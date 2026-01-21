Mevduatta kritik perşembe öncesi son durum! İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi

Gözler 22 Ocak’ta (yarın) TCMB’nin vereceği ilk faiz kararına çevrilirken, bankalar cephesinde sessiz ama kritik bir hareketlilik yaşanıyor.

Olası bir faiz indirimi beklentisi, mevduat faizlerini yatırımcı için yeniden cazip hale getirirken oranlar bankadan bankaya değişiyor.

Peki bugün parasını vadeye bağlayan ay sonunda ne kazanıyor, hangi banka daha yüksek getiri sunuyor? İşte Ocak 2026 itibarıyla bankaların güncel mevduat getirileri...