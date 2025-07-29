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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Mevduat, stopaj, faiz: Bankada parası olanlar dikkat! 1 Ağustos'ta değişebilir

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 46'dan yüzde 43'e çekmesinin ardından, mevduat bankaları da faiz oranlarında indirime gitmeye başladı. Bu adım, piyasada faizlerin yönü konusunda yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor.

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KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 10:04
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 10:04

Son dönemde oranlarındaki artış ve faizlerinde gözlenen gerileme, yatırımcıların mevduata olan ilgisini azaltabilir. Özellikle kısa vadeli yatırımlarda getirinin düşmesi, alternatif araçlarına yönelimi artırabilir.

Mevcut durumda yıllık nominalde yüzde 43 seviyelerinde seyrediyor. Ancak bileşik hesabına göre bu oran yüzde 53’e kadar çıkıyor. Buna rağmen, yükselen stopaj kesintileri nedeniyle net getiri azalıyor.

Mevduat, stopaj, faiz: Bankada parası olanlar dikkat! 1 Ağustos'ta değişebilir

STOPAJDA GERİ SAYIM: DEĞİŞİM YAPILACAK MI?

9 Temmuz 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, kısa vadeli Türk Lirası mevduat hesapları ve yatırım fonlarından elde edilen kazançlara uygulanan stopaj oranlarında artışa gidilmişti.

Buna göre:

6 aya kadar vadeli mevduatlarda stopaj oranı yüzde 15’ten yüzde 17,5’e,

1 yıla kadar vadeli hesaplarda ise yüzde 12’den yüzde 15’e yükseltildi.

Yatırım fonlarından elde edilen kazançlarda da kesinti oranı yüzde 17,5’e çıkarıldı.

Bu düzenlemenin ardından gözler, 1 Ağustos 2025 tarihinde yayımlanması beklenen yeni Resmi Gazete kararına çevrildi. Çünkü stopaj oranlarında bir önceki değişiklik 1 Mayıs’ta gerçekleşmişti ve benzer bir aralıkla yeni bir güncelleme ihtimali bulunuyor.

Mevduat, stopaj, faiz: Bankada parası olanlar dikkat! 1 Ağustos'ta değişebilir

YATIRIMCILARIN GÖZÜ 1 AĞUSTOS'TA

Mevduat faizlerindeki düşüşle birlikte net getirilerin daha da azalması, yatırımcıları yeni arayışlara yönlendirebilir. Önümüzdeki günlerde açıklanacak yeni stopaj oranları, mevduat ve fon piyasalarındaki dengeleri yeniden şekillendirebilir. Yatırımcılar, 1 Ağustos’ta yapılacak olası düzenlemeyi yakından takip ediyor.

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#Ekonomi
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