SON DAKİKA!
Mevduatta kritik perşembe öncesi son durum! İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi

Ocak 21, 2026 14:56
mevduat faizi

Gözler 22 Ocak’ta (yarın) TCMB’nin vereceği ilk faiz kararına çevrilirken, bankalar cephesinde sessiz ama kritik bir hareketlilik yaşanıyor. 

Olası bir faiz indirimi beklentisi, mevduat faizlerini yatırımcı için yeniden cazip hale getirirken oranlar bankadan bankaya değişiyor. 

Peki bugün parasını vadeye bağlayan ay sonunda ne kazanıyor, hangi banka daha yüksek getiri sunuyor? İşte Ocak 2026 itibarıyla bankaların güncel mevduat getirileri...

İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 500 bin TL'nin 32 günlük getirisi…

İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 500 bin TL’nin 32 günlük getirisi…   

HALKBANK  
Faiz Oranı: Yüzde 35  
Net Kazanç: 12.657,54 TL  
Vade Sonu: 512.657,54 TL  

HALKBANK  
Faiz Oranı: Yüzde 35  
Net Kazanç: 12.657,54 TL  
Vade Sonu: 512.657,54 TL

ENPARA.COM (34 günlük)

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 14.601,37 TL

Vade Sonu: 514.601,37 TL

ENPARA.COM (34 günlük)
Faiz Oranı: Yüzde 38
Net Kazanç: 14.601,37 TL
Vade Sonu: 514.601,37 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 34,5

Net Kazanç: 12.476,71 TL

Vade Sonu: 512.476,71 TL

İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 34,5
Net Kazanç: 12.476,71 TL
Vade Sonu: 512.476,71 TL

ODEA BANK

Faiz Oranı: Yüzde 38,50

Net Kazanç: 13.923,29 TL

Vade Sonu: 513.923,29 TL

ODEA BANK
Faiz Oranı: Yüzde 38,50
Net Kazanç: 13.923,29 TL
Vade Sonu: 513.923,29 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 26

Net Kazanç: 9.402,74 TL

Vade Sonu: 509.402,74 TL

GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 26
Net Kazanç: 9.402,74 TL
Vade Sonu: 509.402,74 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 12.657,54 TL

Vade Sonu: 512.657,54 TL

ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 12.657,54 TL
Vade Sonu: 512.657,54 TL

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 14.465,75 TL

Vade Sonu: 514.465,75 TL

AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 40
Net Kazanç: 14.465,75 TL
Vade Sonu: 514.465,75 TL

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 31,25

Net Kazanç: 11.654,54 TL

Vade Sonu: 511.654,54 TL

QNB
Faiz Oranı: Yüzde 31,25
Net Kazanç: 11.654,54 TL
Vade Sonu: 511.654,54 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 41,5

Net Kazanç: 15.008,22 TL

Vade Sonu: 515.008,22 TL

DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 41,5
Net Kazanç: 15.008,22 TL
Vade Sonu: 515.008,22 TL

VAKIFBANK

Faiz Oranı: Yüzde 40

Net Kazanç: 14.465,76 TL

Vade Sonu: 514.465,76 TL

VAKIFBANK
Faiz Oranı: Yüzde 40
Net Kazanç: 14.465,76 TL
Vade Sonu: 514.465,76 TL

YAPIKREDİ

Faiz Oranı: Yüzde 39,5

Net Kazanç: 15.177,74 TL

Vade Sonu: 515.177,74 TL

YAPIKREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 39,5
Net Kazanç: 15.177,74 TL
Vade Sonu: 515.177,74 TL

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 36

Net Kazanç: 13.832,87 TL

Vade Sonu: 513.832,87 TL

TEB
Faiz Oranı: Yüzde 36
Net Kazanç: 13.832,87 TL
Vade Sonu: 513.832,87 TL

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI YARIN AÇIKLANACAK 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 22 Ocak 2026 Perşembe günü toplanacak.

Yılın ilk faiz kararı, aynı gün saat 14.00'te açıklanacak.

Geçen yıl aralık ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi 150 baz puan indirilerek yüzde 38'e çekilmişti.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI YARIN AÇIKLANACAK

BEKLENTİLER NE SÖYLÜYOR?

AA Finans'ın TCMB'nin 22 Ocak Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 46 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 3'ü politika faizinin 100 baz puan, 42'si 150 baz puan, biri ise 200 baz puan indirileceğini tahmin etti.

 

BEKLENTİLER NE SÖYLÜYOR?

Ekonomistlerin ocak ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 150 baz puan indirilerek yüzde 36,5'e çekilmesi yönünde oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 36 ile yüzde 37 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28 oldu.

