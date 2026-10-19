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Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte 1 milyon TL'nin banka banka aylık getirisi

KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 16:07
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 16:31
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1
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte 1 milyon TL'nin banka banka aylık getirisi

Merkez Bankası'nın perşembe günkü faiz kararı öncesinde, mevduat piyasasında son durum şekillendi. 

Bankaların sunduğu faiz ve kar payı oranları %36,00 ile %44,50 arasında değişkenlik gösterirken; stopaj avantajları, vadesiz alt limit uygulamaları ve hesap türlerine (günlük vadeli, e-mevduat, katılım) göre 1.000.000 TL’nin 32 günlük net getirisi 21.179 TL ile 29.983 TL arasında farklılık gösteriyor.

İşte 1 milyon TL için banka banka aylık getiri listesi...

 

2
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte 1 milyon TL'nin banka banka aylık getirisi

TÜRKİYE FİNANS

  • Ürün Adı: Günlük Hesap
  • Kar Payı Oranı: %44,00
  • Net Kazanç: 29.983,66 ₺
  • Vade Sonu Tutar: 1.029.983,66 ₺
  • Öne Çıkan Detay: %15 stopaj avantajı sayesinde liste başındaki en yüksek net getiriyi sunmaktadır.

 

3
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte 1 milyon TL'nin banka banka aylık getirisi

TÜRK TİCARET BANKASI

  • Ürün Adı: Salkım Hesap
  • Faiz Oranı: %44,50
  • Net Kazanç: 29.423,86 ₺
  • Vade Sonu Tutar: 1.029.423,86 ₺
  • Öne Çıkan Detay: 90 gün boyunca geçerli hoş geldin faiz oranıdır.

 

4
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte 1 milyon TL'nin banka banka aylık getirisi

HAYAT FİNANS

  • Ürün Adı: Avantajlı Hesap
  • Kar Payı Oranı: %40,57
  • Net Kazanç: 29.343,78 ₺
  • Vade Sonu Tutar: 1.029.343,78 ₺

 

5
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte 1 milyon TL'nin banka banka aylık getirisi

N KOLAY

  • Ürün Adı: N Kolay Bono
  • Faiz Oranı: %38,00
  • Net Kazanç: 28.317,81 ₺
  • Vade Sonu Tutar: 1.028.317,81 ₺

 

6
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte 1 milyon TL'nin banka banka aylık getirisi

VAKIF KATILIM

  • Ürün Adı: Günlük Hesap
  • Kar Payı Oranı: %38,50
  • Net Kazanç: 28.225,46 ₺
  • Vade Sonu Tutar: 1.028.225,46 ₺

 

7
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte 1 milyon TL'nin banka banka aylık getirisi

DENİZBANK

  • Ürün Adı: E-Mevduat
  • Faiz Oranı: %38,75
  • Net Kazanç: 28.027,40 ₺
  • Vade Sonu Tutar: 1.028.027,40 ₺

 

8
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte 1 milyon TL'nin banka banka aylık getirisi

AKBANK

  • Ürün Adı: Serbest Plus Hesap
  • Faiz Oranı: %38,00
  • Net Kazanç: 27.854,00 ₺
  • Vade Sonu Tutar: 1.027.854,00 ₺

 

9
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte 1 milyon TL'nin banka banka aylık getirisi

QNB

  • Ürün Adı: E-Vadeli Mevduat Hesabı
  • Faiz Oranı: %38,50
  • Net Kazanç: 27.846,58 ₺
  • Vade Sonu Tutar: 1.027.846,58 ₺

 

10
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte 1 milyon TL'nin banka banka aylık getirisi

ŞEKERBANK

  • Ürün Adı: Hoşgeldin Faizi
  • Faiz Oranı: %38,50
  • Net Kazanç: 27.846,58 ₺
  • Vade Sonu Tutar: 1.027.846,58 ₺

 

11
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte 1 milyon TL'nin banka banka aylık getirisi

GETİRFİNANS

  • Ürün Adı: Günlük Vadeli Hesap
  • Faiz Oranı: %41,00
  • Net Kazanç: 27.677,95 ₺
  • Vade Sonu Tutar: 1.027.677,95 ₺

 

12
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte 1 milyon TL'nin banka banka aylık getirisi

ZİRAAT DİNAMİK

  • Ürün Adı: Standart Vadeli Hesap
  • Faiz Oranı: %38,00
  • Net Kazanç: 27.484,93 ₺
  • Vade Sonu Tutar: 1.027.484,93 ₺

 

13
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte 1 milyon TL'nin banka banka aylık getirisi

ING

  • Ürün Adı: Turuncu Hesap
  • Faiz Oranı: %44,00
  • Net Kazanç: 27.472,13 ₺
  • Vade Sonu Tutar: 1.027.472,13 ₺
  • Öne Çıkan Detay: ING Mobil’den yeni müşteri olanlara özel 90 gün geçerli orandır.

 

14
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte 1 milyon TL'nin banka banka aylık getirisi

ANADOLUBANK

  • Ürün Adı: Renkli Hesap
  • Faiz Oranı: %44,00
  • Net Kazanç: 27.472,13 ₺
  • Vade Sonu Tutar: 1.027.472,13 ₺

 

15
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte 1 milyon TL'nin banka banka aylık getirisi

İŞ BANKASI

  • Ürün Adı: Vadeli TL Hesabı
  • Faiz Oranı: %37,50
  • Net Kazanç: 27.123,29 ₺
  • Vade Sonu Tutar: 1.027.123,29 ₺

 

16
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte 1 milyon TL'nin banka banka aylık getirisi

ODEABANK

  • Ürün Adı: Yeni Vadeli Mevduat Hesap
  • Faiz Oranı: %37,50
  • Net Kazanç: 27.123,29 ₺
  • Vade Sonu Tutar: 1.027.123,29 ₺

 

17
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte 1 milyon TL'nin banka banka aylık getirisi

ALTERNATİF BANK

  • Ürün Adı: VOV Hesap
  • Faiz Oranı: %43,00
  • Net Kazanç: 26.913,44 ₺
  • Vade Sonu Tutar: 1.026.913,44 ₺

 

18
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte 1 milyon TL'nin banka banka aylık getirisi

ENPARA

  • Ürün Adı: Vadeli Hesap
  • Faiz Oranı: %36,75
  • Net Kazanç: 26.580,82 ₺
  • Vade Sonu Tutar: 1.026.580,82 ₺

 

19
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte 1 milyon TL'nin banka banka aylık getirisi

TEB (TÜRK EKONOMİ BANKASI)

  • Ürün Adı: Marifetli Hesap
  • Faiz Oranı: %42,00
  • Net Kazanç: 26.204,95 ₺
  • Vade Sonu Tutar: 1.026.204,95 ₺

 

20
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte 1 milyon TL'nin banka banka aylık getirisi

ON DİJİTAL

  • Ürün Adı: ON Plus
  • Faiz Oranı: %42,50
  • Net Kazanç: 26.053,55 ₺
  • Vade Sonu Tutar: 1.026.053,55 ₺

 

21
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte 1 milyon TL'nin banka banka aylık getirisi

FİBABANKA

  • Ürün Adı: Kiraz Hesap
  • Faiz Oranı: %43,00
  • Net Kazanç: 26.048,95 ₺
  • Vade Sonu Tutar: 1.026.048,95 ₺

 

22
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte 1 milyon TL'nin banka banka aylık getirisi

ZİRAAT KATILIM

  • Ürün Adı: Anında Günlük Hesap
  • Kar Payı Oranı: %36,00
  • Net Kazanç: 21.179,01 ₺
  • Vade Sonu Tutar: 1.021.179,01 ₺

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