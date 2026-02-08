Menü Kapat
12°
Mevduatta rakamlar değişti! İşte banka banka 1 milyon TL'nin aylık getirisi

Şubat 08, 2026 11:41
1
banka faizleri

Mevduat oranlarının bazı bankalarda yüzde 44 seviyesine dayanması, kısa vadede güvenli getiri arayan yatırımcıların ilgisini artırdı. 1 milyon TL’yi 32 gün vadeli mevduata yatıranların elde edeceği net kazanç bankadan bankaya değişiyor.

Peki 8 Şubat 2026 itibarıyla hangi banka ne kadar faiz veriyor? İşte güncel tablo…

2
CEPTE TEB

CEPTE TEB

Faiz Oranı %43,00

Net Getiri 31.101 TL

Vade Sonu Tutar 1.031.101 TL

3
ODEA BANK

ODEA BANK 

Faiz Oranı %44,00

Net Getiri 31.825 TL

Vade Sonu Tutar 1.031.825 TL

4
ON PLUS

ON PLUS 

Faiz Oranı %43,00

Net Getiri 31.101 TL

Vade Sonu Tutar 1.031.101 TL

5
AKBANK

AKBANK 

Faiz Oranı %40,00

Net Getiri 28.932 TL

Vade Sonu Tutar 1.028.932 TL

6
GETİR FİNANS

GETİR FİNANS 

Faiz Oranı %42,00

Net Getiri 30.378 TL

Vade Sonu Tutar 1.030.378 TL

7
AKBANK

AKBANK 

Faiz Oranı %41,00

Net Getiri 29.655 TL

Vade Sonu Tutar 1.029.655 TL

8
ING

ING 

Faiz Oranı %41,00

Net Getiri 29.655 TL

Vade Sonu Tutar 1.029.655 TL

9
HAYAT FİNANS

HAYAT FİNANS 

Kâr Payı %39,83

Net Getiri 28.809 TL

Vade Sonu Tutar 1.028.809 TL

10
N KOLAY

N KOLAY 

Faiz Oranı %39,00

Net Getiri 28.208 TL

Vade Sonu Tutar 1.028.208 TL

11
GARANTİ BANKASI

GARANTİ BANKASI 

Faiz Oranı %39,00

Net Getiri 28.208 TL

Vade Sonu Tutar 1.028.208 TL

12
EN PARA

EN PARA 

Faiz Oranı %38,00

Net Getiri 27.485 TL

Vade Sonu Tutar 1.027.485 TL

13
QNB

QNB 

Faiz Oranı %42,75

Net Getiri 30.921 TL

Vade Sonu Tutar 1.030.921 TL

14
YAPI KREDİ

YAPI KREDİ 

Faiz Oranı %42,00

Net Getiri 30.378 TL

Vade Sonu Tutar 1.030.378 TL

15
DENİZBANK

DENİZBANK

Faiz Oranı %40,00

Net Getiri 28.932 TL

Vade Sonu Tutar 1.028.932 TL

16
TÜRKİYE İŞ BANKASI

TÜRKİYE İŞ BANKASI 

Faiz Oranı %37,50

Net Getiri 27.123 TL

Vade Sonu Tutar 1.027.123 TL

