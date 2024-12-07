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Mevduat oranlarında vites düşürdüler: 1 milyon liranın getirisi yüzde 22'lere geriledi! Bankada para tutanlar şokta

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
07 Aralık 2024 14:57 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 15:04

Yeni yıla sayılı günler kala bankalar mevduat faiz oranlarında vites düşürdü. Bazı banklarda mevduat faizi yüzde 22'ye geriledi. Bankalar faiz indirimlerinin başlayacağı beklentisiyle uzun vadeli mevduat faizlerini indirmeye başladı. 1 milyon liranın 6 aylık getirisinde şok düşüler görüldü. Yatırımcılar, piyasa dinamiklerine uygun olarak kısa vadeli yatırımlara yönelmeye hazırlanırken, bankada para tutanlar yeniden konuta dönüş sağlayabilir.

Nakit parası olanlar bankaların mevduat faiz oranlarını yatırım aracı olarak değerlendirmeye devam ediyor. Ancak 2024 yılının son ayında bankalardan dikkat çeken bir hamle geldi.  Büyük özel bankalardan bazıları 6 ay vadeli mevduat faizini yüzde 22'ye çekti. Faiz oranlarının gelecekteki seyrinin Merkez Bankası’nın uygulayacağı politikalarla değişmesi beklenirken gözler 26 Aralık'taki faiz kararına çevrildi. İşte güncel oranlarla 1 milyon liranın 6 aylık getirisi. 

Mevduat oranlarında vites düşürdüler: 1 milyon liranın getirisi yüzde 22'lere geriledi! Bankada para tutanlar şokta - 1. Resim

MEVDUAT FAİZLERİ RESMEN ÇAKILDI

Bankacılık sektöründe yükselen mevduat faizleri toplam faiz giderlerindeki artışı hızlandırırken toplam faiz geliri ile gideri oranı tarihi en düşük seviyelerine indi. Bu noktada özel bankalar mevduat faizi oranlarıyla ilgili çarpıcı bir hamle yaptı. Faiz indirimi beklentisiyle mevduat faiz oranları aşağı çekildi. 

Bankada parası olan ya da mevduat yatırımı yapmayı düşünen vatandaşlar en yüksek faiz veren bankaları ve mevduat faiz oranlarını sıklıkla araştırırken oranlar güncellendi. Yüksek seviyelerde seyreden mevduat faiz oranları, yerini düşüşe bıraktı.

Mevduat oranlarında vites düşürdüler: 1 milyon liranın getirisi yüzde 22'lere geriledi! Bankada para tutanlar şokta - 2. Resim

1 MİLYON LİRANIN GETİRİSİ DÜŞTÜ

Büyük özel bankalardan birkaçı 6 ay vadeli mevduat faiz oranını yüzde 22, yüzde 36, yüzde 39 seviyelerine çekti. Oran bu hamleden önce 45-47 bandında seyrediyordu. 

Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentisiyle birlikte bankaların faiz oranlarını düşürmesi sonucu bankalarda 6 aylık güncel getiri oranları şöyle oldu;

Mevduat oranlarında vites düşürdüler: 1 milyon liranın getirisi yüzde 22'lere geriledi! Bankada para tutanlar şokta - 3. Resim

ING

%22 Faiz Oranı

100.637,98 TL Net Kazanç

1.100.637,98 TL Vade Sonu Tutar

Mevduat oranlarında vites düşürdüler: 1 milyon liranın getirisi yüzde 22'lere geriledi! Bankada para tutanlar şokta - 4. Resim

ODEA

%35 Faiz Oranı

160.105,87 TL Net Kazanç

1.160.105,87 TL Vade Sonu Tutar

Mevduat oranlarında vites düşürdüler: 1 milyon liranın getirisi yüzde 22'lere geriledi! Bankada para tutanlar şokta - 5. Resim

YAPI KREDİ

%36 Faiz Oranı

164.680,33 TL Net Kazanç

1.164.680,33 TL Vade Sonu Tutar

Mevduat oranlarında vites düşürdüler: 1 milyon liranın getirisi yüzde 22'lere geriledi! Bankada para tutanlar şokta - 6. Resim

GARANTİ BBVA

%39 Faiz Oranı

178.403,69 TL Net Kazanç

1.178.403,69 TL Vade Sonu Tutar

Mevduat oranlarında vites düşürdüler: 1 milyon liranın getirisi yüzde 22'lere geriledi! Bankada para tutanlar şokta - 7. Resim

ENPARA.COM

%39,5 Faiz Oranı

180.690,92 TL Net Kazanç

1.180.690,92 TL Vade Sonu Tutar

Mevduat oranlarında vites düşürdüler: 1 milyon liranın getirisi yüzde 22'lere geriledi! Bankada para tutanlar şokta - 8. Resim

İŞ BANKASI

%41 Faiz Oranı

187.552,6 TL Net Kazanç

1.187.552,6 TL Vade Sonu Tutar

Mevduat oranlarında vites düşürdüler: 1 milyon liranın getirisi yüzde 22'lere geriledi! Bankada para tutanlar şokta - 9. Resim

FİBABANKA

%43 Faiz Oranı

196.701,5 TL Net Kazanç

1.196.701,5 TL Vade Sonu Tutar

Mevduat oranlarında vites düşürdüler: 1 milyon liranın getirisi yüzde 22'lere geriledi! Bankada para tutanlar şokta - 10. Resim

TEB - TÜRK EKONOMİ BANKASI

%45 Faiz Oranı

205.850,41 TL Net Kazanç

1.205.850,41 TL Vade Sonu Tutar

Mevduat oranlarında vites düşürdüler: 1 milyon liranın getirisi yüzde 22'lere geriledi! Bankada para tutanlar şokta - 11. Resim

ON PLUS

%49 Faiz Oranı

224.148,22 TL Net Kazanç

1.224.148,22 TL Vade Sonu Tutar

Mevduat oranlarında vites düşürdüler: 1 milyon liranın getirisi yüzde 22'lere geriledi! Bankada para tutanlar şokta - 12. Resim

GETİRFİNANS

Faiz Oranı: %51

Net Kazanç: 233.297,13 TL

Vade Sonu Tutar: 1.233.297,13 TL

Mevduat oranlarında vites düşürdüler: 1 milyon liranın getirisi yüzde 22'lere geriledi! Bankada para tutanlar şokta - 13. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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