Mevduat, stopaj, faiz: Bankada parası olanlar dikkat! 1 Ağustos'ta değişebilir

Son dönemde stopaj oranlarındaki artış ve mevduat faizlerinde gözlenen gerileme, yatırımcıların mevduata olan ilgisini azaltabilir. Özellikle kısa vadeli yatırımlarda getirinin düşmesi, alternatif yatırım araçlarına yönelimi artırabilir.

Mevcut durumda yıllık mevduat faizleri nominalde yüzde 43 seviyelerinde seyrediyor. Ancak bileşik faiz hesabına göre bu oran yüzde 53’e kadar çıkıyor. Buna rağmen, yükselen stopaj kesintileri nedeniyle net getiri azalıyor.

STOPAJDA GERİ SAYIM: DEĞİŞİM YAPILACAK MI?

9 Temmuz 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, kısa vadeli Türk Lirası mevduat hesapları ve yatırım fonlarından elde edilen kazançlara uygulanan stopaj oranlarında artışa gidilmişti.

Buna göre:

6 aya kadar vadeli mevduatlarda stopaj oranı yüzde 15’ten yüzde 17,5’e,

1 yıla kadar vadeli hesaplarda ise yüzde 12’den yüzde 15’e yükseltildi.

Yatırım fonlarından elde edilen kazançlarda da kesinti oranı yüzde 17,5’e çıkarıldı.

Bu düzenlemenin ardından gözler, 1 Ağustos 2025 tarihinde yayımlanması beklenen yeni Resmi Gazete kararına çevrildi. Çünkü stopaj oranlarında bir önceki değişiklik 1 Mayıs’ta gerçekleşmişti ve benzer bir aralıkla yeni bir güncelleme ihtimali bulunuyor.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ 1 AĞUSTOS'TA

Mevduat faizlerindeki düşüşle birlikte net getirilerin daha da azalması, yatırımcıları yeni arayışlara yönlendirebilir. Önümüzdeki günlerde açıklanacak yeni stopaj oranları, mevduat ve fon piyasalarındaki dengeleri yeniden şekillendirebilir. Yatırımcılar, 1 Ağustos’ta yapılacak olası düzenlemeyi yakından takip ediyor.