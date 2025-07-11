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 | İrem Çınar

Mezun olur olmaz iş buluyorlar! Üniversite tercihi yapacaklara kritik uyarı: İşte işverenlerin gözdesi olan okul ve bölümler

Üniversite tercihi yapacak gençler için yol gösterici nitelikte bir analiz yayımlandı. Türkiye’nin en büyük dijital kariyer platforu Kariyernet, yüz binlerce işverenin işe alım verilerini inceleyerek mezunları en hızlı istihdam edilen üniversite ve bölümleri belirledi. Bu veriler, hem adaylar hem de yeni mezunlar için kariyer planlamasında önemli ipuçları sunuyor.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.07.2025
saat ikonu 14:26
|
GÜNCELLEME:
11.07.2025
saat ikonu 14:28

.net'in 486 bin işverenin 232 milyon işe alım verisini analiz ettiği kapsamlı araştırmada, mezunları iş dünyasında en hızlı edilen üniversiteler ve bölümler ortaya çıktı. “İşverenin Tercihi” başlığıyla sunulan analiz, iş dünyasının yetenek arayışında hangi ve bölümlerin öne çıktığını gözler önüne serdi.

Araştırmanın en dikkat çeken sonucu, mezunlarının yüzde 91’i kısa sürede iş bulan Sabancı Üniversitesi oldu. Bu oranla zirveye yerleşen üniversiteyi, Galatasaray Üniversitesi (%86,3), Türk-Alman Üniversitesi (%77,5), Koç Üniversitesi (%76,3) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) (%72,3) takip etti.

Bu üniversitelerden mezun olan adayların, diğerlerine göre çok daha kısa sürede iş buldukları ve işverenler tarafından sıkça tercih edildikleri belirtildi.

Mezun olur olmaz iş buluyorlar! Üniversite tercihi yapacaklara kritik uyarı: İşte işverenlerin gözdesi olan okul ve bölümler

TEKNOLOJİ VE MÜHENDİSLİK BÖLÜMLERİ YİNE ZİRVEDE

Analiz yalnızca üniversiteleri değil, iş dünyasında en çok rağbet gören bölümleri de ortaya koydu. Sonuçlara göre, teknoloji ve mühendislik odaklı programlar istihdamda açık ara önde.

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Veri Bilimi, Yapay Zeka ve Siber Güvenlik gibi alanlar, uzman ihtiyacının yoğunluğu nedeniyle mezunlarına iş kapılarını hızla aralıyor.

Buna ek olarak, İşletme, Ekonomi ve İstatistik gibi finans ve yönetim temelli bölümler de işverenlerin radarında. Bu bölümlerden mezun olan adayların, özellikle veri analitiği ve stratejik yönetim alanlarında hızla iş bulabildiği kaydediliyor.

Mezun olur olmaz iş buluyorlar! Üniversite tercihi yapacaklara kritik uyarı: İşte işverenlerin gözdesi olan okul ve bölümler

GENÇLER İÇİN YOL HARİTASI NİTELİĞİNDE

Araştırma sonuçları, üniversite ve bölüm tercihi yapacak gençler için önemli bir rehber niteliği taşıyor. İş gücü piyasasında öne çıkmak isteyen adaylar için hem üniversitenin prestiji hem de bölüm tercihi büyük önem taşıyor.

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#Ekonomi
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