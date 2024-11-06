Microsoft 1 milyon dolar ödül dağıtacak

06 Kasım 2024 10:09 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 10:26

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft Corporation, Bing arama motorunu yaymak için kampanya başlattı. Şirket, Bing kullanıcılarını ödüllendirmek için 1 milyon dolar hediyeli yarışma başlatıyor. Kampanyanın detayları belli oldu.

Microsoft, Bing arama motorunu daha fazla kullanıcıya tanıtmak için büyük bir adım atarak, 1 milyon dolar ödüllü dev bir kampanya başlattı. Şirket, Bing’i tercih eden kullanıcıları ödüllendirmek için yarışma düzenliyor. Peki, bu kampanyadan kimler faydalanabilecek, nasıl katılınacak? İşte detaylar…

KAMPANYA HANGİ ÜLKELERİ KAPSIYOR?

Microsoft’un bu büyük ödüllü kampanyası, ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Fransa, Almanya ve Porto Riko’da geçerli olacak. Yani, yalnızca belirli ülkelerdeki kullanıcılar ödül için yarışabilecek. Kampanya, 8 Ekim’de başladı ve Microsoft Rewards adlı sadakat programıyla bağlantılı olarak çalışıyor. Kullanıcılar, Bing aramalarını artırarak ve Microsoft Edge tarayıcısını kullanarak kampanyadan faydalanabiliyor.

ÖDÜLLER NASIL KAZANILACAK?

Yarışmaya katılmak isteyen kullanıcılar, Bing üzerinden yapacakları aramalarla çekiliş hakkı kazanacak. İlk katılımda beş çekiliş hakkı elde eden kullanıcılar, Bing’i her gün kullanarak bu sayıyı artırabilecek. Günlük görevlerle birlikte kullanıcılar, 200 çekiliş hakkına kadar çıkabilecekler. Büyük ödülün dışında, iki kişiye 10 bin dolarlık ikincilik ödülü de verilecek. Yani, şansını artırmak isteyen kullanıcılar, Bing ile günlük etkileşimlerini sürdürerek daha fazla çekiliş hakkı elde edebilir.

Microsoft, kampanyanın bir parçası olarak sosyal sorumluluk çalışması da yapıyor. Kampanyaya 50 veya daha fazla çekiliş hakkı ile katılan kullanıcılar, Microsoft’un UNICEF ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı’na (WWF) bağış yapmasına katkı sağlayacak. Microsoft, bu yolla toplam 500 bin dolara kadar bağış yapmayı hedefliyor.

BİNG'İN AMACI: GOOGLE'A RAKİP OLMAK

Bu kampanyanın arkasındaki amaç, Microsoft’un Bing’i daha popüler hale getirerek Google’a meydan okuma isteği olarak öne çıkıyor. Son dönemde ChatGPT entegrasyonuyla dikkat çeken Bing, daha sohbet odaklı ve interaktif bir arama deneyimi sunuyor. Ancak Google’ın devasa kullanıcı tabanına erişmek halen zor. Microsoft, bu kampanya sayesinde kullanıcıların Bing’e yönelmesini ve Bing’in popülerliğini artırmayı hedefliyor.