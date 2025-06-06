Mevduat getirisinde hangi banka ne kadar kazandırıyor?

Mevduat getirisi her bankaya göre değişiklik gösteriyor. 500 bin lirası olan bir yatırımcı için hangi banka ne kadar getiri sağlıyor? İşte banka banka detayları...

Mevduat faiz oranlarında dikkat çeken artışlar var. Peki en yüksek mevduat faizini hangi bankalar veriyor? 500 bin TL'nin aylık (32 gün) faiz getirisi ne kadar? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizinde artışa gitmesi ve dövizden Türk Lirası'na (TL) dönüşü teşvik eden adımları, yatırımcıların yeniden TL mevduat hesaplarına yönelmesine neden oldu.

BANKA ADI: ODEABANK

Faiz Oranı (%): 47

32 Günlük Net Kazanç: 17.512 TL

BANKA ADI: TEB (CEPTETEB MARİFETLİ HESAP)

Faiz Oranı (%): 47

32 Günlük Net Kazanç: 17.512 TL

BANKA ADI: BURGANBANK

Faiz Oranı (%): 45.5

32 Günlük Net Kazanç: 16.953 TL

BANKA ADI: DENİZBANK

Faiz Oranı (%): 45

32 Günlük Net Kazanç: 16.767 TL

BANKA ADI: GARANTİ BBVA

Faiz Oranı (%): 44.5

32 Günlük Net Kazanç: 16.581 TL

BANKA ADI: AKBANK

Faiz Oranı (%): 44.5

32 Günlük Net Kazanç: 16.581 TL

BANKA ADI: VAKIFBANK

Faiz Oranı (%): 44

32 Günlük Net Kazanç: 16.395 TL

BANKA ADI: ENPARA (QNB FİNANSBANK)

Faiz Oranı (%): 41

32 Günlük Net Kazanç: 15.276 TL

BANKA ADI: ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı (%): 40

32 Günlük Net Kazanç: 14.904 TL

BANKA ADI: HALKBANK

Faiz Oranı (%): 39

32 Günlük Net Kazanç: 14.518 TL

BANKA ADI: YAPI KREDİ

Faiz Oranı (%): 39

32 Günlük Net Kazanç: 14.518 TL

BANKA ADI: TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı (%): 36

32 Günlük Net Kazanç: 13.413 TL