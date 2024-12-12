Mevduat ve KKM düştü! Krediler yükselişe geçti

12 Aralık 2024 14:36 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 15:08

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık bültenini yayımladı. Buna göre, Kur korumalı TL mevduatta düşüş bu hafta da devam etti. Bankalarda bulunan mevduatlarda gerileme yaşanırken kredilerde yükseliş yaşandı. Kredi kartı harcamaları ise bu hafta düştü.

KKM hesap bakiyelerindeki düşüş sürüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 198,2 milyar TL’den 1 trilyon 184,7 milyar TL’ye geriledi.

KKM VE KATILMA HESAPLARI DÜŞTÜ

KKM'de 13 milyar 543 milyon liralık gerileme yaşandı.

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 198 milyar 219 milyon liradan 1 trilyon 184 milyar 676 milyon liraya geriledi.

MEVDUATLAR DA GERİLEDİ

Bankalarda bulunan mevduatlar da düştü. BDDK verilerine göre, mevduat 18 trilyon 167,4 milyar TL'den 17 trilyon 979,5 milyar TL'ye geriledi.

KREDİLER YÜKSELİŞE GEÇTİ

Krediler ise 15 trilyon 417,6 milyar TL'den 15 trilyon 950,9 milyar TL'ye yükseldi.

KREDİ KARTI HARCAMALARI AZALDI

Tüketici kredileri 1 trilyon 942,7 milyar TL'den 1 trilyon 950,9 milyar TL'ye çıkarken, bireysel kredi kartları 1 trilyon 744,6 milyar TL'den 1 trilyon 739 milyar TL'ye indi.

Takipteki alacaklar ise 286,9 milyar TL'den 290,4 milyar TL'ye çıktı.