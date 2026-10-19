Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte 1 milyon TL'nin banka banka aylık getirisi

Merkez Bankası'nın perşembe günkü faiz kararı öncesinde, mevduat piyasasında son durum şekillendi.

Bankaların sunduğu faiz ve kar payı oranları %36,00 ile %44,50 arasında değişkenlik gösterirken; stopaj avantajları, vadesiz alt limit uygulamaları ve hesap türlerine (günlük vadeli, e-mevduat, katılım) göre 1.000.000 TL’nin 32 günlük net getirisi 21.179 TL ile 29.983 TL arasında farklılık gösteriyor.

İşte 1 milyon TL için banka banka aylık getiri listesi...



