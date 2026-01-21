Mevduatta kritik perşembe öncesi son durum! İşte 500 bin TL'nin aylık getirisi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Gözler 22 Ocak’ta (yarın) TCMB’nin vereceği ilk faiz kararına çevrilirken, bankalar cephesinde sessiz ama kritik bir hareketlilik yaşanıyor.
Olası bir faiz indirimi beklentisi, mevduat faizlerini yatırımcı için yeniden cazip hale getirirken oranlar bankadan bankaya değişiyor.
Peki bugün parasını vadeye bağlayan ay sonunda ne kazanıyor, hangi banka daha yüksek getiri sunuyor? İşte Ocak 2026 itibarıyla bankaların güncel mevduat getirileri...
İşte banka banka mevduat faiz oranları ve 500 bin TL’nin 32 günlük getirisi…
HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 12.657,54 TL
Vade Sonu: 512.657,54 TL
ENPARA.COM (34 günlük)
Faiz Oranı: Yüzde 38
Net Kazanç: 14.601,37 TL
Vade Sonu: 514.601,37 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 34,5
Net Kazanç: 12.476,71 TL
Vade Sonu: 512.476,71 TL
ODEA BANK
Faiz Oranı: Yüzde 38,50
Net Kazanç: 13.923,29 TL
Vade Sonu: 513.923,29 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 26
Net Kazanç: 9.402,74 TL
Vade Sonu: 509.402,74 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 12.657,54 TL
Vade Sonu: 512.657,54 TL
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 40
Net Kazanç: 14.465,75 TL
Vade Sonu: 514.465,75 TL
QNB
Faiz Oranı: Yüzde 31,25
Net Kazanç: 11.654,54 TL
Vade Sonu: 511.654,54 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 41,5
Net Kazanç: 15.008,22 TL
Vade Sonu: 515.008,22 TL
VAKIFBANK
Faiz Oranı: Yüzde 40
Net Kazanç: 14.465,76 TL
Vade Sonu: 514.465,76 TL
YAPIKREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 39,5
Net Kazanç: 15.177,74 TL
Vade Sonu: 515.177,74 TL
TEB
Faiz Oranı: Yüzde 36
Net Kazanç: 13.832,87 TL
Vade Sonu: 513.832,87 TL
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI YARIN AÇIKLANACAK
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 22 Ocak 2026 Perşembe günü toplanacak.
Yılın ilk faiz kararı, aynı gün saat 14.00'te açıklanacak.
Geçen yıl aralık ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi 150 baz puan indirilerek yüzde 38'e çekilmişti.
BEKLENTİLER NE SÖYLÜYOR?
AA Finans'ın TCMB'nin 22 Ocak Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 46 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 3'ü politika faizinin 100 baz puan, 42'si 150 baz puan, biri ise 200 baz puan indirileceğini tahmin etti.
Ekonomistlerin ocak ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 150 baz puan indirilerek yüzde 36,5'e çekilmesi yönünde oldu.
Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 36 ile yüzde 37 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28 oldu.