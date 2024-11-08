MGK 12 uzman yardımcısı alacak! 5 bölüm mezunları için yer açıldı

08 Kasım 2024 06:54 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 07:01

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine sınavla 12 uzman yardımcısı alınacak. Sınava başvuru yapabilecek 5 bölüm açıklandı. Sözlü yapılacak sınavın tarihleri belli oldu.

MGK Genel Sekreterliğine uzman yardımcısı alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Sözlü yapılacak sınav başvuruları 11 Kasım Pazartesi günü başlayıp, 23 Aralık Pazartesi günü bitecek

Siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme ile hukuk fakültesi mezunları arasından seçilecek. Adaylarda, 35 yaşını doldurmamış olma şartı aranıyor. Ayrıca, 2023 ve 2024 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavları'nın (KPSS A Grubu) P8, P16, P21, P26, P28, P31, P36 ve P43 puan türlerinden herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olma koşulu açıklandı. Son 5 yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az (D) düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olması şartı aranacak.

BAŞVURULAR RESMİ SİTEDEN

Başvurular, "www.mgk.gov.tr" internet sitesinden indirilerek doldurulacak başvuru formuna, KPSS ve YDS veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınav sonuç belgesi eklenerek "Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 254 Posta Kodu: 06530 Çankaya/Ankara" adresine şahsen veya posta yolu ile yapılabilecek.

Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, sözlü sınavının yapılacağı yer ve tarih bilgileri ile birlikte sınav tarihinden en az 10 gün önce "www.mgk.gov.tr" internet sitesinde yayımlanacak ve MGK Genel Sekreterliği hizmet binası giriş kapılarına da asılarak ilan edilecek. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak.

Diğer detaylar, Resmi Gazete'deki duyuruda yer alıyor.