Mevduatta enflasyon öncesi son durum! İşte 250 bin TL'nin aylık getirisi

Ocak 30, 2026 14:02
1
mevduat faizi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından salı günü, yılın ilk enflasyon verilerini oluşturacak olan ocak ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

Bu süreçte bankaların mevduat faiz oranları, yatırımcılar açısından yeniden öncelikli gündem maddeleri arasına girdi.

Peki 30 Ocak 2026 itibarıyla mevduat faizlerinde tablo nasıl? 

İşte 32 gün vadeli 1 milyon TL’nin bankalara göre güncel aylık faiz getirisi... 

2
ziraat bankası faiz oranları

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: Yüzde 31,00
Net Kazanç: 5.605,48 TL
Vade Sonu Tutar: 255.605,48 TL

3
halkbank faiz oranları

Halkbank

Faiz Oranı: Yüzde 34,00
Net Kazanç: 6.147,95 TL
Vade Sonu Tutar: 256.147,95 TL

4
İş bankası faiz oranları

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: Yüzde 37,00
Net Kazanç: 6.690,41 TL
Vade Sonu Tutar: 256.690,41 TL

5
odea bank faiz oranları

Odea Bank (Yeni Vadeli Mevduat)

Faiz Oranı: Yüzde 39,00
Net Kazanç: 7.052,06 TL
Vade Sonu Tutar: 257.052,06 TL

6
garanti bankası faiz oranları

Garanti BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 39,00
Net Kazanç: 7.052,06 TL
Vade Sonu Tutar: 257.052,06 TL

7
akbank faiz oranları

Akbank

Faiz Oranı: Yüzde 40,00
Net Kazanç: 7.232,87 TL
Vade Sonu Tutar: 257.232,87 TL

8
denizbank faiz oranları

DenizBank

Faiz Oranı: Yüzde 40,00
Net Kazanç: 7.232,87 TL
Vade Sonu Tutar: 257.232,87 TL

9
Şekerbank faiz oranları

Şekerbank

Faiz Oranı: Yüzde 40,00
Net Kazanç: 7.232,87 TL
Vade Sonu Tutar: 257.232,87 TL

10
n kolay faiz oranları

N Kolay

Faiz Oranı: Yüzde 40,00
Net Kazanç: 7.452,05 TL
Vade Sonu Tutar: 257.452,05 TL

11
hayat finans faiz oranları

Hayat Finans

Faiz Oranı: Yüzde 40,29
Net Kazanç: 7.285,31 TL
Vade Sonu Tutar: 257.285,31 TL

12
ING faiz oranları

ING

Faiz Oranı: Yüzde 41,00
Net Kazanç: 7.413,70 TL
Vade Sonu Tutar: 257.413,70 TL

13
QNB faiz oranları

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 42,50
Net Kazanç: 7.684,93 TL
Vade Sonu Tutar: 257.684,93 TL

14
HSBC faiz oranları

HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 42,50
Net Kazanç: 7.684,93 TL
Vade Sonu Tutar: 257.684,93 TL

15
getir finans faiz oranları

GetirFinans

Faiz Oranı: Yüzde 42,00
Net Kazanç: 7.594,52 TL
Vade Sonu Tutar: 257.594,52 TL

16
yapı kredi faiz oranları

Yapı Kredi

Faiz Oranı: Yüzde 42,00
Net Kazanç: 7.594,52 TL
Vade Sonu Tutar: 257.594,52 TL

17
TEB fazi oranları

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 43,00
Net Kazanç: 7.775,34 TL
Vade Sonu Tutar: 257.775,34 TL

18
fibabanka faiz oranları

Fibabanka

Faiz Oranı: Yüzde 43,00
Net Kazanç: 7.775,34 TL
Vade Sonu Tutar: 257.775,34 TL

19
teb faiz oranları

CEPTETEB

Faiz Oranı: Yüzde 43,00
Net Kazanç: 7.775,34 TL
Vade Sonu Tutar: 257.775,34 TL

20
vakıfbank faiz oranları

Vakıfbank

Faiz Oranı: Yüzde 43,50
Net Kazanç: 7.865,76 TL
Vade Sonu Tutar: 257.865,76 TL

21
anadolubank faiz oranları

Anadolubank

Faiz Oranı: Yüzde 44,00
Net Kazanç: 7.956,17 TL
Vade Sonu Tutar: 257.956,17 TL

22
Türkiye finans faiz oranları

Türkiye Finans

Faiz Oranı: Yüzde 45,00
Net Kazanç: 8.136,98 TL
Vade Sonu Tutar: 258.136,98 TL

23
on dijital faiz oranları

ON Dijital Bankacılık

Faiz Oranı: Yüzde 45,00
Net Kazanç: 8.136,98 TL
Vade Sonu Tutar: 258.136,98 TL

24
burgan bank faiz oranları

Burgan Bank

Faiz Oranı: Yüzde 49,00
Net Kazanç: 8.860,28 TL
Vade Sonu Tutar: 258.860,28 TL

