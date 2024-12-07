Mevduat oranlarında vites düşürdüler: 1 milyon liranın getirisi yüzde 22'lere geriledi! Bankada para tutanlar şokta

07 Aralık 2024 14:57 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 15:04

Yeni yıla sayılı günler kala bankalar mevduat faiz oranlarında vites düşürdü. Bazı banklarda mevduat faizi yüzde 22'ye geriledi. Bankalar faiz indirimlerinin başlayacağı beklentisiyle uzun vadeli mevduat faizlerini indirmeye başladı. 1 milyon liranın 6 aylık getirisinde şok düşüler görüldü. Yatırımcılar, piyasa dinamiklerine uygun olarak kısa vadeli yatırımlara yönelmeye hazırlanırken, bankada para tutanlar yeniden konuta dönüş sağlayabilir.

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Aralık ayı konut kredisi faiz oranları belli oldu! 1 milyon lira ev kredisi geri ödemesi ne kadar?

Nakit parası olanlar bankaların mevduat faiz oranlarını yatırım aracı olarak değerlendirmeye devam ediyor. Ancak 2024 yılının son ayında bankalardan dikkat çeken bir hamle geldi. Büyük özel bankalardan bazıları 6 ay vadeli mevduat faizini yüzde 22'ye çekti. Faiz oranlarının gelecekteki seyrinin Merkez Bankası’nın uygulayacağı politikalarla değişmesi beklenirken gözler 26 Aralık'taki faiz kararına çevrildi. İşte güncel oranlarla 1 milyon liranın 6 aylık getirisi.

MEVDUAT FAİZLERİ RESMEN ÇAKILDI

Bankacılık sektöründe yükselen mevduat faizleri toplam faiz giderlerindeki artışı hızlandırırken toplam faiz geliri ile gideri oranı tarihi en düşük seviyelerine indi. Bu noktada özel bankalar mevduat faizi oranlarıyla ilgili çarpıcı bir hamle yaptı. Faiz indirimi beklentisiyle mevduat faiz oranları aşağı çekildi.

Bankada parası olan ya da mevduat yatırımı yapmayı düşünen vatandaşlar en yüksek faiz veren bankaları ve mevduat faiz oranlarını sıklıkla araştırırken oranlar güncellendi. Yüksek seviyelerde seyreden mevduat faiz oranları, yerini düşüşe bıraktı.

1 MİLYON LİRANIN GETİRİSİ DÜŞTÜ

Büyük özel bankalardan birkaçı 6 ay vadeli mevduat faiz oranını yüzde 22, yüzde 36, yüzde 39 seviyelerine çekti. Oran bu hamleden önce 45-47 bandında seyrediyordu.

Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentisiyle birlikte bankaların faiz oranlarını düşürmesi sonucu bankalarda 6 aylık güncel getiri oranları şöyle oldu;

ING

%22 Faiz Oranı

100.637,98 TL Net Kazanç

1.100.637,98 TL Vade Sonu Tutar

ODEA

%35 Faiz Oranı

160.105,87 TL Net Kazanç

1.160.105,87 TL Vade Sonu Tutar

YAPI KREDİ

%36 Faiz Oranı

164.680,33 TL Net Kazanç

1.164.680,33 TL Vade Sonu Tutar

GARANTİ BBVA

%39 Faiz Oranı

178.403,69 TL Net Kazanç

1.178.403,69 TL Vade Sonu Tutar

ENPARA.COM

%39,5 Faiz Oranı

180.690,92 TL Net Kazanç

1.180.690,92 TL Vade Sonu Tutar

İŞ BANKASI

%41 Faiz Oranı

187.552,6 TL Net Kazanç

1.187.552,6 TL Vade Sonu Tutar

FİBABANKA

%43 Faiz Oranı

196.701,5 TL Net Kazanç

1.196.701,5 TL Vade Sonu Tutar

TEB - TÜRK EKONOMİ BANKASI

%45 Faiz Oranı

205.850,41 TL Net Kazanç

1.205.850,41 TL Vade Sonu Tutar

ON PLUS

%49 Faiz Oranı

224.148,22 TL Net Kazanç

1.224.148,22 TL Vade Sonu Tutar

GETİRFİNANS

Faiz Oranı: %51

Net Kazanç: 233.297,13 TL

Vade Sonu Tutar: 1.233.297,13 TL