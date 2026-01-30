Mevduatta enflasyon öncesi son durum! İşte 250 bin TL'nin aylık getirisi

Kategoriler
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından salı günü, yılın ilk enflasyon verilerini oluşturacak olan ocak ayı enflasyon rakamları açıklanacak.
Bu süreçte bankaların mevduat faiz oranları, yatırımcılar açısından yeniden öncelikli gündem maddeleri arasına girdi.
Peki 30 Ocak 2026 itibarıyla mevduat faizlerinde tablo nasıl?
İşte 32 gün vadeli 1 milyon TL’nin bankalara göre güncel aylık faiz getirisi...
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: Yüzde 31,00
Net Kazanç: 5.605,48 TL
Vade Sonu Tutar: 255.605,48 TL
Halkbank
Faiz Oranı: Yüzde 34,00
Net Kazanç: 6.147,95 TL
Vade Sonu Tutar: 256.147,95 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: Yüzde 37,00
Net Kazanç: 6.690,41 TL
Vade Sonu Tutar: 256.690,41 TL
Odea Bank (Yeni Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: Yüzde 39,00
Net Kazanç: 7.052,06 TL
Vade Sonu Tutar: 257.052,06 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 39,00
Net Kazanç: 7.052,06 TL
Vade Sonu Tutar: 257.052,06 TL
Akbank
Faiz Oranı: Yüzde 40,00
Net Kazanç: 7.232,87 TL
Vade Sonu Tutar: 257.232,87 TL
DenizBank
Faiz Oranı: Yüzde 40,00
Net Kazanç: 7.232,87 TL
Vade Sonu Tutar: 257.232,87 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: Yüzde 40,00
Net Kazanç: 7.232,87 TL
Vade Sonu Tutar: 257.232,87 TL
N Kolay
Faiz Oranı: Yüzde 40,00
Net Kazanç: 7.452,05 TL
Vade Sonu Tutar: 257.452,05 TL
Hayat Finans
Faiz Oranı: Yüzde 40,29
Net Kazanç: 7.285,31 TL
Vade Sonu Tutar: 257.285,31 TL
ING
Faiz Oranı: Yüzde 41,00
Net Kazanç: 7.413,70 TL
Vade Sonu Tutar: 257.413,70 TL
QNB
Faiz Oranı: Yüzde 42,50
Net Kazanç: 7.684,93 TL
Vade Sonu Tutar: 257.684,93 TL
HSBC
Faiz Oranı: Yüzde 42,50
Net Kazanç: 7.684,93 TL
Vade Sonu Tutar: 257.684,93 TL
GetirFinans
Faiz Oranı: Yüzde 42,00
Net Kazanç: 7.594,52 TL
Vade Sonu Tutar: 257.594,52 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: Yüzde 42,00
Net Kazanç: 7.594,52 TL
Vade Sonu Tutar: 257.594,52 TL
TEB
Faiz Oranı: Yüzde 43,00
Net Kazanç: 7.775,34 TL
Vade Sonu Tutar: 257.775,34 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: Yüzde 43,00
Net Kazanç: 7.775,34 TL
Vade Sonu Tutar: 257.775,34 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: Yüzde 43,00
Net Kazanç: 7.775,34 TL
Vade Sonu Tutar: 257.775,34 TL
Vakıfbank
Faiz Oranı: Yüzde 43,50
Net Kazanç: 7.865,76 TL
Vade Sonu Tutar: 257.865,76 TL
Anadolubank
Faiz Oranı: Yüzde 44,00
Net Kazanç: 7.956,17 TL
Vade Sonu Tutar: 257.956,17 TL
Türkiye Finans
Faiz Oranı: Yüzde 45,00
Net Kazanç: 8.136,98 TL
Vade Sonu Tutar: 258.136,98 TL
ON Dijital Bankacılık
Faiz Oranı: Yüzde 45,00
Net Kazanç: 8.136,98 TL
Vade Sonu Tutar: 258.136,98 TL
Burgan Bank
Faiz Oranı: Yüzde 49,00
Net Kazanç: 8.860,28 TL
Vade Sonu Tutar: 258.860,28 TL