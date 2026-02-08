Mevduatta rakamlar değişti! İşte banka banka 1 milyon TL'nin aylık getirisi

Mevduat oranlarının bazı bankalarda yüzde 44 seviyesine dayanması, kısa vadede güvenli getiri arayan yatırımcıların ilgisini artırdı. 1 milyon TL’yi 32 gün vadeli mevduata yatıranların elde edeceği net kazanç bankadan bankaya değişiyor.

Peki 8 Şubat 2026 itibarıyla hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte güncel tablo…