Mevduat getirisinde hangi banka ne kadar kazandırıyor?

Mevduat getirisi her bankaya göre değişiklik gösteriyor. 500 bin lirası olan bir yatırımcı için hangi banka ne kadar getiri sağlıyor? İşte banka banka detayları...
Mevduat faiz oranlarında dikkat çeken artışlar var. Peki en yüksek mevduat faizini hangi bankalar veriyor? 500 bin TL'nin aylık (32 gün) faiz getirisi ne kadar? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizinde artışa gitmesi ve dövizden Türk Lirası'na (TL) dönüşü teşvik eden adımları, yatırımcıların yeniden TL mevduat hesaplarına yönelmesine neden oldu.
Faiz Oranı (%): 47
32 Günlük Net Kazanç: 17.512 TL
Faiz Oranı (%): 47
32 Günlük Net Kazanç: 17.512 TL
Faiz Oranı (%): 45.5
32 Günlük Net Kazanç: 16.953 TL
Faiz Oranı (%): 45
32 Günlük Net Kazanç: 16.767 TL
Faiz Oranı (%): 44.5
32 Günlük Net Kazanç: 16.581 TL
Faiz Oranı (%): 44.5
32 Günlük Net Kazanç: 16.581 TL
Faiz Oranı (%): 44
32 Günlük Net Kazanç: 16.395 TL
Faiz Oranı (%): 41
32 Günlük Net Kazanç: 15.276 TL
Faiz Oranı (%): 40
32 Günlük Net Kazanç: 14.904 TL
Faiz Oranı (%): 39
32 Günlük Net Kazanç: 14.518 TL
Faiz Oranı (%): 39
32 Günlük Net Kazanç: 14.518 TL
Faiz Oranı (%): 36
32 Günlük Net Kazanç: 13.413 TL