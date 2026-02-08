Mevduatta rakamlar değişti! İşte banka banka 1 milyon TL'nin aylık getirisi

Kategoriler
Mevduat oranlarının bazı bankalarda yüzde 44 seviyesine dayanması, kısa vadede güvenli getiri arayan yatırımcıların ilgisini artırdı. 1 milyon TL’yi 32 gün vadeli mevduata yatıranların elde edeceği net kazanç bankadan bankaya değişiyor.
Peki 8 Şubat 2026 itibarıyla hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte güncel tablo…
CEPTE TEB
Faiz Oranı %43,00
Net Getiri 31.101 TL
Vade Sonu Tutar 1.031.101 TL
ODEA BANK
Faiz Oranı %44,00
Net Getiri 31.825 TL
Vade Sonu Tutar 1.031.825 TL
ON PLUS
Faiz Oranı %43,00
Net Getiri 31.101 TL
Vade Sonu Tutar 1.031.101 TL
AKBANK
Faiz Oranı %40,00
Net Getiri 28.932 TL
Vade Sonu Tutar 1.028.932 TL
GETİR FİNANS
Faiz Oranı %42,00
Net Getiri 30.378 TL
Vade Sonu Tutar 1.030.378 TL
AKBANK
Faiz Oranı %41,00
Net Getiri 29.655 TL
Vade Sonu Tutar 1.029.655 TL
ING
Faiz Oranı %41,00
Net Getiri 29.655 TL
Vade Sonu Tutar 1.029.655 TL
HAYAT FİNANS
Kâr Payı %39,83
Net Getiri 28.809 TL
Vade Sonu Tutar 1.028.809 TL
N KOLAY
Faiz Oranı %39,00
Net Getiri 28.208 TL
Vade Sonu Tutar 1.028.208 TL
GARANTİ BANKASI
Faiz Oranı %39,00
Net Getiri 28.208 TL
Vade Sonu Tutar 1.028.208 TL
EN PARA
Faiz Oranı %38,00
Net Getiri 27.485 TL
Vade Sonu Tutar 1.027.485 TL
QNB
Faiz Oranı %42,75
Net Getiri 30.921 TL
Vade Sonu Tutar 1.030.921 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı %42,00
Net Getiri 30.378 TL
Vade Sonu Tutar 1.030.378 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı %40,00
Net Getiri 28.932 TL
Vade Sonu Tutar 1.028.932 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı %37,50
Net Getiri 27.123 TL
Vade Sonu Tutar 1.027.123 TL