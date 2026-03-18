Mevduat getirisinde oranlar uçtu! Hangi banka ne kadar veriyor?

Mart 18, 2026 15:44
mevduat faizi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 12 Mart tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetine göre Türk lirası (TL) mevduat faiz oranları, 23 Ocak ile biten haftaya kıyasla 39 baz puan artarak 6 Mart ile biten haftada yüzde 44,4 seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde TL ticari kredi faizleri (Kredili Mevduat Hesabı ve Kredi Kartı hariç) 239 baz puan artışla yüzde 48,3 seviyesinde oldu. Peki 100 bin lirası olan bir tüketici 32 günde ne kadar getiri sağlayacak? İşte banka banka listesi...

Akbank – Serbest Plus Hesap

Akbank – Serbest Plus Hesap

Faiz oranı: %40
Net kazanç: 2.934,06 TL
Vade sonu: 102.934,06 TL
 

Odea – Oksijen Hesap

Odea – Oksijen Hesap

Faiz oranı: %43,25
Net kazanç: 2.550,94 TL
Vade sonu: 102.550,94 TL
 

Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap

Garanti BBVA – E-Vadeli Hesap

Faiz oranı: %39,5
Net kazanç: 2.856,99 TL
Vade sonu: 102.856,99 TL
 

QNB – Kazandıran Günlük Hesap

QNB – Kazandıran Günlük Hesap

Faiz oranı: %42,75
Net kazanç: 2.628,25 TL
Vade sonu: 102.628,25 TL
 

TEB – Marifetli Hesap

TEB – Marifetli Hesap

Faiz oranı: %43
Net kazanç: 2.683,83 TL
Vade sonu: 102.683,83 TL
 

ING – Vadeli Hesap

ING – Vadeli Hesap

Faiz oranı: %40
Net kazanç: 2.893,15 TL
Vade sonu: 102.893,15 TL

 

Alternatif Bank – VOV Hesap

Alternatif Bank – VOV Hesap

Faiz oranı: %44
Net kazanç: 2.585,61 TL
Vade sonu: 102.585,61 TL
 

Ziraat Dinamik – Dinamik Kazandıran Hesap

Ziraat Dinamik – Dinamik Kazandıran Hesap

Faiz oranı: %45
Net kazanç: 1.818,65 TL
Vade sonu: 101.818,65 TL
 

Türkiye Finans – Günlük Hesap

Türkiye Finans – Günlük Hesap

Kâr payı oranı: %44
Net kazanç: 3.232,02 TL
Vade sonu: 103.232,02 TL
 

ON Dijital – ON Plus

ON Dijital – ON Plus

Faiz oranı: %43,5
Net kazanç: 3.194,73 TL
Vade sonu: 103.194,73 TL
 

DenizBank – Kaptan Hesap

DenizBank – Kaptan Hesap

Faiz oranı: %43
Net kazanç: 3.157,45 TL
Vade sonu: 103.157,45 TL
 

Fibabanka – Kiraz Hesap

Fibabanka – Kiraz Hesap

Faiz oranı: %43
Net kazanç: 3.157,45 TL
Vade sonu: 103.157,45 TL
 

CEPTETEB – Marifetli Hesap

CEPTETEB – Marifetli Hesap

Faiz oranı: %43
Net kazanç: 2.683,83 TL
Vade sonu: 102.683,83 TL
 

HSBC – Modern Hesap

HSBC – Modern Hesap

Faiz oranı: %42,5
Net kazanç: 3.120,19 TL
Vade sonu: 103.120,19 TL

 

Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL

Yapı Kredi – Sınırsız Hesap TL

Faiz oranı: %41,5
Net kazanç: 2.588,84 TL
Vade sonu: 102.588,84 TL
 

DenizBank – E-Mevduat

DenizBank – E-Mevduat

Faiz oranı: %40,75
Net kazanç: 2.947,4 TL
Vade sonu: 102.947,4 TL
 

QNB – E-Vadeli Mevduat Hesabı

QNB – E-Vadeli Mevduat Hesabı

Faiz oranı: %40,5
Net kazanç: 2.929,32 TL
Vade sonu: 102.929,32 TL
 

Akbank – Vadeli Hesap TL

Akbank – Vadeli Hesap TL

Faiz oranı: %40,5
Net kazanç: 2.929,32 TL
Vade sonu: 102.929,32 TL
 

Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat Hesabı

Ziraat Bankası – Vadeli TL Mevduat Hesabı

Faiz oranı: %39,75
Net kazanç: 2.875,07 TL
Vade sonu: 102.875,07 TL
 

Hayat Finans – Avantajlı Hesap

Hayat Finans – Avantajlı Hesap

Kâr payı oranı: %39,24
Net kazanç: 2.838,18 TL
Vade sonu: 102.838,18 TL
 

Ziraat Dinamik – Standart Vadeli Hesap

Ziraat Dinamik – Standart Vadeli Hesap

Faiz oranı: %39
Net kazanç: 2.820,82 TL
Vade sonu: 102.820,82 TL
 

Odea – Yeni Vadeli Mevduat Hesap

Odea – Yeni Vadeli Mevduat Hesap

Faiz oranı: %39
Net kazanç: 2.820,82 TL
Vade sonu: 102.820,82 TL
 

İş Bankası – Vadeli TL Hesabı

İş Bankası – Vadeli TL Hesabı

Faiz oranı: %37
Net kazanç: 2.676,16 TL
Vade sonu: 102.676,16 TL
 

Enpara.com – Vadeli Hesap

Enpara.com – Vadeli Hesap

Faiz oranı: %31,5
Net kazanç: 2.278,36 TL
Vade sonu: 102.278,36 TL
 

Şekerbank – E-Mevduat Hesap

Şekerbank – E-Mevduat Hesap

Faiz oranı: %34
Net kazanç: 2.459,18 TL
Vade sonu: 102.459,18 TL
 

Halkbank – E-Mevduat Hesabı

Halkbank – E-Mevduat Hesabı

Faiz oranı: %32
Net kazanç: 2.314,52 TL
Vade sonu: 102.314,52 TL
 

