: %45
Net Kazanç: 13.996 TL
Vade Sonu: 513.996 TL
 

TEB – Marifetli Hesap

Faiz: %45
Net Kazanç: 14.647 TL
Vade Sonu: 514.647 TL
 

Hayat Finans – Avantajlı Hesap

Kâr Payı: %42,22
Net Kazanç: 15.269 TL
Vade Sonu: 515.269 TL
 

ON Dijital – ON Plus

Faiz: %45
Net Kazanç: 13.345 TL
Vade Sonu: 513.345 TL
 

İş Bankası – Vade Bekletmeyen Hesap

Faiz: %39,5
Net Kazanç: 14.285 TL
Vade Sonu: 514.285 TL
 

GetirFinans – Vadeli Mevduat

Faiz: %43
Net Kazanç: 13.996 TL
Vade Sonu: 513.996 TL
 

Aktif Bank – N Kolay Bono

Faiz: %41
Net Kazanç: 14.827 TL
Vade Sonu: 514.827 TL
 

Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat

Faiz: %33
Net Kazanç: 11.934 TL
Vade Sonu: 511.934 TL
 

Halkbank – E-Mevduat

Faiz: %36
Net Kazanç: 13.019 TL
Vade Sonu: 513.019 TL
 

Şekerbank – e-Gece Gündüz Hesap

Faiz: %44
Net Kazanç: 13.366 TL
Vade Sonu: 513.366 TL
 

ICBC Turkey – Günlük Vadeli Hesap

Faiz: %33,5
Net Kazanç: 12.115 TL
Vade Sonu: 512.115 TL
 

HSBC – Modern Hesap

Faiz: %42,5
Net Kazanç: 14.140 TL
Vade Sonu: 514.140 TL
 

Garanti BBVA – GTL Para Piyasası Fonu

Yıllık Getiri: %50,02
Tahmini Kazanç: 18.089 TL
 

Akbank – ALE Para Piyasası Fonu

Yıllık Getiri: %49,88
Tahmini Kazanç: 18.039 TL
 

Yapı Kredi – Altın Fonu

Yıllık Getiri: %66,72
Tahmini Kazanç: 24.129 TL
 

Odeabank – Hediye Fon

Yıllık Getiri: %51,69
Tahmini Kazanç: 18.693 TL
 

Aktif Bank – Havacılık & Savunma Fonu

Yıllık Getiri: %46,1
Tahmini Kazanç: 16.672 TL
 

TEB – Para Piyasası Fonu

Yıllık Getiri: %49,35
Tahmini Kazanç: 17.847 TL
 

Alternatif Bank – Fon Sepeti Fonu

Yıllık Getiri: %59,86
Tahmini Kazanç: 21.648 TL
 

