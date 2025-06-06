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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

Mevduat getirisinde hangi banka ne kadar kazandırıyor?

Mevduat getirisi her bankaya göre değişiklik gösteriyor. 500 bin lirası olan bir yatırımcı için hangi banka ne kadar getiri sağlıyor? İşte banka banka detayları...

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Mevduat getirisinde hangi banka ne kadar kazandırıyor?
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
06.06.2025
saat ikonu 11:53
|
GÜNCELLEME:
06.06.2025
saat ikonu 11:55

Mevduat faiz oranlarında dikkat çeken artışlar var. Peki en yüksek mevduat faizini hangi bankalar veriyor? 500 bin TL'nin aylık (32 gün) faiz getirisi ne kadar? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizinde artışa gitmesi ve dövizden Türk Lirası'na (TL) dönüşü teşvik eden adımları, yatırımcıların yeniden TL mevduat hesaplarına yönelmesine neden oldu.

Mevduat getirisinde hangi banka ne kadar kazandırıyor?

BANKA ADI: ODEABANK

Faiz Oranı (%): 47
32 Günlük Net Kazanç: 17.512 TL

Mevduat getirisinde hangi banka ne kadar kazandırıyor?

BANKA ADI: TEB (CEPTETEB MARİFETLİ HESAP)

Faiz Oranı (%): 47
32 Günlük Net Kazanç: 17.512 TL

Mevduat getirisinde hangi banka ne kadar kazandırıyor?

BANKA ADI: BURGANBANK

Faiz Oranı (%): 45.5
32 Günlük Net Kazanç: 16.953 TL

Mevduat getirisinde hangi banka ne kadar kazandırıyor?

BANKA ADI: DENİZBANK

Faiz Oranı (%): 45
32 Günlük Net Kazanç: 16.767 TL

Mevduat getirisinde hangi banka ne kadar kazandırıyor?

BANKA ADI: GARANTİ BBVA

Faiz Oranı (%): 44.5
32 Günlük Net Kazanç: 16.581 TL

Mevduat getirisinde hangi banka ne kadar kazandırıyor?

BANKA ADI: AKBANK

Faiz Oranı (%): 44.5
32 Günlük Net Kazanç: 16.581 TL

Mevduat getirisinde hangi banka ne kadar kazandırıyor?

BANKA ADI: VAKIFBANK

Faiz Oranı (%): 44
32 Günlük Net Kazanç: 16.395 TL

Mevduat getirisinde hangi banka ne kadar kazandırıyor?

BANKA ADI: ENPARA (QNB FİNANSBANK)

Faiz Oranı (%): 41
32 Günlük Net Kazanç: 15.276 TL

Mevduat getirisinde hangi banka ne kadar kazandırıyor?

BANKA ADI: ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı (%): 40
32 Günlük Net Kazanç: 14.904 TL

Mevduat getirisinde hangi banka ne kadar kazandırıyor?

BANKA ADI: HALKBANK

Faiz Oranı (%): 39
32 Günlük Net Kazanç: 14.518 TL

Mevduat getirisinde hangi banka ne kadar kazandırıyor?

BANKA ADI: YAPI KREDİ

Faiz Oranı (%): 39
32 Günlük Net Kazanç: 14.518 TL

Mevduat getirisinde hangi banka ne kadar kazandırıyor?

BANKA ADI: TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı (%): 36
32 Günlük Net Kazanç: 13.413 TL

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